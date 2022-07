Πολιτισμός

Μενδώνη για Λιγνάδη: Είναι βιαστής - Η Δικαιοσύνη αποφάσισε με νόμο του ΣΥΡΙΖΑ

Τι ανέφερε η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνα Μενδώνη για την αποφυλάκιση του Δημήτρη Λιγνάδη



«Η ώσμωση της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας με το πολιτιστικό απόθεμα αποτελεί κύρια πολιτική μας. Η Ελλάδα έχει το μοναδικό πλεονέκτημα να διαθέτει έναν τεράστιο πολιτιστικό και αρχαιολογικό πλούτο, που τις περισσότερες φορές συνδυάζεται με τοπία και χώρους απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς. Οι καλλιτέχνες εμπνέονται από την κληρονομιά μας. Παράλληλα, οι ειδικοί επιστήμονες μπορούν να προσδώσουν διαφορετικές ερμηνείες σε έναν χώρο, στον οποίο αναπτύσσεται μια σύγχρονη πολιτιστική δραστηριότητα».

Τα λόγια της υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνας Μενδώνη για την πολυσημαντικότητα του θεσμού «Ολη Ελλάδα ένας Πολιτισμός», η υλοποίηση του οποίου φέρει την προσωπική υπογραφή και σφραγίδα της, συμπυκνώνουν όλα τα στοιχεία του πολυσχιδούς προγράμματος που ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2020 και τυγχάνει μεγάλης αποδοχής τόσο από την καλλιτεχνική και επιστημονική κοινότητα όσο και από το κοινό κάθε ηλικίας.

Ενώ λοιπόν σήμερα η πολιτιστική σκηνή βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη και κίνηση σε σχέση με τα δύο προηγούμενα χρόνια λόγω της πανδημίας, η συζήτηση με την υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη άρχισε με την τρέχουσα υπόθεση Λιγνάδη, για την οποία παίρνει ξεκάθαρη θέση, και συνεχίστηκε με ειδήσεις σε διάφορα θέματα που ανεβάζουν ταχύτητες στον πολιτισμό ως μοχλό ανάπτυξης: Ορατός είναι πλέον ο χρονικός ορίζοντας για την απόδοση σημαντικών και πολυσύνθετων έργων. Η υπουργός έχει στα χέρια της το νομοσχέδιο το οποίο θα περάσει -όπως μας λέει- «σύντομα» το κατώφλι της Βουλής για τη μετατροπή των πέντε μουσείων της χώρας (Εθνικό Αρχαιολογικό, Βυζαντινό και Χριστιανικό, Αρχαιολογικό Θεσσαλονίκης, Βυζαντινού Πολιτισµού και Αρχαιολογικό Ηρακλείου) σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και δηλώνει χωρίς περιστροφές ότι «ο δημόσιος χαρακτήρας των μουσείων δεν αλλάζει».



Πώς σχολιάζετε την απόφαση αποφυλάκισης του Δημήτρη Λιγνάδη, ώσπου να εκδικασθεί η υπόθεση των δύο βιασμών στο εφετείο, αλλά και τις καταγγελίες του ΣΥΡΙΖΑ ότι η κυβέρνηση τον «προστατεύει»;

"Οι αποφάσεις των δικαστηρίων δεν είναι δυνατόν να έχουν αλά καρτ εφαρμογή. Η απόφαση του δικαστηρίου είναι σαφής: Ο Λιγνάδης είναι βιαστής. Διέπραξε δύο βιασμούς ανηλίκων και καταδικάστηκε σε 12 χρόνια φυλάκιση. Παράλληλα, το δικαστήριο χορήγησε αναστολή υπό όρους, μέχρι την εκδίκαση στο εφετείο. Η δικαιοσύνη αποφάσισε βάσει του Ποινικού Κώδικα του νόμου 3904/2010, όπως τροποποιήθηκε από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και ετέθη σε ισχύ από 1/7/2019, δηλαδή λίγες μέρες πριν απ’ τις εκλογές του 2019. Σύμφωνα με την τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα, από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, Νοέμβρης 2021, ο βιασμός σε βάρος ανηλίκου επιφέρει ποινή ισόβιας κάθειρξης. Αν η υπόθεση Λιγνάδη εκδικαζόταν με τον Ποινικό Κώδικα, που υιοθέτησε αυτή η κυβέρνηση, η ποινή θα ήταν ισόβια. Δεν θα υπήρχε η δυνατότητα αναστολής εκτέλεσης, άρα αποφυλάκισης. Ο ΣΥΡΙΖΑ πολιτικοποίησε μία ποινική υπόθεση προσβλέποντας σε κομματικό όφελος. Το Σύνταγμα κατοχυρώνει την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Οφείλουμε να τη σεβόμαστε. Η διάκριση των εξουσιών είναι θεμελιώδης αρχή του κράτους δικαίου.

Η απόφαση αυτή προκάλεσε το αίσθημα των πολιτών περί δικαίου.

Είναι φυσικό. Είναι δύσκολο να κατανοήσει κάποιος πώς είναι δυνατόν ο βιαστής να επιστρέψει στο σπίτι του. Η απόφαση ξάφνιασε και ενόχλησε. Δικαιολογημένα. Κανείς δεν μπορεί να ανεχθεί τέτοια ειδεχθή εγκλήματα. Ομως, η δικαιοσύνη αποφάσισε με βάση συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο. Ο φτηνός εντυπωσιασμός και τα λαϊκά δικαστήρια ευτελίζουν και θέτουν σε κίνδυνο την κοινωνία και τη δημοκρατία.



Κατά τη γνώμη σας δεν μπορεί να κάνουμε κριτική στις δικαστικές αποφάσεις;

Οπως έχει πει ο Σταύρος Τσακυράκης -που όσο περνά ο καιρός η νομική του σκέψη λείπει όλο και περισσότερο-, «την αντίληψη ότι ο δικαστής είναι ο τελικός κριτής κάθε απόφασης σε μια κοινωνία και ότι συγχρόνως αυτός είναι υπεράνω κριτικής τη θεωρώ προβληματική για τη δημοκρατία». Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η κριτική που ασκούμε, επειδή μια απόφαση προκαλεί, μας ωθεί σε υποκατάσταση και αμφισβήτηση της δικαιοσύνης. Αυτόκλητοι εισαγγελείς και λαϊκά δικαστήρια υπονομεύουν το κράτος δικαίου και εν τέλει τη δημοκρατία".

Αρχαιολογικοί χώροι

«Ο μέσος όρος επισκέψεων στην Ακρόπολη είναι 14.500 ημερησίως»

Με το καλοκαίρι να βρίσκεται σε εξέλιξη και το τουριστικό κύμα να δημιουργεί αισιοδοξία στην οικονομία, ποια είναι τα μέχρι στιγμής στοιχεία για την κίνηση του κοινού σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους;

πηγή: Ε.Τ. της Κυριακής





