Ο Πάπας Φραγκίσκος θέλει να επισκεφτεί το Κίεβο

Την επιθυμία του να επισκεφτεί το Κίεβο εξέφρασε την Κυριακή (24.7.2022) o πάπας Φραγκίσκος κατά τη διάρκεια πτήσης του προς τον Καναδά.

«Έχω ισχυρή επιθυμία να επισκεφθώ το Κίεβο», δήλωσε ο πάπας Φραγκίσκος, ο οποίος έχει επανειλημμένως καταδικάσει την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Κανένας πάπας δεν έχει ποτέ επισκεφθεί την Μόσχα, ενώ ο πάπας Φραγκίσκος κατήγγειλε και πάλι τον περασμένο μήνα τον «απάνθρωπο και παράλογο επιθετικό πόλεμο».

Σε συνέντευξή του στο Reuters αυτόν το μήνα, ο ποντίφικας είχε δηλώσει ότι ελπίζει πως θα είναι σε θέση να επισκεφθεί το Κίεβο και την Μόσχα μετά το ταξίδι του στον Καναδά.

Μετά την συνέντευξη, το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι δεν έχει επαφή με το Βατικανό σχετικά με ενδεχόμενη επίσκεψη του πάπα, ενώ το Κίεβο ανανέωσε την πρόσκληση προς τον ποντίφικα.

