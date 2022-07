Παράξενα

Ρόδος: Πήρε πρόστιμο 6, 6 εκατομμύρια ευρώ για τροχονομική παράβαση!

Εγκεφαλικό κόντεψε να πάθει Ροδίτισσα, που πήρε κλήση για τροχονομική παράβαση, όταν είδε το ποσό που αναγραφόταν στο ειδοποιητήριο.

Εγκεφαλικό κόντεψε να πάθει Ροδίτισσα, που πήρε κλήση για τροχονομική παράβαση, όταν είδε το ποσό που αναγραφόταν στο ειδοποιητήριο. Η γυναίκα από τη Ρόδο, στα τέλη του Ιουνίου πήρε πρόστιμο 6.648.444 ευρώ!

Σύμφωνα με πληροφορίες της Ροδιακής, η γυναίκα αφού ξεπέρασε το αρχικό σοκ, κατάλαβε ότι πρόκειται περί λάθους και πήγε στις αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες με το ειδοποιητήριο ανά χείρας.

Μάλιστα είπε στον υπάλληλο: «Επειδή δεν μπορώ να το πληρώσω με κάρτα, θα σας το πληρώσω cash (σ.σ. μετρητά)»!

Άναυδος ο υπάλληλος κοίταζε μια το ειδοποιητήριο μια τη γυναίκα.

Βέβαια, στη συνέχεια, της είπε να μην ανησυχεί και ότι θα το τακτοποιήσουν αφού προφανώς και επρόκειτο περί λάθους. Και εκεί τελείωσε η περιπέτειά της.

Δείτε την ειδοποίηση με το πρόστιμο των 6.648.444 ευρώ:

πηγή: rodiaki.gr

