Αγριογούρουνο κινδυνεύει, αλλά δεν φεύγει χωρίς τα μωρά του (βίντεο)

Η υπερπροστασία που μπορεί να επιδείξει το αγριογούρουνο προς τα μωρά του καταγράφηκε σε βίντεο και προκαλεί εντύπωση.

Κάμερα στο χωράφι του αναγκάστηκε να βάλει κάτοικος χωριού της Θεσπρωτίας, λόγω των…καταστροφικών επισκέψεων που δέχονταν οι καλλιέργειές του από τα αγριογούρουνα.

Αφού τα αγριογούρουνα μπήκαν και ξερίζωσαν το μικρό του κήπο, αποφάσισε να τον προστατεύσει με.. άκακα μέσα.

Έβαλε κάμερα με ήχο, για να διώξει τα άγρια ζώα, αλλά διαπίστωσε πόσο προστατευτικό είναι το αγριογούρουνο με τα μωρά του τη στιγμή που κινδυνεύει.

Το μεγάλο αγριογούρουνο μπήκε στον κήπο μαζί με τα μωρά του κι έκανε την… έρευνά στο σημείο προτού ορμήσει και σκάψει τις ρίζες για να χορτάσει την όρεξή του.

Όταν όμως, η κάμερα το «είδε», η σειρήνα που είχε σκοπό να το τρομάξει ήχησε και το αγριογούρουνο ένιωσε τον μοναδικό φόβο του, τον ήχο, που το έκανε και να φύγει τρέχοντας.

Παρά την απειλή που ένιωθε, τον φόβο και τον τρόμο, το αγριογούρουνο, όμως, δεν έφυγε τρέχοντας αμέσως. Περίμενε τα μωρά του για να φύγουν όλα μαζί.

Στάθηκε στο σημείο που ήξερε πως βρίσκονται, έδωσε το σήμα και μόνο αφού έφυγαν τα μωρά τρέχοντας έφυγε κι εκείνο.

Η στιγμή καταγράφηκε στο βίντεο και ο κήπος διασώθηκε. Για εκείνη, τουλάχιστον την ημέρα, αφού τα αγριογούρουνα, ο πληθυσμός των οποίων αυξάνεται θεαματικά σε όλη τη χώρα, προκαλεί καταστροφές σε καλλιέργειες, αλλά και σοβαρά τροχαία στους δρόμους.

Σε κάποιες περιπτώσεις, αγριογούρουνα παίζουν με παιδιά ή κολυμπούν και στη θάλασσα.

Σε όλες όμως, άμεση προτεραιότητα έχει η προστασία των μωρών τους.

