Προεδρικό -Μητσοτάκης: Ούτε εκλογές, ούτε ανασχηματισμός, φύγετε για διακοπές

Όσα ειπώθηκαν στο πηγαδάκι που είχαν οι αρχηγοί των κομμάτων στο περιθώριο της δεξίωσης στο Προεδρικό Μέγαρο.

«Ούτε εκλογές, ούτε ανασχηματισμός. Φύγετε για διακοπές», φέρεται να είπε ο Πρωθυπουργός στους πολιτικούς αρχηγούς, κατά τη διάρκεια της δεξίωσης στο Προεδρικό Μέγαρο για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας.

Λίγο πριν ο Πρωθυπουργός είχε διάλογο και με τον ΓΓ του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα, λέγοντάς του χαρακτηριστικά, πως «ο μόνος που είχε διάθεση να κάνει κουβέντα ήταν ο κ. Κουτσούμπας» με τον ίδιο να σπεύδει να του απαντήσει «εγώ στόμα έχω και μιλιά δεν έχω».

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο εκλογών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε ότι, «εμείς θα συνεχίσουμε τις περιοδείες μας. Θα φανεί ποιος έχει την καλύτερη πολιτική φυσική κατάσταση. Ούτε εκλογές θα γίνουν ούτε ανασχηματισμός. Φύγετε για διακοπές άνετα».

Αναφερόμενος στην ενεργειακή κρίση σημείωσε πως, «για να υπάρχει έκτακτη Σύνοδος Κορυφής πρέπει να υπάρχει και πραγματικό αντικείμενο. Κάνουμε πολλές κινήσεις σε επίπεδο Ε.Ε για το 15% (φυσικό αέριο)».

Ο πρόεδρός του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, είπε πως στις 15 Αυγούστου θα βρεθεί στο Μόντρεαλ του Καναδά με ομογενείς, ενώ ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας περιέγραψε πως πέρασε γρήγορα τον κορονοϊό ενώ δεν παρουσίασε κανένα σύμπτωμα.

