Ανεξέλεγκτη η φωτιά στα Κρέστενα - Απειλείται το διυλιστήριο (εικόνες)

Έχει δοθεί εντολή για προληπτική εκκένωση στο χωριό Γρύλος και την κατασκήνωση της Φρίξας. Καίγονται τα πρώτα σπίτια στη Σκιλλουντία.

Ανεξέλεγκτη μαίνεται η δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στα Μακρίσια του δήμου Ανδρίτσαινας-Κρεστένων στην Ηλεία.

Ο Βασίλης Γιαννόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης δυτικής Ελλάδας μιλώντας στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 και τη Ρίτσα Μπιζόγλη, δήλωσε πως το πύρινο μέτωπο έχει ξεφύγει από τα Κρέστενα και κινείται προς Γρύλο και Φρίξα.

Ο Β.Γιαννόπολους διευκρίνισε ότι, έχουν εκκενωθεί προληπτικά οι οικισμοί καθώς και τα παιδιά της κατασκήνωσης στην περιοχή, με ασφάλεια.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα, με αποτέλεσμα να λάβει επικίνδυνες διαστάσεις.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η φωτιά κινείται σε λιοστάσια και ενισχύονται οι δυνάμεις της Πυροσβεστικης. Επίσης, αναφέρεται ότι πλησιάζει προς την Κρέστενα και ζητήθηκε προληπτική εκκένωση. Απειλούνται το διυλιστήριο και τα πρώτα σπίτια της περιοχής, ενώ η πυρκαγιά έχει ήδη καίει τα πρώτα σπίτια στην Σκιλλουντία.

Παράλληλα, έχει δοθεί εντολή για προληπτική εκκένωση στο χωριό Γρύλος και την κατασκήνωση της Φρίξας, ενώ έχει σταλεί και προειδοποιητικό μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής. Μάλιστα, όπως μεταδίδουν πληροφορίες, οι πυροσβέστες έχουν προχωρήσει ήδη σε αρκετούς απεγκλωβισμούς κατοίκων στην περιοχή.

Στο σημείο επιχειρούν 72 πυροσβέστες με πέντε ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 24 οχήματα και από αέρος 2 τράκτορες, 2 Erickson, 2 Canadair και ένα μπελ.

Ενημέρωση από διοικητή 6ης ΥΠΕ:

"Έχουμε θέσει σε πλήρη ετοιμότητα τα Κέντρα Υγείας Κρεστενων Αρχαίας Ολυμπίας και Ζαχάρως καθώς επίσης και το Γ.Ν. Πύργου.

Μέχρι στιγμής δεν έχει προσέλθει κάποιος πολίτης".

Η φωτιά κινείται νοτιοανατολικα προς το χωριό Γρύλο και τη βουνοκορφή Σμέρνα. Υπενθυμίζεται ότι το 112 που δόθηκε είναι προληπτικό για ενημέρωση και δεν υπάρχει κίνδυνος.

Στην πυρκαγιά στα Μακρίσια Κρεστένων ο Αντιπεριφερειάρχης ζήτησε και βγαίνει προειδοποιητικό 112 για απομάκρυνση των κατοίκων από τα βόρεια σπίτια των Κρεστένων προς το κέντρο του χωριού. Ο άνεμος είναι δυτικός, η πυρκαγιά κινείται ανατολικά. Επιχειρούν εναέρια και επίγειες με ΕΜΟΔΕ.

Ακόμη, έχουν τεθεί σε πλήρη ετοιμότητα τα Κέντρα Υγείας Κρεστένων Αρχαίας Ολυμπίας και Ζαχάρως καθώς επίσης και το Γ.Ν. Πύργου. Μέχρι τώρα μόνο ένας πολίτης που υπέστη ζημιές το σπίτι του από την πυρκαγιά έχει προσέλθει με αναπνευστικά προβλήματα στο Κ.Υ. Κρεστένων. Έχει αντιμετωπιστεί πλήρως.





πηγή: patrisnews.gr, ilialive.gr, fb προφιλ eleni koyfolia

