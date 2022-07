Κοινωνία

Φωτιές σε Ηλεία και Κρήτη - Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής (βίντεο)

Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις και στα 2 μέτωπα.

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική από φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στα Μακρίσια του Δήμου Κρεστένων το μεσημέρι της Κυριακής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά καίει κοντά σε λιοστάσια. Σύμφωνα με πληροφορίες, ήδη στην περιοχή επιχειρεί μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής ενώ από αέρος ρίψεις νερού πραγματοποιούν δύο αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στα Μακρίσια του δήμου Ανδρίτσαινας-Κρεστένων Ηλείας. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 24, 2022





Απειλούνται το διυλιστήριο και τα πρώτα σπίτια της περιοχής, ενώ η πυρκαγιά έχει ήδη μπει στα πρώτα σπίτια στην Σκιλλουντία.

Εντολή για προληπτική εκκένωση δόθηκε και για το χωριό Γρύλλος καθώς και για την κατασκήνωση της Φρίξας. Μάλιστα, όπως μεταδίδουν πληροφορίες, οι πυροσβέστες έχουν προχωρήσει ήδη σε αρκετούς απεγκλωβισμούς κατοίκων στην περιοχή.

Στο σημείο επιχειρούν 64 πυροσβέστες με 22 οχήματα, τρεις ομάδες πεζοπόρου τμήματος και από αέρος δυο τράκτορες και το Erickson που απογειώθηκε από την Ανδραβίδα.

Ενημέρωση από διοικητή 6ης ΥΠΕ:

"Έχουμε θέσει σε πλήρη ετοιμότητα τα Κέντρα Υγείας Κρεστενων Αρχαίας Ολυμπίας και Ζαχάρως καθώς επίσης και το Γ.Ν. Πύργου.

Μέχρι στιγμής δεν έχει προσέλθει κάποιος πολίτης".

Φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι στην περιοχή της Μεσαράς και συγκεκριμένα σε ορεινή περιοχή του χωριού Πετροκεφάλι.

Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 4 το απόγευμα σε περιοχή του Δήμου της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Είκοσι πέντε οχήματα της Πυροσβεστικής με 75 πυροσβέστες, ομάδες δασοκομάντο, εθελοντές, κάτοικοι και υδροφόρες του δήμου και της Περιφέρειας συνεισέφεραν στο να περιοριστεί ο κίνδυνος η φωτιά να απειλήσει τους οικισμούς Κουσές και Πετροκέφαλι.

#Πυρκαγιά σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Πέτρινη Πολιτεία στο δήμο Φαιστού Ηρακλείου Κρήτης. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 24, 2022

