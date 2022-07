Αθλητικά

Άρης: Ανακοίνωσε τον Μανού Γκαρθία

Παίκτης του Άρη είναι επίσημα ο Μανού Γκαρθία. Η ανακοίνωση της ΠΑΕ.

O Mανού Γκαρθία είναι επίσημα παίκτης του Άρη! Η ομάδα της Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε την απόκτηση του 24χρονου Ισπανού μεσοεπιθετικού, λίγες ώρες μετά την σχετική αποκάλυψη του Θεόδωρου Καρυπίδη, μέσα από τα social media.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης:

«Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει την απόκτηση -με μεταγραφή- του Manuel Garcia Alonso, όπως είναι το πλήρες όνομά του, από την Sporting Gijon.

Ο διεθνής 24χρονος Ισπανός μέσος υπέγραψε συμβόλαιο τετραετούς διαρκείας με την ομάδα μας. Ο Manu Garcia γεννήθηκε στην πόλη Οβιέδο της Ισπανίας και έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στην ακαδημία της Astur.

Σε ηλικία 12 ετών μεταπήδησε στις ακαδημίες της Sporting Gijon και το μεγάλο βήμα του έγινε το καλοκαίρι του 2013 όταν εντάχθηκε στα αναπτυξιακά τμήματα της Manchester City.

Τον Ιανουάριο του 2017, ο Garcia φόρεσε τη φανέλα της ολλανδικής NAC Breda, ως δανεικός από τη Manchester City, για μιάμιση σεζόν (58 συμμετοχές, 3 γκολ, 11 ασίστ στην Eredivisie).

Με τη φανέλα της πρωταθλήτριας Αγγλίας μάζεψε πολλές εμπειρίες και έφτασε μέχρι την πρώτη ομάδα, μετρώντας 4 συμμετοχές τη σεζόν 2015-’16.

Το καλοκαίρι του 2018, ο Garcia αποφάσισε να αγωνιστεί με τη φανέλα της Toulouse, ως δανεικός για έναν χρόνο, πραγματοποιώντας μια γεμάτη σεζόν σε γαλλικό πρωτάθλημα και Κύπελλο (34 συμμετοχές, 2 γκολ, 4 ασίστ).

Ο κύκλος του Garcia στην Αγγλία και τη Manchester City έκλεισε το 2019, με την ομάδα που τον ανέδειξε, τη Sporting Gijon να δίνει 4.000.000 ευρώ για να τον επαναπατρίσει.

Με τη Sporting Gijon, αγωνίστηκε για δύο σεζόν στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας και κατέγραψε 75 συμμετοχές, 4 γκολ και 11 ασίστ. Την περσινή σεζόν αγωνίστηκε ως δανεικός με τη φανέλα της Alaves στη La Liga (23 συμμετοχές).

Ο 24χρονος επιθετικός μέσος έχει αγωνιστεί σε όλα τα αναπτυξιακά τμήματα της εθνικής Ισπανίας, ενώ το καλοκαίρι του 2021 χρίστηκε για πρώτη φορά διεθνής με τη μεγάλη ομάδα σ’ ένα φιλικό κόντρα στη Λιθουανία.

Από σήμερα, ο Manu Garcia ανήκει στην οικογένεια του ΑΡΗ Θεσσαλονίκης και τον καλωσορίζουμε στην «Πόλη του Θεού».

