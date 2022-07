Κοινωνία

Ο Δακτύλιος πάει... διακοπές

Μονά – ζυγά στο κέντρο της Αθήνας. Τι ισχύει για τα φορτηγά.

Ελεύθερα κυκλοφορούν από αύρο Δευτέρα στο κέντρο της Αθήνας όλα τα οχήματα καθώς το μέτρο της εναλλάξ εισόδου μονών και ζυγών εντός δακτυλίου αναστέλλεται για το καλοκαίρι.

Έληξε την προηγούμενη εβδομάδα η ισχύς του μέτρου της εκ περιτροπής κυκλοφορίας των οχημάτων (μονά-ζυγά) για την περίοδο 2021-2022, στην περιοχή του ΜΙΚΡΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ [Αλεξάνδρας - Ζαχάρωφ - Μεσογείων - Φειδιππίδου - Μιχαλακοπούλου - Σπ. Μερκούρη - Βρυάξιδος - Υμηττού - Ηλ. Ηλιού - Αμβρ. Φραντζή – Λ. Συγγρού - Χαμοστέρνας - Πειραιώς - Ιερά Οδός - Κωνσταντινουπόλεως – Αχιλλέως - Πλ. Καραϊσκάκη - Καρόλου - Μάρνη - 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) - Αλεξάνδρας].

Ωστόσο, τα περιοριστικά μέτρα που καθιερώθηκαν με το μέτρο του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ και αφορούν φορτηγά με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος άνω των 2,2 τόνων και λεωφορεία, πρώτης άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα πριν την 1?1?1999, τα οποία κυκλοφορούν στη ζώνη του ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ [Παραλιακή λεωφόρος - Αλίμου - Βουλιαγμένης - Ελ. Βενιζέλου - Περιμετρική Υμηττού - Κατεχάκη - Μεσογείων - Αγ. Παρασκευής - Χαλανδρίου - Παπανικολή - (Κ. Παλαιολόγου) - Καποδιστρίου - Κύμης - Κασταμονής - Χαλανδρίου - Αναγεννήσεως - Εθνική Οδός Αθηνών-Λαμίας - Αθηνών - Θηβών - Γρ. Λαμπράκη έως Κερατσίνι], εξακολουθούν να ισχύουν.

