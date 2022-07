Φιλιππίνες: Πυροβολισμοί σε τελετή αποφοίτησης

Τρόμος και αίμα στο πανεπιστήμιο Ateneo της Μανίλας.

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ένοπλος άνοιξε πυρ στο πανεπιστήμιο Ateneo της Μανίλας, σε μία επίθεση που, σύμφωνα με τις αρχές, αποτελεί μάλλον στοχευμένη δολοφονία.

Το περιστατικό συνέβη κατά την προσέλευση αποφοίτων και των οικογενειών τους σε τελετή απονομής πτυχίων.

Η Ρόουζ Φουριγκάι, πρώην δήμαρχος επαρχιακής πόλης, η κόρη της οποίας περιλαμβάνεται στους αποφοίτους που θα ελάμβαναν μέρος στην τελετή, σκοτώθηκε, ανακοίνωσε τοπικός αξιωματούχος.

Νεκροί είναι επίσης ένας συνεργάτης της πρώην δημάρχου και ένας σωματοφύλακας.

Ο δράστης της επίθεσης έχει συλληφθεί.

Οι ένοπλες επιθέσεις στα σχολεία και τα πανεπιστήμια των Φιλιππίνων είναι σπάνια, παρά την χαλαρή νομοθεσία περί οπλοκατοχής. Ομως, οι δολοφονίες πολιτικών είναι αρκετά συνηθισμένες, κυρίως σε περιόδους εκλογών.

#NCR #Philippines????- Ateneo De Manila University campus in #Quezon City is under lockdown while Gate 3 in C5 Katipunan Avenue has been closed as shooting incident is reported, Philippine National Police on site pic.twitter.com/yq8KjBBsoa