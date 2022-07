Πολιτική

Αποκατάσταση Δημοκρατίας – Σακελλαροπούλου: Μηνύματα ενότητας από τη δεξίωση στο Προεδρικό

Τα μηνύματα στο εσωτερικό, τα μηνύματα στην Τουρκία. Η αναφορά της στη Φώφη Γεννηματά, οι εκλεκτοί καλεσμένοι και η χειραψία Μητσοτάκη – Τσίπρα.

Mήνυμα ενότητας, αναζήτησης συναινέσεων και συγκλίσεων για το καλό του τόπου, εν μέσω σκληρών διλημμάτων και δύσκολων επιλογών σε ένα αβέβαιο και απειλητικό διεθνές περιβάλλον, έστειλε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου κατά την ομιλία της στη δεξίωση για την 48η επέτειο της αποκατάστασης της Δημοκρατίας στον κήπο του Προεδρικού Μεγάρου.

Η κυρία Σακελλαροπούλου τόνισε ότι από εκεί αντλούν οι Έλληνες τη δύναμη και τη δημιουργικότητά τους, όπως έχουν αποδείξει διαχρονικά, καθώς η δημοκρατική μας πεποίθηση δεν αφορά μόνο την πολιτειακή μας οργάνωση, είναι το κοινό μας βίωμα, ο αδιαπραγμάτευτος τρόπος της ζωής μας.

Ταυτόχρονα, έστειλε μήνυμα και προς την Τουρκία, υπογραμμίζοντας ότι «καμία υποχώρηση δεν χωρεί στην τουρκική επιθετικότητα και αδιαλλαξία, καθώς και σε κάθε απόπειρα δημιουργίας τετελεσμένων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο».

Όπως είπε, «κάθε τέτοια επέτειο, η μνήμη μας επιστρέφει στην κυπριακή τραγωδία και σημείωσε ότι «βιώνουμε ξανά την αποτρόπαιη τουρκική εισβολή και τη βαθιά πληγή της εθνικής απώλειας». Ωστόσο, υπογράμμισε ότι «η λύση του κυπριακού ζητήματος, στη βάση των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και του ευρωπαϊκού κεκτημένου, συνιστά την απόλυτη προτεραιότητά μας. Ελλάδα και Κύπρος παραμένουν αταλάντευτα προσηλωμένες στην κατεύθυνση της επανένωσης της νήσου και της απομάκρυνσης των δυνάμεων κατοχής».

Τόνισε, επίσης, ότι η σημερινή ημέρα έχει ιδιαίτερο συμβολικό αποτύπωμα και βάρος για τη δημοκρατία μας και σημείωσε ότι «είμαστε ευγνώμονες στους αγωνιστές κατά της δικτατορίας, σε αυτούς που έθεσαν σε κίνδυνο τη ζωή τους για την ελευθερία όλων μας. Πολλοί βρίσκονται εδώ, ανάμεσά μας, ως ελάχιστη ένδειξη χρέους και ευχαριστίας εκ μέρους της Πολιτείας. Η τιμή που τους αποδίδεται δεν έχει μόνον ιστορική αξία, αλλά και παιδαγωγική λειτουργία: μας υπενθυμίζει ότι η υπεράσπιση της δημοκρατίας είναι διαρκής και αποτελεί το πιο υψηλό μας καθήκον».

Με συγκίνηση αναφέρθηκε και στη Φώφη Γεννηματά, κάνοντας λόγο για τη μεγάλη απουσία της από τη φετινή εκδήλωση.

Ειδική αναφορά έκανε η Πρόεδρος και στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, επισημαίνοντας ότι «σαράντα οκτώ χρόνια μετά, μια άλλη βάναυση παραβίαση του διεθνούς και ανθρωπιστικού δικαίου, η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία στοιχειώνει τις μέρες και τις συνειδήσεις μας. Το ουκρανικό δράμα προσβάλλει κατάφωρα τον πυρήνα του πολιτισμού μας. Απέναντι στον αυταρχικό ρωσικό αναθεωρητισμό, η καθαρή και αποφασιστική μας θέση είναι μια απόδειξη πίστης στη σύγχρονη δημοκρατία». Μάλιστα, τόνισε ότι «δεν είναι η ώρα για συμψηφισμούς και εκλογικεύσεις, που υποτιμούν την ευρωπαϊκή μας ταυτότητα και τη συμπόρευσή μας με τις αναπτυγμένες και προοδευτικές χώρες του πλανήτη».

Περιγράφοντας τους εχθρούς της σύγχρονης δημοκρατίας, αναφέρθηκε στις νέες κανονικότητες, που ευνοούν φυγόκεντρες τάσεις εντός και εκτός Ευρώπης, τόσο εξαιτίας της οικονομικής κρίσης όσο και της πανδημίας του κορονοϊού και τόνισε ότι «ο λαϊκισμός ριζώνει στις αντιφάσεις και τις ανισότητες, αμφισβητώντας ανοικτά τις βασικές αρχές της φιλελεύθερης δημοκρατίας. Υπονομεύει τη διάκριση των εξουσιών και την ισορροπία του πολιτεύματος». Όπως υποστήριξε, «τα θεσμικά αντίβαρα, όμως, είναι θεμέλια του κράτους δικαίου και δεν υποτάσσονται στις πλειοψηφίες και τους εφήμερους συσχετισμούς. Η δικαιοσύνη δεν απονέμεται με βάση το κοινό περί δικαίου αίσθημα, αλλά σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους νόμους. Οι δικαστές απολαμβάνουν τις εγγυήσεις του λειτουργήματός τους και οφείλουν να είναι ανεξάρτητοι και αμερόληπτοι, διαφυλάσσοντας το κύρος και την αποστολή τους. Κρίνονται για τις αποφάσεις τους, δεν στοχοποιούνται. Ο διχαστικός λόγος αδικεί τη δημόσια σφαίρα και δεν υπηρετεί τη δημοκρατία μας».

Μιλώντας για την ενδεχόμενη ενεργειακή ανεπάρκεια, καθώς και την ακρίβεια των τροφίμων και των καταναλωτικών αγαθών, που εντείνουν την ανασφάλεια, χαρακτήρισε αναγκαία τη στήριξη των πολλών τον χειμώνα που ακολουθεί. «Η κοινωνική μας συνοχή και ανθεκτικότητα προϋποθέτουν παρεμβάσεις αναδιανομής και ανάπτυξης, ιδίως για τους νέους, που πλήττονται από την ανεργία, και τις ευάλωτες ομάδες» σημείωσε.

Ακολούθως, υποστήριξε ότι «η προληπτική δράση στην προστασία του περιβάλλοντος και η εμπέδωση της οικολογικής μας συνείδησης αποκτούν υπαρξιακή σημασία για την πατρίδα μας» και τόνισε ότι «η σκέψη μας είναι αυτές τις στιγμές στους πυρόπληκτους συνανθρώπους μας και στην αποκατάσταση των ζημιών που υπέστησαν, καθώς και στα στελέχη του κρατικού μηχανισμού, που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή και επέδειξαν ηρωισμό και αυταπάρνηση».

Τέλος, σημείωσε ότι «ζούμε σε έναν κόσμο γεμάτο δυνατότητες και αντιθέσεις, μεγάλες ελευθερίες και ισχυρούς καταναγκασμούς. Η συνύπαρξή μας εδραιώνεται στην ανεκτικότητα και τη συμπερίληψη, την ευχέρεια όλων μας να διαμορφώνουμε και να πετυχαίνουμε τα σχέδιά μας. Στη γιορτή μας δίνουν το παρών προσωπικότητες που ενσαρκώνουν το άνοιγμα της δημοκρατίας στην κοινωνία».

Στο πλαίσιο αυτό, μίλησε για τους συμπολίτες μας που συμβολίζουν την υπέρβαση του εαυτού για χάρη του συνόλου, όπως τα πληρώματα των Canadair, που επιτελούν το έργο της αεροπυρόσβεσης. «Είναι μαζί μας πρωτοπόροι επιστήμονες στους τομείς του Περιβάλλοντος, της Υγείας, της Γενετικής και της Βιολογίας. Διακεκριμένοι επαγγελματίες από τον παραγωγικό τομέα της οικονομίας. Κάτοικοι των ακριτικών μας νησιών και μαθητές που διέπρεψαν στις Πανελλήνιες Εξετάσεις. Ρομά που έσπασαν τον αποκλεισμό, πρόσφυγες και μετανάστες, οι οποίοι κατάφεραν να ενσωματωθούν, άτομα με αναπηρία, άστεγοι. Δεν νοούνται στη δημοκρατία ορατοί και αόρατοι πολίτες, άνθρωποι και συλλογικότητες χωρίς φωνή και εκπροσώπηση, εγκλωβισμένοι σε διακρίσεις και στερεότυπα. Μόνο κίνητρα και ίσες ευκαιρίες για τον καθένα, για τη βελτίωση και την εξωστρέφεια, μακριά από αδράνειες και στρεβλώσεις του παρελθόντος».

Καταλήγοντας, σημείωσε ότι «η Ελλάδα διατηρεί τις κατακτήσεις της μεταπολίτευσης, ενώ, την ίδια στιγμή, μεταρρυθμίζεται, συντονίζεται με τις εξελίξεις και τις απαιτήσεις της εποχής. Είναι ισότιμο μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας και σχεδιάζει, από κοινού με τους εταίρους της, τις πολιτικές του μέλλοντος».

