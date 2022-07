Πολιτική

Αποκατάσταση της Δημοκρατίας: τα μηνύματα των πολιτικών αρχηγών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρουν για τη σουδαία αυτή ημέρα αποκατάστασης της Δημοκρατίας τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Με διευρυμένη λίστα προσκεκλημένων και έντονη εκπροσώπηση από την Κοινωνία των Πολιτών θα πραγματοποιηθεί, απόψε στις 20:00, η δεξίωση για την 48η Επέτειο της Αποκατάστασης της Δημοκρατίας στον κήπο του Προεδρικού Μεγάρου.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου θα υποδεχθεί, όπως κάθε χρόνο, τους πολιτικούς αρχηγούς, μέλη της κυβέρνησης και της Βουλής, τους αρχηγούς των Ενόπλων Δυνάμεων, αντιστασιακούς, δικαστικούς, δημοσιογράφους, αλλά και εκπροσώπους της Κοινωνίας των Πολιτών και φορέων με ιδιαίτερη κοινωνική δράση και προσφορά, τους οποίους επισκέπτεται και στηρίζει.

Ειδικότερα, έχουν κληθεί να παρευρεθούν άτομα από τον χώρο των Γραμμάτων και των Τεχνών, εκπρόσωποι Γυναικείων Οργανώσεων και δομών Κοινωνικής Πρόνοιας, άτομα με Αναπηρία, στελέχη Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, άτομα από τον χώρο της Υγείας, διακεκριμένοι επιστήμονες, αθλητές, επαγγελματίες από τον παραγωγικό τομέα της Οικονομίας, κάτοικοι ακριτικών περιοχών, αριστεύσαντες μαθητές, φοιτητές Ρομά, στελέχη Αεροπυρόσβεσης, άστεγοι, πρόσφυγες, καθώς και η Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών με τον προπονητή τους.

Στο πλαίσιο αυτό, έχουν προσκληθεί η Μαρία Λεπενιώτη, πρόεδρος του δικαστηρίου στη δίκη της Χρυσής Αυγής, ο Εμμανουήλ Δερμιτζάκης, γενετιστής, διευθυντής του Ινστιτούτου Γενετικής και Γονιδιωματικής της Γενεύης, ο Χρήστος Κυρατσούς, αντιπρόεδρος Έρευνας Μολυσματικών Νόσων και Τεχνολογιών Ιικών Φορέων της αμερικανικής εταιρείας Regeneron, ο Σταμάτης Κριμιζής, ακαδημαϊκός- επιστήμονας του διαστήματος, ο Κούρος Νουρμοχαμαντί Μπαϊγκί, νεαρός πρόσφυγας από το Ιράν που αρίστευσε στις Πανελλήνιες εξετάσεις, ο Σαϊντού Καμαρά, αριστούχος μαθητής από τη Γουινέα, ο Σελίμ Παρασκευάς, νεαρός Ρομά που σπουδάζει στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, η Λίλιαν Στεφανάκη, δήμαρχος Γαύδου, ο Παναγιώτης Πατέλης, φαρμακοποιός στην ακριτική Χάλκη, η οικογένεια του εθελοντή πυροσβέστη Βασίλη Φιλώρα, που έχασε την ζωή του στην Ιπποκράτειο Πολιτεία, κατά την διάρκεια των μεγάλων πυρκαγιών του περασμένου έτους.

Η εκδήλωση θα πλαισιωθεί με μουσική που θα ερμηνεύσουν τα Μουσικά Σύνολα της ΕΡΤ.

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας:

«Σαράντα οχτώ χρόνια από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με νέα ζητήματα πολιτικής αυτογνωσίας, κράτους δικαίου και αναζήτησης διεθνούς ρόλου», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με αφορμή την σημερινή επέτειο.

Ακολούθως προσθέτει: «Η κεντρική σημασία της κυπριακής τραγωδίας και των αγώνων του Πολυτεχνείου άνοιξαν τον δρόμο στον οριστικό εκτοπισμό φασιστικών επιβουλών του πολιτεύματος.

Τιμούμε πάντα όλους εκείνους που από την πρώτη ημέρα της επιβολής της Δικτατορίας στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων και το πλήρωσαν είτε με τη ζωή τους είτε με βασανισμούς είτε με εξορίες. Με τις προσωπικές θυσίες τους δημιούργησαν κλίμα κοινωνικής καταδίκης και διεθνούς απομόνωσης του δικτατορικού καθεστώτος, καθιστώντας το εντελώς ευάλωτο.

Αυτές οι θυσίες ενέπνευσαν τις επόμενες γενιές που συνέβαλαν στον πλήρη εκδημοκρατισμό της χώρας. Αυτές οι θυσίες παραμένουν και σήμερα επίκαιρες».

ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ: Όσο δεδομένη και αν θεωρείται, απαιτεί διαρκή εγρήγορση

«Η 24η Ιουλίου 1974 σηματοδοτεί το τέλος της Δικτατορίας και του "καχεκτικού" μετεμφυλιακού κράτους. Η ανατολή της Μεταπολίτευσης έδωσε ουσιαστικό περιεχόμενο στα όνειρα και στους δημοκρατικούς αγώνες πολλών γενεών, από το 1-1-4 ως το Πολυτεχνείο, για ελευθερία, ανεξαρτησία και κοινωνική δικαιοσύνη», σημειώνει στο μήνυμά του για 48η επέτειο από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Τονίζει ότι «χρειάστηκαν πολλές προσπάθειες και πολύ σημαντικές πολιτικές αλλαγές για να ολοκληρωθεί η εμβάθυνση της Δημοκρατίας. Πολλές από τις πληγές της σκοτεινής περιόδου επουλώθηκαν, με μεγάλη εξαίρεση την εθνική τραγωδία της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο, που παραμένει ανοιχτή για να μας θυμίζει τις τραγικές συνέπειες της ξενοκίνητης Χούντας. Η Μεταπολίτευση αποτέλεσε την πιο μακρά περίοδο σταθερότητας, προόδου και ευημερίας» και προσθέτει: «Στον διάβα των 48 ετών από την αποκατάσταση του δημοκρατικού πολιτεύματος, αν κάτι διδαχτήκαμε, τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι ότι η Δημοκρατία όσο δεδομένη και αν θεωρείται, απαιτεί διαρκή εγρήγορση. Είδαμε πως από την ισχυρή Ελλάδα της ένταξης της Κύπρου στην ΕΕ οδηγηθήκαμε λόγω τραγικών πολιτικών επιλογών στο χείλος της χρεοκοπίας».

Ο κ. Ανδρουλάκης στο μήνυμά του υπενθυμίζει ότι «βρισκόμαστε σε έναν κόσμο όπου η δημοκρατία υποχωρεί συνεχώς. Το 2021, μόλις το 13% των ανθρώπων του πλανήτη, ζούσε σε χώρες με δημοκρατικά πολιτεύματα, ενώ δέκα χρόνια πριν το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 42%. Αλλά ακόμη και η ποιότητα της δημοκρατίας απειλείται από την έκρηξη των κοινωνικών ανισοτήτων, την κρίση των θεσμών και την ανάδειξη ηγεσιών όπως ο Ντόναλντ Τραμπ σε πολύ ισχυρές χώρες του πλανήτη. Αυτές οι νέες συνθήκες δείχνουν πόσο κρίσιμες είναι για την πολιτική οι προκλήσεις του μέλλοντος».

Και καταλήγει: «Σήμερα, η Ελλάδα και η Ευρώπη χρειάζονται τολμηρές αλλαγές. Απαιτούνται προοδευτικές πολιτικές που θα ενισχύουν το κοινωνικό κράτος, το εισόδημα των πολιτών και το κράτος δικαίου. Θαρραλέες πολιτικές αποφάσεις που θα δίνουν πειστικές απαντήσεις, με δίκαιο και αποτελεσματικό τρόπο, σε κρίσιμα ζητήματα όπως είναι ο αγώνας κατά των ανισοτήτων και της κλιματικής κρίσης. Μόνο έτσι θα καταφέρουμε να οικοδομήσουμε μια νέα σχέση εμπιστοσύνης των πολιτών με την πολιτική και να σφυρηλατήσουμε ένα μέλλον ειρήνης, ασφάλειας, δικαιοσύνης».

ΚΚΕ: αποδεικνύεται πως η αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία αποτελεί μορφή άσκησης της εξουσίας του κεφαλαίου

«Πριν από 48 χρόνια, στις 24 Ιούλη 1974, αφού είχε μεσολαβήσει η τουρκική εισβολή στην Κύπρο και μετά από παζάρια που οδήγησαν στον συμβιβασμό ανάμεσα στη Χούντα και τις αστικές πολιτικές δυνάμεις, με την παρέμβαση των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, ηγετικά στελέχη της δικτατορίας παρέδωσαν την πολιτική εξουσία στη λεγόμενη κυβέρνηση «εθνικής ενότητας» υπό τον Κωνσταντίνο Καραμανλή.

Οι αιτίες της πολιτικής μεταβολής πρέπει να αναζητηθούν στην κλιμάκωση της εργατικής - λαϊκής δυσαρέσκειας απέναντι στη δικτατορία, σε συνθήκες παγκόσμιας καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης, που μαζικοποιήθηκε έπειτα από την καταστολή του εργατικού - λαϊκού και νεολαιίστικου ξεσηκωμού του Πολυτεχνείου» αναφέρει το ΚΚΕ σε ανακοίνωσή του.

«Η εργατική - λαϊκή δυσαρέσκεια οξύνθηκε έπειτα από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, απειλώντας να οδηγήσει σε συνολικότερη αποσταθεροποίηση της αστικής εξουσίας. Ταυτόχρονα, η εισβολή στην Κύπρο γεννούσε φόβους στην ελληνική αστική τάξη και τους διεθνείς συμμάχους της για το ξέσπασμα ενός ελληνοτουρκικού πολέμου, που θα μπορούσε να οδηγήσει σε διάλυση την κρίσιμη γεωπολιτικά νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ» προσθέτει.

Το ΚΚΕ επισημαίνει πως «οι πραξικοπηματίες αποτελούσαν σάρκα από τη σάρκα του μετεμφυλιακού αστικού κράτους» και τονίζει ότι «η αστική τάξη δεν διστάζει να εναλλάσσει τις μορφές διαχείρισης της εξουσίας της, ανάλογα με τις εσωτερικές και διεθνείς προτεραιότητες και ανάγκες της, με μόνιμα θύματα την εργατική τάξη, τους βιοπαλαιστές αγρότες, τους αυτοαπασχολούμενους, τις γυναίκες και τους νεολαίους από τις εργατικές - λαϊκές οικογένειες».

Το ΚΚΕ αποτίει φόρο τιμής σε όσους αγωνίστηκαν ενάντια στη Χούντα, εκφράζει την υπερηφάνεια του για την αταλάντευτη στάση των μελών και στελεχών του καθώς και της ΚΝΕ, και υπογραμμίζει ότι πάνω απ' όλα, αισθάνεται υπερήφανο «γιατί αποτέλεσε τη μοναδική πολιτική δύναμη που δεν «παζάρεψε» με τις χουντικές αρχές, αλλά επιδίωξε την ανάπτυξη του αντιδικτατορικού αγώνα και την ανατροπή της δικτατορίας των συνταγματαρχών με όρους ενός μαζικού εργατικού - λαϊκού κινήματος».

Το ΚΚΕ, συμπληρώνει η ανακοίνωση, «μελέτησε και έβγαλε βαθύτερα συμπεράσματα και για τις δικές του ευθύνες, όσον αφορά την ουτοπική αναζήτηση μιας πολιτικής συνεργασίας με τις λεγόμενες «δημοκρατικές» αστικές πολιτικές δυνάμεις για την ανάδειξη μιας φιλολαϊκής δημοκρατικής κυβερνητικής λύσης».

«Τα μηνύματα του αντιδικτατορικού αγώνα παραμένουν και σήμερα επίκαιρα, αφού τα λαϊκά προβλήματα, η φτώχεια, η ανεργία, η εκμετάλλευση, η συμμετοχή της χώρας στους επικίνδυνους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς συνεχίστηκαν και στα χρόνια της λεγόμενης «μεταπολίτευσης». Οξύνονται παραπέρα στις μέρες μας, μπροστά στη νέα επερχόμενη καπιταλιστική οικονομική κρίση και στις πιθανότητες γενίκευσης του πολέμου που διεξάγεται στην Ουκρανία ανάμεσα στις στρατιωτικές δυνάμεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας και του ΝΑΤΟ, με τη συμμετοχή στο πλευρό του τελευταίου και κρατών - μελών της ΕΕ.

48 χρόνια μετά από τη λεγόμενη «μεταπολίτευση» αποδεικνύεται καθημερινά πως η αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία αποτελεί μορφή άσκησης της εξουσίας του κεφαλαίου, περισσότερο ευέλικτη στην ενσωμάτωση των εργατικών - λαϊκών αντιδράσεων, συνδυαζόμενη - όποτε χρειαστεί - με την οξυμένη καταστολή και την περιστολή των λαϊκών ελευθεριών και δίχως η αστική τάξη να παραιτείται ποτέ από το ενδεχόμενο δικτατορικών «λύσεων» αναφέρει η ανακοίνωση.

Σημειώνει ακόμα ότι «το καπιταλιστικό κράτος αποδεικνύει καθημερινά ότι δεν βρίσκεται υπεράνω των τάξεων, αλλά ότι είναι όργανο προσηλωμένο στην εξυπηρέτηση των καπιταλιστικών συμφερόντων και επομένως εχθρικό απέναντι στην εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα».

Το ΚΚΕ διδάσκεται από την ιστορία της περιόδου, τιμά με πράξεις τους αγωνιστές και μάρτυρες του αντιδικτατορικού αγώνα. Είναι στην πρώτη γραμμή για τη συγκρότηση μιας μεγάλης κοινωνικής συμμαχίας, με πανελλαδική διάσταση, σε αντικαπιταλιστική - αντιμονοπωλιακή κατεύθυνση και στόχο να οργανωθεί ο λαός, να αποδείξει την πραγματική δύναμη αντεπίθεσής του που μπορεί να ανατρέψει τα διάφορα σε βάρος του «σενάρια», για να γίνει πράξη το πέρασμα των μέσων παραγωγής και της πολιτικής εξουσίας στην εργατική τάξη και τους συμμάχους της, η αποδέσμευση της χώρας από τις αντιδραστικές συμμαχίες του ΝΑΤΟ και της ΕΕ».

Αποτίει φόρο τιμής σε όσους αγωνίστηκαν ενάντια στη Χούντα, εκφράζει την υπερηφάνεια του για την αταλάντευτη στάση των μελών και στελεχών του καθώς και της ΚΝΕ, και υπογραμμίζει ότι πάνω απ' όλα, αισθάνεται υπερήφανο «γιατί αποτέλεσε τη μοναδική πολιτική δύναμη που δεν «παζάρεψε» με τις χουντικές αρχές, αλλά επιδίωξε την ανάπτυξη του αντιδικτατορικού αγώνα και την ανατροπή της δικτατορίας των συνταγματαρχών με όρους ενός μαζικού εργατικού - λαϊκού κινήματος».

ΜέΡΑ25 για την 24η Ιουλίου, 48η Επέτειο της Κατάρρευσης της Χούντας:

"Γιορτάζουμε την Πτώση της Χούντας, όχι την αποκατάσταση της Δημοκρατίας που μόνο η Ρήξη με την Ολιγαρχία μπορεί να φέρει



Σήμερα, 24η Ιουλίου, το ΜέΡΑ25 τιμούμε την 48η επέτειο από την πτώση της νεοφασιστικής Χούντας που έφερε το αμερικανοκίνητο πραξικόπημα των συνταγματαρχών και πενθούμε για την Κυπριακή τραγωδία και την Κατοχή που κι εκείνη σχεδιάστηκε, στο ίδιο ΝΑΤΟϊκό πλαίσιο, από τις ΗΠΑ.



Σήμερα, 24η Ιουλίου, το ΜέΡΑ25 τιμούμε εκείνες και εκείνους που, από την πρώτη μέρα, αντιστάθηκαν στην Χούντα προετοιμάζοντας με το αίμα τους τις μεγαλειώδεις, παλλαϊκές εξεγέρσεις, αρχικά της Νομικής και κατόπιν του Πολυτεχνείου – εξεγέρσεις που απέτρεψαν την «φιλελευθεροποίηση» της Χούντας των Παπαδόπουλου-Μαρκεζίνη από το να εγκαθιδρύσει στην Ελλάδα μια «δημοκρατία» τύπου Τουρκίας.



Σήμερα, 48 χρόνια μετά, το ΜέΡΑ25 δεν γιορτάζουμε την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Πως μπορούν κάποιοι να μιλάνε για αποκατάστασή της όταν η δημοκρατία είχε ήδη καταργηθεί πολύ πριν την 21η Απριλίου του 1967 με τα Ιουλιανά του 1965, πρωτοστατούντος του Αρχι-Αποστάτη Κωνσταντίνου Μητσοτάκη ο οποίος πολιτευόταν εκ μέρους της τότε ολιγαρχίας, του Παλατιού και των ΗΠΑ. Αλλά ακόμα και πριν από την Αποστασία και τα Ιουλιανά, με εξαίρεση την μικρή αναλαμπή δημοκρατίας που επέβαλε στο Κατεστημένο ο Ανένδοτος Αγώνας του λαού μας, οι Ελληνίδες και οι Έλληνες ζούσαν στα πέτρινα χρόνια του κράτους της εμφυλιοπολεμικής Δεξιάς.



Σήμερα, αυτή την 24η Ιουλίου, αποτελεί ακόμα μεγαλύτερη προσβολή προς τους δημοκράτες πολίτες να τους μιλούν για δημοκρατία όταν στην Ελλάδα και την Ευρώπη, ιδίως μετά το 2010, με τις τρόικες και τα μνημόνια να κυριαρχούν, οι κρατούντες δεν κρατούν καν τα προσχήματα των αστικών δημοκρατιών.



Ναι, σήμερα, 24η Ιουλίου του 2022,…



με υπουργούς της κυβέρνησης να αμφισβητούν από το βήμα της Βουλής το Πολυτεχνείο, κλείνοντας το μάτι στους νοσταλγούς της Χούντας

με μια χούφτα ολιγάρχες να κάνουν πάρτι λεηλασίας και αισχροκέρδειας εις βάρος της συντριπτικής πλειοψηφίας που δεν τα βγάζει πέρα

με μια Κυβέρνηση ΑΕ να λογοδοτεί στους ίδιους ολιγάρχες με τους οποίους, την ίδια στιγμή, φλερτάρουν τα αντιπολιτευόμενα κόμματα εξουσίας

με συστημικά ΜΜΕ που, καθώς ανήκουν στους ίδιους ολιγάρχες, σε τίποτα δεν διαφέρουν όσον αφορά τον πλουραλισμό τους από ΜΜΕ στυγνών δικτατοριών

με τους δημοσιογράφους που δεν «συνεμορφώθησαν προς τας υποδείξεις» των ολιγαρχών να διώκονται δικαστικά

με το Δημοψήφισμα του 2015, την μεγαλειώδη στιγμή που η Δημοκρατία παραλίγο να λειτουργήσει, να ακυρώνεται και να λοιδορείται καθημερινά από το Καθεστώς

με το Καθεστώς να παρουσιάζει ως προάσπιση των συνόρων μας την εγκληματική διαταγή στα πληρώματα του Λιμενικού να διακινδυνεύουν τις ζωές προσφύγων & μεταναστών πετώντας τους στην φουρτουνιασμένη θάλασσα

με καταδικασμένους δολοφόνους και βιαστές να κυκλοφορούν ελεύθεροι ελέω της καλής τους σχέσης με το Καθεστώς, την ώρα που το κράτος εξαντλεί όλα του τα αποθέματα «νόμιμης» βίας σε νέους ανθρώπους στις φυλακές



…με όλα αυτά να σκοτεινιάζουν τη σκέψη των δημοκρατών της πατρίδας μας, απορρίπτουμε εορτασμούς και φανφάρες για μια ανύπαρκτη Δημοκρατία. Αρκούμαστε στο να θυμόμαστε με ανακούφιση την πτώση της Χούντας και να ανανεώνουμε την υπόσχεση, ως χρέος στους αντιστασιακούς εκείνης της περιόδου αλλά και στις επόμενες γενιές, ότι θα παλεύουμε καθημερινά για την Ρήξη με την θριαμβεύουσα Ολιγαρχία – την Ρήξη που είναι η μοναδική ελπίδα, κάποια στιγμή, η Δημοκρατία να νικήσει."





Ειδήσεις σήμερα:

Θήβα: Τρένο παρέσυρε και ακρωτηρίασε 45χρονο

Απογραφή: Πού αυξήθηκε και πού μειώθηκε ο πληθυσμός της χώρας

Σεισμός στο Αρκαλοχώρι: Εγκαίνια για το εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία (εικόνες)