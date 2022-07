Κοινωνία

Τροχαίο - Κοζάνη: Ανήλικοι έπεσαν με τη μηχανή τους σε χαράδρα

Πόσες ώρες έμειναν οι 2 ανήλικοιι στο απόκρημνο σημείο μέχρι να τους παραλάβει το ΕΚΑΒ



Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην Κοζάνη, στην περιοχή Κατσέλη Σιάτιστας. Δύο νεαρά άτομα 15 και 16 ετών μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, καθώς έπεσαν σε χαράδρα με μηχανή.

Ειδικότερα, οι δύο ανήλικοι περίπου στις 3:00 τα ξημερώματα έπεσαν σε χαράδρα 15 μέτρων με τη μηχανή τους, στην περιοχή Κατσέλη Σιάτιστας.

Οι δύο επιβάτες της μοτοσυκλέτας που κινούνταν με κατεύθυνση προς Γρεβενά, 4 χλμ. από την Σιάτιστα, έμειναν για τρεις ώρες περίπου στο απόκρημνο σημείο για να ειδοποιήσει ο ένας εκ των δυο το ΕΚΑΒ που τον παρέλαβε άμεσα και διακομίσθηκε στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης

Τον οδηγό της μηχανής, που ήταν πιο σοβαρά τραυματισμένος, ανέσυραν από τη χαράδρα πυροσβέστες της ΠΥ Κοζάνης και μεταφέρθηκε από το ΕΚΑΒ στο Μποδοσάκειο Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας, λόγω βλάβης του αξονικού τομογράφου στο Νοσοκομείο Κοζάνης.

Ο νεαρός που μεταφέρθηκε στο Μποδοσάκειο Νοσοκομείο έχει τραυματιστεί στο κεφάλι, ενώ ο δεύτερος που νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Κοζάνης έχει σπασμένο ισχύο και λεκάνη, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

πηγή: ΕΡΤ

