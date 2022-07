Πολιτισμός

Σεισμός στο Αρκαλοχώρι: Εγκαίνια για το εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία (εικόνες)

Έναν χρόνο μετά τον σεισμό στο Αρκαλοχώρι, θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια του ναού που κατέρρευσε. «Πνευματικό γεγονός» χαρακτήρισε την ανοικοδόμησή του ο μητροπολίτης Ανδρέας.

Στις 27 Σεπτεμβρίου 2022, έναν ακριβώς χρόνο από το σεισμό που άλλαξε τη ζωή των κατοίκων του Αρκαλοχωρίου, θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια του Προφήτη Ηλία. Πρόκειται για το εκκλησάκι στον λόφο του Αρκαλοχωρίου που αποτελούσε σημείο αναφοράς και πνευματικής ανάπαυσης των Αρκαλοχωριτών και των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής το οποίο κατέρρευσε από τον σεισμό και στα συντρίμμια του, άφησε την τελευταία του πνοή ένας άνθρωπος, ο Ιάκωβος Τζαγκαράκης.

Μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο, το εκκλησάκι ανακατασκευάστηκε και την παραμονή της εορτής του, την Τρίτη 19 Ιουλίου, τελέστηκε πανηγυρικός εσπερινός, ενώ την Τετάρτη 20 Ιουλίου θεία λειτουργία.

«Θέσαμε όλοι μας έναν ιερό σκοπό, να ξαναχτίσουμε το κατοικητήριο, το σπίτι του Προφήτη Ηλία. Το είχε οικοδομήσει ο Γεώργιος Χαραλαμπάκης, το 1927, όταν επέστρεψε από την Αμερική. Είχε αρρωστήσει βαριά. Ήταν στην εντατική και είδε έναν παππού να του λέει: "Θα γίνεις καλά και θα πας στο Αρκαλοχώρι. Εκεί να μου χτίσεις το σπίτι μου". Ο Γιώργος Χαραλαμπάκης ρώτησε ποιό είναι το σπίτι σου και άκουσε τον παππού να του λέει: "Στον λόφο του Αρκαλοχωρίου, στα θεμέλια μιας μικρής Εκκλησίας, εκεί θα κτίσεις το σπίτι μου"» είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο μητροπολίτης Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάννου Ανδρέας, που εξέφρασε τη συγκίνηση και τη χαρά του για το γεγονός ότι και πάλι οι πιστοί βλέπουν να στέκει όρθιο, στον λόφο, το εκκλησάκι που πάντα αποτελούσε σημείο κατατεθέν και σημείο προσευχής. Όπως τόνισε «η ανοικοδόμησή του είχε δυσκολίες. Μας βοήθησε η υπουργός Λίνα Μενδώνη και η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, οι κυρίες Συθιακάκη Βασιλική, Κανάκη Ελένη και Γκαλανάκη Πόπη. Μας συγκίνησε ο εθελοντισμός των πιστών της περιοχής, που εργάστηκαν και συνέβαλαν, με ευθύνη της μητροπόλεως Αρκαλοχωρίου, στην ανοικοδόμηση του Προφήτη Ηλία. Τα μπετά, για παράδειγμα, είναι προσφορά της οικογένειας Παναγιωτάκη».

Στην περιοχή σύμφωνα με τον μητροπολίτη Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάννου, η ανοικοδόμηση του ναού υπήρξε «πνευματικό γεγονός» καθώς «αυτός ο ανθρώπινος πόθος, το πάθος των πιστών του Αρκαλοχωρίου και της ευρύτερης περιοχής, να δουν το σπίτι του Προφήτη Ηλία, στον ομώνυμο λόφο του, εκφράζει την ουράνια και Θεία βούληση για την ορατή ευλογία των ουρανών επί της γης, μέσα από την εκκλησία του Προφήτη Ηλία» πρόσθεσε ο κ. Ανδρεας.

Σε ό,τι αφορά τα συναισθήματα των πιστών, ο μητροπολίτης Ανδρέας ανέφερε πως «ήδη οι άνθρωποι της ευρύτερης περιοχής αισθάνονται τη χαρά και την ικανοποίηση ότι οικοδομήθηκε το σύμβολο του Αρκαλοχωρίου, ο Προφήτης Ηλίας», ενώ συμπλήρωσε ότι με την κατασκευή του μεγάλου έργου, του διεθνούς αεροδρομίου στο Καστέλι «ο Προφήτης Ηλίας, με την εκκλησία του στο λόφο του Αρκαλοχωρίου, θα σηματοδοτεί την πνευματική και πολιτιστική ταυτότητα της Κρήτης, της Ελλάδας, αλλά και της Ευρώπης. Θα αποτελεί δηλαδή, μία ομολογία της πολιτιστικής μας ταυτότητας και συνείδησης».

