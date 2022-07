Πολιτική

Τσίπρας: Να σταματήσει ο Μητσοτάκης να θριαμβολογεί πάνω στην καμμένη γη

Επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα σε Ντράφι και Παλλήνη. Δριμεία επίθεση στον πρωθυπουργό για τις φωτιές.

Την ανάγκη ενός εθνικού σχεδίου για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών και της περιβαλλοντικής καταστροφής υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας και κάλεσε τον πρωθυπουργό «να σταματήσει να θριαμβολογεί πάνω στην καμμένη γη».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έκανε περιοδεία στο Ντράφι και την Παλλήνη, που βρέθηκαν στο μέτωπο της καταστροφικής πυρκαγιάς τις προηγούμενες ημέρες και είχε επαφές με ανθρώπους που είδαν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται. Στη συνέχεια είχε σύσκεψη με τον δήμαρχο και τοπικούς φορείς.

«Οι πυρκαγιές στην Αττική, στην Πελοπόννησο, στη Δαδιά, στη Λέσβο, σε ολόκληρη την Ελλάδα δεν είναι δυστυχώς η τελευταία πράξη μιας διαρκώς επαναλαμβανόμενης εθνικής τραγωδίας», ανέφερε ο κ. Τσίπρας στην δήλωσή του μετά την σύσκεψη με τους τοπικούς φορείς και πρόσθεσε: «Είναι φοβάμαι, ίσως, η τελευταία προειδοποίηση προς όλους μας. Η κλιματική κρίση συνδυασμένη με τη διαχρονική ανεπάρκεια του κρατικού μηχανισμού απειλεί καταστροφικά την ισορροπία της ζωής και της φύσης. Και καμιά τραγωδία του παρελθόντος δεν μπορεί να αποτελεί άλλοθι για το παρόν και το μέλλον. Ένα μέλλον δυσοίωνο για όλους μας, όσο χρόνο με το χρόνο τα πράγματα χειροτερεύουν και καίγονται χιλιάδες στρέμματα, καταστρέφεται η φύση καταστρέφονται περιουσίες απειλείται η ζωή. Είναι απαραίτητο να συνειδητοποιήσουμε ότι απέναντι σε αυτό τον Εθνικό κίνδυνο χρειάζεται Εθνικό σχέδιο και εθνική εγρήγορση. Το μόνο βέβαιο είναι ότι απαιτείται αναγνώριση του μεγέθους του προβλήματος και της αδυναμίας της κρατικής μηχανής να το αντιμετωπίσει». Η προετοιμασία για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών δεν γίνεται το καλοκαίρι. Γίνεται τον χειμώνα. Το σχέδιο καταστρώνεται τον χειμώνα».

Αναφέρθηκε όμως και στην επικαιρότητα των ημερών ασκώντας κριτική στον πρωθυπουργό για τη στάση του: «Εγώ σήμερα δεν θα ακολουθήσω την πεπατημένη της μικροπολιτικής αντιπαράστασης πάνω στα καμένα. Καλώ όμως τον κύριο Μητσοτάκη και αυτός να σταματήσει να θριαμβολογεί πάνω στην καμένη γη. Χρειάζεται σχέδιο, χρειάζεται εγρήγορση. Και κυρίως τούτη την ώρα με ενότητα και ομοψυχία να αντιμετωπίσουμε μία σε εξέλιξη επικίνδυνη πραγματικότητα για το φυσικό πλούτο και την ανθρώπινη ζωή».

Ζήτησε όμως και μέτρα για την ανακούφιση των πληγέντων: «Η περιοχή που επισκέφθηκα έχει πάνω από 100 οικογένειες που τούτη την ώρα είναι έξω από τα σπίτια τους. Συνεπώς δεν μπορεί κανείς να θριαμβολογεί.

Τον καλώ λοιπόν να σκύψει πάνω στα προβλήματα. Να νοιώσει τους πληγέντες και να φροντίσει για την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των ζημιών που έχουν υποστεί. Να διπλασιάσει τις αποζημιώσεις διότι ακρίβεια έχει καταστήσει ανεπαρκείς τις όποιες αποζημιώσεις που προβλέπονται σε τέτοιου είδους καταστροφές».

Προανήγγειλε ακόμη ότι το επόμενο διάστημα ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα ενεργοποιήσει τα χιλιάδες μέλη του σε όλη τη χώρα, προκειμένου να συνδράμουν σε κάθε επικίνδυνη περίσταση. Σε εθελοντικές ομάδες για την πρόληψη και για την κατάσβεση των πυρκαγιών.

«Η αντιμετώπιση των πυρκαγιών εθνική υπόθεση. Ωστόσο, το κρίσιμο είναι να συνειδητοποιήσουμε τις ανεπάρκειες και να καταστρώσουμε ένα εθνικό σχέδιο για την αντιμετώπιση του εθνικού κινδύνου. Και αυτό αποτελεί πρώτιστη προτεραιότητα μιας προοδευτικής κυβέρνησης που θα έρθει στον τόπο μετά τις επόμενες εκλογές», υπογράμμισε, κλείνοντας, ο κ. Τσίπρας.

Απάντηση Γιάννη Οικονόμου στον Αλ. Τσίπρα: Η κυβέρνηση ούτε θριαμβολογεί, ούτε θεωρητικολογεί

"Οι πυρκαγιές είναι μια από τις επιπτώσεις της σφοδρής κλιματικής κρίσης που πλήττει την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και την Ευρώπη. Οι άμεσες ζημιές και οι ευρύτερες επιπτώσεις τους είναι αναπόφευκτες, οπότε η Κυβέρνηση ούτε θριαμβολογεί, ούτε θεωρητικολογεί. Μελετώντας προσεκτικά τα δεδομένα και την περσινή δυσάρεστη εμπειρία, φροντίσαμε εγκαίρως να οργανώσουμε σε νέα, αποτελεσματικότερη, βάση τόσο το σύστημα αποτροπής και αντιμετώπισης των πυρκαγιών, όσο και τον μηχανισμό αποζημίωσης των πολιτών και αποκατάστασης των ζημιών. Με περισσότερα υλικά μέσα, με περισσότερες ανθρώπινες δυνάμεις, με καλύτερο συντονισμό, για να μπορεί ο κρατικός μηχανισμός να ανταποκρίνεται όλο και καλύτερα σε ένα τεράστιο παγκόσμιο πρόβλημα", είναι η απάντηση του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικού εκπροσώπου, Γιάννη Οικονόμου, στις δηλώσεις του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα.

