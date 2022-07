Κοινωνία

Missing Alert για 14χρονη - Η ζωή της βρίσκεται σε κίνδυνο

"Το Χαμόγελο του Παιδιού" σήμανε συναγερμό για την εξαφάνιση της 14χρονης. Μπορείτε να βοηθήσετε;

Συναγερμός έχει σημάνει στο "Χαμόγελο του Παιδιού" και στις Αρχές για την εξαφάνιση μιας 14χρονης απο την Θεσσαλονίκη.

Το "Χαμόγελο του Παιδιού" εξέδωσε missing alert για την εξαφάνιση του 11χρονου και έδωσε στη δημοσιότητα τα στοιχεία του.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του:

«Στις 22/07/2022, πρωινές ώρες, εξαφανίστηκε από την Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, η ανήλικη Νικολέτα Τ. 14 ετών. «Το Χαμόγελο Του Παιδιού» ενημερώθηκε στις 22/07/2022, για την εξαφάνιση της ανήλικης και προέβη σήμερα στην δημοσιοποίηση των στοιχείων της κατόπιν αιτήματος των οικείων της, καθώς η ζωή της βρίσκεται σε κίνδυνο.

Για την αναζήτηση της ανήλικης, πριν προβούμε στην δημοσιοποίηση των στοιχείων της, βρισκόμαστε σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές όπως γίνεται με την διαχείριση κάθε περίπτωσης εξαφάνισης προκειμένου να διαφυλάξουμε το συμφέρον του παιδιού. Στόχος μας είναι η συντονισμένη προσπάθεια προκειμένου το παιδί να μην βρίσκεται σε κίνδυνο.

Η Νικολέτα έχει ύψος 1,64μ., βάρος 50 κιλά, έχει μακριά καστανά μαλλιά και καστανά μάτια.

Δεν είναι γνωστό τι φορούσε την ημέρα που εξαφανίστηκε.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής MissingAlertapp οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ και για Apple κινητά εδώ ».

