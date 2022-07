Πολιτική

Στυλιανίδης για φωτιά στη Δαδιά: Αποφασισμένοι να σώσουμε το Εθνικό Πάρκο

Τι ανέφερε από τη Δαδιά Έβρου ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστος Στυλιανίδης.

Αναπροσαρμογές επί του πεδίου αποφασίστηκαν, έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί το δύσκολο ανάγλυφο της περιοχής, όπου μαίνεται από την Πέμπτη 21 Ιουλίου η πυρκαγιά στο Εθνικό Πάρκο της Δαδιάς, όπως δήλωσε από τη Δαδιά Έβρου ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστος Στυλιανίδης. Ο κ. Στυλιανίδης ανέφερε ότι βρίσκονται στη διαδικασία διάνοιξης νέων προσβάσεων, νέων αντιπυρικών ζωνών, κυρίως στο νοτιοδυτικό μέτωπο της πυρκαγιάς που παρουσιάζει τη μεγαλύτερη δυσκολία πρόσβασης και διαχείρισης. «Παλεύουν οι δυνάμεις εκεί, μπουλντόζες ανοίγουν αντιπυρικές ζώνες, έχουν μπει μέσα και οι δασικοί, και οι πυροσβέστες έχουν κάνει εγκαταστάσεις και τρέχουν. Όλο το βράδυ θα είμαστε εδώ. Με τις νέες εγκαταστάσεις των πυροσβεστικών δυνάμεων και τις νέες αντιπυρικές ζώνες, σιγά σιγά κερδίζουμε έδαφος. Εδώ και τρεις ημέρες η πυρκαγιά δεν μπορεί να επεκταθεί σε μια τόσο δύσκολη περιοχή - αυτό αποτελεί ένδειξη της δουλειάς που γίνεται στο πεδίο», σημείωσε ο κ. Στυλιανίδης.

Όπως είπε, μετά την επανεξέταση της κατάστασης το πρωί, μαζί με τα επιτελικά τους στελέχη και με βάση τα νέα δεδομένα, αποφασίστηκαν αναπροσαρμογές επί του πεδίου, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν, όπως τόνισε, «το δύσκολο ανάγλυφο της περιοχής και τις δύσκολες προσβάσεις, γιατί το δάσος είναι προστατευόμενο, συνεπώς οι προσβάσεις σε αυτό είναι περιορισμένες» και προσέθεσε ότι η επιπλέον δυσκολία είναι οι συνεχείς εναλλαγές του ανέμου.

«Με αυτά τα δεδομένα είχαμε συνεχείς αναζωπυρώσεις και δίνεται μάχη. Όλοι οι εμπλεκόμενοι, πυροσβέστες, δασικοί, στρατός, αστυνομία, εθελοντές, Πολιτική Προστασία είναι όλοι μαζί επί του πεδίου. Πραγματοποιήσαμε αυτοψία μέσα στο δάσος και εναέρια αυτοψία με τον κ. Αμυρά, και μαζί με τους επιτελικούς, καθορίστηκαν οι νέοι σχεδιασμοί», υπογράμμισε ο κ. Στυλιανίδης.

«Συνεχίζουμε. Η μάχη που δίνουν όλοι εδώ είναι ηρωική μάχη. Παρ' όλες τις δυσκολίες, είμαστε όλοι αποφασισμένοι να σώσουμε το εθνικό πάρκο της Δαδιάς. Αξιοποιώντας και την επιστημονική γνώση με τα τεχνολογικά εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας, αλλά και τη γνώση των ανθρώπων του τόπου εδώ που γνωρίζουν πολύ καλά το δάσος, υλοτόμους κι ανθρώπους που ζουν στην περιοχή. Είναι ένας συνδυασμός που θα βοηθήσει πολύ, έτσι ώστε το συντομότερο να έχουμε αίσιο τέλος και να περιορίσουμε όσο μπορούμε τις επιπτώσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Στυλιανίδης.

Ο ίδιος σχολίασε, ακόμη, ότι η επιλογή των εναερίων μέσων που επιχειρούν στην περιοχή γίνεται με επιχειρησιακά κριτήρια και μόνο, σημειώνοντας ότι φέτος η χώρα μας διαθέτει περισσότερα παρά ποτέ εναέρια μέσα δασοπυρόσβεσης (40 από τον εθνικό εναέριο στόλο και 46 μισθωμένα).

Στη συνέχεια ο υφυπουργός Περιβάλλοντος, Γιώργος Αμυράς διέψευσε δημοσιεύματα περί κατάργησης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς - Λευκίμης - Σουφλίου σημειώνοντας: «Θα ήθελα να καταρρεύσω και να ξεδιαλύνω ένα fake news που κυκλοφορεί κυρίως στα κοινωνικά δίκτυα ότι καταργήθηκε ο φορέας του Εθνικού Πάρκου. Αυτό είναι ψευδές. Ο φορέας αντικαταστάθηκε από τη Μονάδα Διαχείρισης. Δώσαμε πολλούς πόρους στην περιοχή εδώ για να προλάβουμε να ενισχύσουμε την άμυνα του δάσους. Οι άνθρωποι της Μονάδας βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην πρώτη γραμμή κι εργάζονται σκληρά». Επιπλέον, τόνισε: «Το δάσος της Δαδιάς αποτελεί ένα κρίσιμο, σπάνιο και ευαίσθητο δασικό οικοσύστημα που ξεπερνά τα όρια της Ελλάδας. Είναι μοναδικό και έχει πανευρωπαϊκή σημασία. Γι' αυτό λοιπόν δίνουμε τη μέγιστη δυνατή προσοχή, με τη μεγαλύτερη ευαισθησία και κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν για να το προστατεύσουμε» και προσέθεσε ότι πριν από ενάμισι μήνα, εδώ στο δάσος της Δαδιάς, το υπουργείο Περιβάλλοντος σε συνεργασία με το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και τον υπουργό, Χρήστο Στυλιανίδη, προχώρησαν σε προληπτικά έργα.

»Διανοίξαμε και συντηρήσαμε 440 χλμ δασικών δρόμων μέσα στη Δαδιά, όπως επίσης και 140 χλμ αντιπυρικών ζωνών. Κι αυτές οι παρεμβάσεις έχουν βοηθήσει πολύ στον αγώνα που δίνουμε όλοι, πυροσβέστες, δασικοί υπάλληλοι, εθελοντές, άνθρωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, στρατός και κάτοικοι για να διαφυλάξουμε και να σώσουμε αυτό ευαίσθητο δασικό οικοσύστημα. Τώρα ο αγώνας μας και η αγωνία μας είναι να προστατεύσουμε τη μοναδική αποικία μαυρόγυπα που υπάρχει στην Ευρώπη και βρίσκετε εδώ, σε αυτό το δάσος. Με αυτόν τον σκοπό, εδώ και ώρες από το πρωί, διανοίγουμε μια τεράστια αντιπυρική ζώνη στα νοτιοδυτικά μέσα στον πυρήνα του δάσους», κατέληξε ο κ. Αμυράς.

Στις 20:45 οι κάτοικοι της περιοχής έλαβαν στο κινητό τους μήνυμα από το 112 για εκκένωση προς Σουφλί.

Τη άμεση αναβάθμιση της επιχειρησιακής επάρκειας και των μέσων για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στην Δαδιά, ζήτησε κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, που επισκέφτηκε σήμερα) την περιοχή της πυρκαγιάς στη Δαδιά και το συντονιστικό κέντρο στην έδρα του Φορέα Εθνικού Πάρκου.

Το κλιμάκιο με επικεφαλής τον τομεάρχη Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σωκράτη Φάμελλο και τη βουλευτή Έβρου Νατάσα Γκαρά συναντήθηκε με τους εκπροσώπους της κυβέρνησης και τους τοπικούς παράγοντες και εξέφρασε τη μεγάλη ανησυχία του Αλέξη Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ για την αρνητική εξέλιξη της πυρκαγιάς, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Στις δηλώσεις τους τα μέλη του κλιμακίου σημείωσαν: «Για τέταρτη ημέρα στη Δαδιά συνεχίζει να απειλείται και να πλήττεται ένα μοναδικό οικοσύστημα που η αξία του και η σημασία του ξεπερνά τα όρια της χώρας μας, εφόσον η πυρκαγιά δεν έχει οριοθετηθεί και δεν ελέγχεται. Ταυτόχρονα απειλείται η ασφάλεια και η περιουσία του τοπικού πληθυσμού και γενικότερα η αναπτυξιακή πορεία του Έβρου».

Συνεχίζοντας ανέφεραν ότι «η κατάσταση επιβάλλει ταχεία αναβάθμιση της παρέμβασης της πολιτείας» και πρόσθεσαν: «Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ πρότεινε την κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για να διατεθούν όλες οι απαραίτητες δυνάμεις για την πυρόσβεση καθώς και για τον συντονισμό μηχανημάτων, στρατού, ιδιωτών και εθελοντών. Πρέπει να γίνει έστω και τώρα, μετά από 4 ημέρες, ό,τι είναι δυνατόν για να προστατέψουμε αυτόν τον πολύτιμο τόπο πριν αλλάξουν οι καιρικές συνθήκες και πιθανά ισχυροί άνεμοι οδηγήσουν σε καταστροφή».

Εξέφρασαν την γενικότερη ανησυχία τους υποστηρίζοντας ότι «υπάρχουν πολλά ζητήματα τα οποία μας απασχολούν και θα μας απασχολήσουν την επόμενη μέρα της πυρκαγιάς. Έχουμε πολλά να πούμε για την κατάργηση των φορέων Natura2000, την απουσία πρόληψης και δασοπροστασίας, την ημιτελή μεταφορά δασικών υπηρεσιών στο ΥΠΕΝ καθώς και ευθύνες για ελλείψεις προετοιμασίας και στελέχωσης αλλά και καθυστερήσεων και απουσίας συντονισμού τις πρώτες ημέρες της πυρκαγιάς. Όμως σήμερα πρέπει να συνδράμουν όλες οι δυνάμεις, γιατί υπάρχει ένα θέμα εθνικής σημασίας, που μάλιστα ξεπερνάει τα όρια της χώρας μας. Δεν επιτρέπεται να απειληθεί περαιτέρω αυτό το μοναδικό οικοσύστημα».

