Κοινωνία

Λάρισα: Φωτιά σε υποσταθμό της ΔΕΗ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Προβλήματα στην ηλεκτροδότηση. Στο σημείο δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Λάρισας τα ξημερώματα της Κυριακής μετά από φωτιά στον υποσταθμό της ΔΕΗ στο Μοσχοχώρι του Δήμου Κιλελέρ

Η κινητοποίηση ήταν άμεση και στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 16 οχήματα και δυο υδροφόρα του Δήμου.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο ενώ στο σημείο παραμένουν προληπτικά δυνάμεις. Προβλήματα προκλήθηκαν και στην ηλεκτροδότηση.

#Πυρκαγιά σε εξέλιξη σε υποσταθμό της ΔΕΗ, στην περιοχή Μοσχοχώρι του δήμου Κιλελέρ Λάρισας. Επιχειρούν 35 #πυροσβέστες με 15 οχήματα. pic.twitter.com/z3h99nhNI0

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 24, 2022

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στα Βατερά: Μάχη με τις φλόγες για δεύτερη ημέρα (εικόνες)

Απογραφή: Πού αυξήθηκε και πού μειώθηκε ο πληθυσμός της χώρας

Φωτιά στην Καλαμάτα: Μαίνεται το πύρινο μέτωπο στο Ακριτοχώρι