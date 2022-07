Αθλητικά

Ρεαλ Μαδρίτης - Μπαρτσελόνα: φιλική νίκη για τους Καταλανούς

Με ένα "άπιαστο" σουτ, η καταλανοί, ήρθαν μπροστά στο σκορ.

O Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι δεν σκόραρε στο ντεμπούτο του με τη Μπαρτσελόνα, αλλά τη...λύση έδωσε ο Ραφίνια που σημείωσε ένα πανέμορφο γκολ (27’), με άπιαστο σουτ εκτός περιοχής, επιτρέποντας στους Καταλανούς να πανηγυρίσουν -φιλική- νίκη στο Clasico με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο «Allegiant Stadium» του Λας Βέγκας

ΡΕΑΛ: Κουρτουά, Βάθκεθ (71' Οντριοθόλα), Μιλιτάο (62' Βαγέχο), Αλάμπα (46' Νάτσο), Ρίντιγκερ (46' Μεντί), Βαλβέρδε (46' Μόντριτς), Τσουαμενί (46' Κρόος), Καμαβινγκά (46' Καζεμίρο), Ροντρίγκο (70' Θεμπάγιος), Αζάρ (46' Ασένσιο), Βινίσιους (70' Ντίαθ)

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ: Τερ Στέγκεν (62' Πένα), Αραούχο (62' Ντεστ), Κρίστενσεν (46' Ντε Γιονγκ), Γκαρσία (62' Πικέ), Άλμπα (46' Μπαλντέ), Γκάβι (46' Κεσιέ), Μπουσκέτς (62' Νίκο Γκονσάλες), Πέδρι (62' Σέρτζι Ρομπέρτο), Ραφίνια (62' Ντεπάι), Λεβαντόβσκι (46' Ομπαμεγιάνγκ), Φάτι (46' Ντεμπελέ

