Μπαρτσελόνα - Μέσι: ο Τσάβι ζητά να γυρίσει στην ομάδα

Τι φέρεται να συζήτησε ο Τσάβι με τον Λαπόρτα για το μέλλον του “ψύλλου”.

Η «βόμβα» της ημέρας, αν όχι του καλοκαιριού, εξερράγη το βράδυ της Κυριακής 24 Ιουλίου: η καταλανική εφημερίδα Sport αναφέρει ως πρώτο θέμα -στην ηλεκτρονική έκδοσή της- ότι ο προπονητής της Μπαρτσελόνα, Τσάβι Ερνάντεθ, ζήτησε από τον πρόεδρο Ζοάν Λαπόρτα να εξετάσει το ενδεχόμενο να επαναφέρει στο σύλλογο τον Λιονέλ Μέσι, το καλοκαίρι του 2023.

Ο Ισπανός τεχνικός, ο οποίος έχει εξαιρετική σχέση με τον Αργεντινό σταρ, είναι πεπεισμένος ότι η επιστροφή του Μέσι θα μπορούσε φέρει πολλά στον σύλλογο, τόσο σε οικονομικό όσο και σε αθλητικό επίπεδο, δεδομένου ότι ο Τσάβι θεωρεί πως ο «ψύλλος» έχει ακόμα πολλά χρόνια στα παπούτσια του.

Η υπογραφή του Μέσι θα μπορούσε επίσης να βοηθήσει να τερματιστούν οι διαφωνίες που προέκυψαν ως αποτέλεσμα της αποχώρησής του από τον σύλλογο και να κλείσει ο κύκλος της σχέσης του με την Μπαρτσελόνα, που ξεκίνησε όταν ήταν μόλις 13 ετών, δηλαδή ακόμη παιδί, με απώτερο στόχο να ολοκληρώσει την ανυπέρβλητη καριέρα του στους «Μπλαουγκράνα».

Ο Μέσι αποχώρησε από την Μπαρτσελόνα το 2021 από την... πίσω πόρτα, μετά από μια μακρά διαδικασία συζητήσεων για ανανέωση που δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ. Η αποχώρησή του άφησε πληγή στον σύλλογο και κατέληξε να τον επηρεάσει με πολλούς τρόπους. Ο πρώτος ήταν στα οικονομικά, με την Παρί Σεν Ζερμέν να υπογράφει τον «ψύλλο» και κερδίζει πολύ περισσότερα χρήματα μέσω χορηγιών και συμβολαίων.

Ταυτόχρονα, η φυγή του Λιονέλ Μέσι άφησε την Μπαρτσελόνα χωρίς σημείο αναφοράς, χωρίς αστέρι παγκόσμιας κλάσης κι ένα εμπορικό σήμα με το οποίο πολλές εταιρείες θα ήθελαν να συνδεθούν.

Η Μπαρτσελόνα υπέφερε από την απουσία του Μέσι και οι τραπεζικοί λογαριασμοί της το ίδιο. Από αθλητική άποψη, για πρώτη φορά μετά από δύο δεκαετίες η ομάδα τελείωσε μια αγωνιστική περίοδο (2021-22) χωρίς να έχει κατακτήσει ούτε έναν τίτλο, τελειώνοντας μια περίοδο κυριαρχίας.

Η «Μπάρτσα» είχε προβλήματα στο σκοράρισμα και υπέφερε ιδιαίτερα στο Champions League, παρότι ο Τσάβι έδωσε νέα ζωή στην ομάδα όταν έφτασε, κάτι που βοήθησε τους Καταλανούς να ξεπεράσουν λίγο την αποχώρηση του Μέσι.

Παρά το γεγονός ότι θα έχουν περάσει δύο χρόνια και ο Μέσι θα είναι 36 ετών, ο Τσάβι πιστεύει ότι μπορεί ακόμα να προσφέρει πολλά στον αγωνιστικό χώρο, δεδομένης της εμπειρίας και της ποιότητάς του. Ο Ισπανός τεχνικός εκτιμά ότι είναι λογικό για τον Μέσι να επιστρέψει και να οδηγήσει την ομάδα στο εγγύς μέλλον.

Έπειτα, υπάρχει μια παγκόσμια πτυχή: ο Τσάβι θεωρεί ότι η άφιξή του θα μπορούσε να βοηθήσει τον σύλλογο να επιστρέψει στο βάθρο του. Η Μπαρτσελόνα έχασε τη θέση που κατείχε παγκοσμίως με την αποχώρηση του Μέσι, αλλά τώρα μπορεί να τη βρει ξανά. Η επιστροφή του, στο τέλος της καριέρας του, θα είναι εξαιρετικά νέα για τον σύλλογο, που θα ανακτήσει ένα κορυφαίο κεφάλαιο της Ιστορίας του.

Ο Τσάβι ρώτησε τον πρόεδρο και το διοικητικό συμβούλιο της «Μπάρτσα» για την ιδέα να υπογράψει τον Μέσι όταν ολοκληρωθεί το συμβόλαιό του στην Παρί Σεν Ζερμέν, ώστε να μπορέσει να ολοκληρώσει την καριέρα του στη Μπαρτσελόνα και ο σύλλογος το εξετάζει. Η πρωταθλήτρια Γαλλίας, από την πλευρά της, ενημέρωσε τον σούπερ σταρ της ότι θέλει να επεκτείνει το συμβόλαιό του πέρα από το 2023, οπότε και τελειώνει.

Ο γαλλικός σύλλογος γνωρίζει πολύ καλά τα οφέλη από την απόκτηση του Μέσι, ακόμα κι αν η απόδοσή του την πρώτη χρονιά δεν ήταν στο επίπεδο που μπορεί να ήλπιζε, αλλά ο Αργεντινός δεν έχει πει τίποτα προς το παρόν. Πρωτίστως θέλει να δει πώς θα πάει η εφετινή περίοδος και τι θα συμβεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο, που είναι και η μεγάλη του πρόκληση: να προσπαθήσει να το κατακτήσει με την Αργεντινή.

