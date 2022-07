Πολιτική

Αποκατάσταση της Δημοκρατίας - Σακελλαροπούλου: Στεφάνι στην προτομή του Σπύρου Μουστακλή (εικόνες)

Την ΠτΔ υποδέχθηκαν ο δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης, και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών 1967-1974 Ευάγγελος Γκιουγκής

Mε την ευκαιρία της 48ης επετείου αποκατάστασης της Δημοκρατίας, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, παρέστη σήμερα το πρωί στην εκδήλωση για τους ήρωες του αντιδικτατορικού αγώνα στα πρώην κρατητήρια των ΕΑΤ - ΕΣΑ στο Πάρκο Ελευθερίας και κατέθεσε στεφάνι στην προτομή του Σπύρου Μουστακλή.

Την κ. Σακελλαροπούλου υποδέχθηκαν ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών 1967-1974 Ευάγγελος Γκιουγκής.

