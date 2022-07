Πολιτική

Δένδιας: Ο τουρκικός αναθεωρητισμός εφευρίσκει συνεχώς νέες θεωρίες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο ΥΠΕΞ για τον χάρτη Μπαχτσελί, την Ουκρανία αλλά και το Κυπριακό.

"Ο τουρκικός αναθεωρητισμός εφευρίσκει συνεχώς νέες θεωρίες", υπογραμμίζει ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας σε συνέντευξή του στην εφημερίδα "Καθημερινή".

"Θέσεις οι οποίες αρχικά παρουσιάζονταν ως ακραίες και φαιδρές, όπως η Γαλάζια Πατρίδα, η σύνδεση της αποστρατιωτικοποίησης των νησιών με την κυριαρχία τους, σταδιακά εντάσσονται στο επίσημο δόγμα του τουρκικού κράτους", αναφέρει ο υπ. Εξωτερικών.

Σχετικά με τον "χάρτη Μπαχτσελί", σημειώνει, πως "υπό άλλες συνθήκες, ένα παρόμοιο συμβάν θα το χαρακτηρίζαμε ως γραφικό ή φαιδρό. Όμως, στο πλαίσιο του κλίματος που τείνει να επικρατήσει, καθίσταται ανησυχητικό και επικίνδυνο, ιδίως, προερχόμενο από κυβερνητικό εταίρο".

Όπως τονίζει, αυτές οι κινήσεις εντάσσονται στην κλιμάκωση της εθνικιστικής ρητορικής στη γείτονα, η οποία δεν περιορίζεται σε τμήμα κυβερνητικών κύκλων, αλλά δείχνει να την ενστερνίζεται και μέρος της αντιπολίτευσης.

"Εκτιμάμε ότι η ρητορική αυτή είναι εν μέρει συνυφασμένη με τη διαφαινόμενη πόλωση στο εσωτερικό της Τουρκίας, ενόψει των εκλογών το 2023", τονίζει και προσθέτει πως "όσοι πιστεύουν ότι το πρόβλημα στις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας είναι ο Πρόεδρος της γείτονoς χώρας και ότι αν φύγει από το προσκήνιο, θα εξαφανιστούν οι προκλήσεις, ως δια μαγείας, πλανώνται".

"Η έξαρση του εθνικισμού κινδυνεύει να διαχυθεί πλέον και στην τουρκική κοινωνία, μεγάλο μέρος της οποίας διέκειτο φιλικά προς τη χώρα μας". Αλλαγή που, όπως σημειώνει, αποτυπώνεται και στις έρευνες, θεωρεί όμως ότι ένα μεγάλο μέρος της τουρκικής κοινωνίας προσβλέπει ακόμη σε ένα ευρωπαϊκό μέλλον. "Όμως, υπό τις παρούσες συνθήκες, δεν διαφαίνεται περιθώριο ουσιαστικής βελτίωσης των διμερών σχέσεων", προσθέτει. "Ευελπιστώ ότι μετά τις εκλογές στην Τουρκία, ανεξαρτήτως εκλογικού αποτελέσματος, θα επικρατήσουν συνθήκες, οι οποίες θα μπορούσαν να επιτρέψουν σταδιακή βελτίωση των σχέσεων", τονίζει χαρακτηριστικά.

Επισημαίνει πάντως ότι ακόμα και οι πλέον δύσπιστοι σύμμαχοι και εταίροι μας αναγνωρίζουν το παράλογο και απαράδεκτο των τουρκικών αξιώσεων, κάτι που διαπιστώνει κάθε φορά που δείχνει τον επίμαχο χάρτη σε ομολόγους του, "οι οποίοι αντιλαμβάνονται τον πλήρη παραλογισμό της τουρκικής θέσης".

"Η τουρκική προκλητικότητα υπερβαίνει όχι μόνο τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου, αλλά και τα ίδια τα όρια της λογικής", επισημαίνει, για να συμπληρώσει πως μέχρι 30 Ιουνίου, η τουρκική πολεμική αεροπορία πραγματοποίησε 3954 παραβιάσεις και 136 υπερπτήσεις άνωθεν ελληνικού εδάφους.

Η Ελλάδα, όπως επισημαίνει ο υπουργός Εξωτερικών, επιθυμεί ειλικρινά να υπάρχουν ανοικτοί δίαυλοι επικοινωνίας με την 'Αγκυρα και θεωρεί ότι λύση υφίσταται και είναι εφικτή. "Για να επιτευχθεί, όμως αυτή η λύση, η Τουρκία οφείλει να πάψει να παραβιάζει θεμελιώδεις κανόνες του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας", υπογραμμίζει. "Δεν ζητάμε κάτι εξωπραγματικό. Ζητάμε η Τουρκία να εφαρμόσει τις αρχές και τις αξίες που οφείλουν να σέβονται όλα τα Κράτη που έχουν προσυπογράψει τον Χάρτη του ΟΗΕ, την Συνθήκη του ΝΑΤΟ και οραματίζονται να ενταχθούν στην ΕΕ".

Ερωτηθείς για το Κυπριακό, ο κ. Δένδιας επαναλαμβάνει ότι η Ελλάδα, σε συντονισμό με την Κυπριακή Δημοκρατία, εργάζεται για την εξεύρεση μίας δίκαιης, λειτουργικής και βιώσιμης λύσης του, που δε μπορεί να είναι παρά δικοινοτική διζωνική ομοσπονδία, στο πλαίσιο που ορίζουν οι σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

"Δυστυχώς, οι απαράδεκτες και επίμονες αξιώσεις της Τουρκίας και της τουρκοκυπριακής ηγεσίας περί μίας «λύσης δύο κρατών», όπως και οι παράνομες ενέργειες στα Βαρώσια, κινούνται απολύτως εκτός του πλαισίου της λύσης. Δεν αφήνουν περιθώριο αισιοδοξίας για την επανεκκίνηση μίας ουσιαστικής και αξιόπιστης διαπραγματευτικής διαδικασίας".

Δεν κάνουμε εκπτώσεις στις αρχές στις οποίες έχουμε οικοδομήσει την πολιτική μας

Αναφερόμενος στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ο κ. Δένδιας τονίζει ότι έχει ανατρέψει τα δεδομένα του μεταψυχροπολεμικού κόσμου στην Ευρώπη, αλλά και ευρύτερα.

"Δυστυχώς, βρισκόμαστε μπροστά στη δημιουργία μιας νέας "σιδηράς κουρτίνας", η οποία χωρίζει την Ευρώπη, για να μου επιτρέψετε να παραφράσω τη γνωστή ρήση του Ουίνστον Τσόρτσιλ", με τη διαφορά πως "δεν πρόκειται για ένα ιδεολογικό διχασμό, αλλά για ένα διχασμό αρχών και αξιών". "Η θέση της Ελλάδας ήταν και παραμένει σαφής. Δεν κάνουμε εκπτώσεις στις αρχές πάνω στις οποίες έχουμε οικοδομήσει την πολιτική μας", υπογραμμίζει ο κ. Δένδιας και προσθέτει πως το ίδιο πράττει και το σύνολο των κρατών μελών της ΕΕ.

"Αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει ένα βαρύ τίμημα για την πολιτική αυτή. Αλλά το τίμημα που θα πληρώναμε, θα ήταν πολύ βαρύτερο εάν δεν είχαμε τηρήσει αυτή τη στάση αρχής", τονίζει. Αναφέρει δε πως έχει καταβάλει μεγάλες προσπάθειες για τη βελτίωση των διμερών σχέσεων με τη Ρωσία. "Δυστυχώς, όμως, έχουν διαρραγεί, αλλά όχι με δική μας υπαιτιότητα".

Η Ελλάδα, όπως υπενθυμίζει, "ανέκαθεν στήριζε τη συμμετοχή της Ρωσίας σε ένα "Κοινό Ευρωπαϊκό σπίτι". Πιστεύουμε ότι η Ρωσία πρέπει να αποτελεί μέρος και μέλος της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής ασφαλείας. αλλά, σεβόμενη τους θεμελιώδεις κανόνες, κάτι που δεν ισχύει σήμερα". Επισημαίνει δε, πως η Ελλάδα έχει παραδοσιακούς ιστορικούς, πολιτιστικούς και θρησκευτικούς δεσμούς με τη Ρωσία, που είναι πατρίδα συγγραφέων, ποιητών και μουσουργών παγκοσμίου εμβέλειας.

Ο κ. Δένδιας εκφράζει ακόμη την ιδιαίτερη ικανοποίηση της Ελλάδας για το γεγονός ότι έλαβε χώρα η πρώτη διακυβερνητική διάσκεψη με την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία και ανέφερε πως "η ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων, ιδιαίτερα σε ένα ασταθές περιβάλλον, αποτελεί μονόδρομο για την ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα". Προσθέτει πως η Ελλάδα θα συνεχίσει να παραμένει αρωγός τους σε πολιτικό και σε τεχνικό επίπεδο, στα πλαίσια της γνωστής αιρεσιμότητας.

Ο υπουργός Εξωτερικών αναφέρεται ακόμη στην πρόσφατη άσκηση στη Σούδα με τη συμμετοχή των αμερικανικών F-35, όπου για πρώτη φορά μοίρα του εν λόγω αεροσκάφους αναπτύχθηκε σε άλλη βάση και για πρώτη φορά έγινε άσκηση με πραγματικά πυρά στην Ευρώπη. "Τα στοιχεία αυτά από μόνα τους σημειολογικά, υπογραμμίζουν το στρατηγικό βάθος των σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ", τονίζει.

Συγκεκριμένα, η Αλεξανδρούπολη αποτελεί σημαντική νέα στρατηγική επιλογή. Ενεργειακός κόμβος, αλλά και σταθμός διακομιδής δυνάμεων για την ενίσχυση της ασφάλειας της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ. Η Σούδα αποτελεί διαχρονικά στρατηγική επιλογή."Οι τοποθεσίες αυτές ενισχύουν την αποτρεπτική ικανότητα αντίστασης στους όποιους αναθεωρητισμούς αναφύονται στην περιοχή", αναφέρει.

Τέλος, κάνοντας έναν απολογισμό για τα τρία χρόνια στη θέση του υπουργού Εξωτερικών, ο κ. Δένδιας αναφέρει πως έχει επισκεφθεί 62 χώρες, έχει πραγματοποιήσει 1123 διεθνείς επαφές και έχει υπογράψει 215 διεθνείς συμφωνίες, με σκοπό την προβολή της χώρας διεθνώς, την αναβάθμιση του ρόλου της, τη διεύρυνση των συμμαχιών και τη θωράκισή της από κάθε απειλή.

Αυτή την εβδομάδα έρχονται στην Αθήνα οι υπουργοί Εξωτερικών από την Γκαμπόν και τη Γερμανία, ενώ ο κ. Δένδιας θα μεταβεί στην Κύπρο και θα ακολουθήσουν το Βιετνάμ και η Καμπότζη.

"Οι βασικές αρχές της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής παραμένουν σταθερές. Η πολιτική μας δεν ετεροκαθορίζεται από τις αμφιταλαντεύσεις της τουρκικής εξωτερικής, αλλά και εσωτερικής πολιτικής", υπογραμμίζει.

"Είμαστε κράτος μέλος της ΕΕ και πορευόμαστε με αυτοπεποίθηση. Διευρύνουμε τους ορίζοντες μας και αναπτύσσουμε συμμαχίες και εταιρικές σχέσεις με όσες χώρες συμμερίζονται τις ίδιες αξίες", επισημαίνει και καταλήγει: "Η Ελλάδα θεωρείται αξιόπιστος στυλοβάτης της σταθερότητας και της ασφάλειας στην περιοχή".