Ρούλα Πισπιρίγκου: η απολογία για την απόπειρα δολοφονίας της Τζωρτζίνας

Γύρω στις 09:00 μετήχθη στα δικασ΄τηρια της Ευελπίδων, για να δώσει εξηγήσεις, για το περιστατικό στο Καραμανδάνειο, που άφησε τετραπληγικό το άτυχο κορίτσι.

Ενώπιος ενωπίω με την Ανακρίτρια βρίσκεται το πρωί της Δευτέρας η Ρούλα Πισπιρίγκου, στην οποία οι δικαστικές αρχές καταλογίζουν πως μερικούς μήνες πριν η 9χρονη Τζωρτζίνα καταλήξει από θανατηφόρα δόση κεταμίνης που της χορήγησαν τα μητρικά χέρια, η 33χρονη είχε επιχειρήσει και πάλι να θανατώσει την πρωτότοκη κόρη της.

Η προσωρινά κρατούμενη για τη δολοφονία του 9χρονου παιδιού, μετήχθη γύρω στις 09:00 στα δικαστήρια της Ευελπίδων, προκειμένου να δώσει στην 18η Τακτική Ανακρίτρια Χριστίνα Σαλάπα τη δική της εκδοχή για την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας που απαγγέλθηκε πριν από λίγες ημέρες σε βάρος της και για την οποία πριν από λίγες ημέρες έλαβε προθεσμία για να προετοιμάσει την υπεράσπισή της.

Η δίωξη για το δεύτερο κακούργημα που βαρύνει την 33χρονη, ασκήθηκε από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Γιώργο Νούλη και βασίστηκε στα στοιχεία του φακέλου που έχει η Δικαιοσύνη στα χέρια της, για την πορεία της Τζωρτζίνας από νοσοκομείο σε νοσοκομείο μέχρι τελικά τον Ιανουάριο του 2022 να υποκύψει στην τοξική ουσία που φέρεται να της έδωσε η μητέρα της.

Η απόπειρα ανθρωποκτονίας για την οποία απολογείται σήμερα η Ρούλα Πισπιρίγκου, αφορά όσα έγιναν μέσα στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο της Πάτρας τον Απρίλιο του 2021. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο που καλείται να αντικρούσει η Πισπιρίγκου, όλα όσα οδήγησαν τότε, στο να αποκτήσει μη αναστρέψιμη βλάβη με τετραπληγία, το 9χρονο παιδί, ήταν εγκληματικές ενέργειες της μητέρας του.

Ο επίμαχος χρόνος ξεκίνησε στις 8 Απριλίου 2021 όταν η Τζωρτζίνα εισήχθη στο Καραμανδάνειο. Σύμφωνα με δεδομένα που έχουν οι Αρχές, οι γονείς του παιδιού φέρονται εκείνη την ημέρα να είχαν ραντεβού με δικηγορικό γραφείο της Πάτρας με σκοπό την έκδοση διαζυγίου.

Μόλις 18 ημέρες πριν, είχε πεθάνει το μικρότερο κοριτσάκι της οικογένειας Δασκαλάκη, η 6μηνών Ίριδα στο δωμάτιο που κοιμόταν με την Τζωρτζίνα. Το 2019 η Τζωρτζίνα είχε χάσει και την 3,5 ετών αδελφή της, Μαλένα.

Την επίμαχη ημέρα το κοριτσάκι εισήχθη στο Νοσοκομείο, με τη μητέρα να δηλώνει στους γιατρούς πως η Τζωρτζίνα εμφάνιζε σπασμούς. Οι εξετάσεις που υποβλήθηκε η 9χρονη δεν επιβεβαίωσαν καμία παθολογική κατάσταση. Ωστόσο το παιδί, στις 11 Απριλίου 2021 υπέστη καρδιοαπναπνευστική ανακοπή, με τη μητέρα να ειδοποιεί τους γιατρούς με τρόπο, όπως αναφέρεται στη δικογραφία, μάλλον ιδιαίτερα ψύχραιμο για τη σοβαρότητα της κατάστασης. Το συμβάν αντιμετωπίστηκε, όταν νοσοκόμα είδε την Τζωρτζίνα μελανιασμένη και σήμανε συναγερμό στους γιατρούς. Οι γιατροί την επανέφεραν ύστερα από 50 λεπτά, αλλά το παιδί είχε υποστεί υποξική ισχαιμική εγκεφαλοπάθεια με αποτέλεσμα να καταστεί παραπληγική.

Η Ρούλα Πισπιρίγκου ερευνάται αν είχε εμπλοκή στους θανάτους και των άλλων δύο παιδιών της, υπόθεση που χειρίζονται οι Εισαγγελείς Απόστολος Ανδρέου και Αντώνης Ελευθεριάνος. Οι εισαγγελικοί λειτουργοί φαίνεται πως μετά τις γραπτές εξηγήσεις που έδωσε η 33χρονη ως ύποπτη για τους θανάτους και των άλλων δύο παιδιών της, είναι έτοιμη να προχωρήσουν στο επόμενο ποινικό βήμα για την ολοκλήρωση της έρευνας τους.

