Λογαριασμοί ρεύματος: Νέα τιμολόγια για τον Αύγουστο

Σήμερα κληρώνει για τιμολόγια Αυγούστου χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής κι επιδοτήσεις. Nέο ρεκόρ στο Χρηματιστήριο Ενέργειας.

Σε τελικές τιμές κάτω από είκοσι λεπτά ανά κιλοβατώρα στοχεύει η κυβέρνηση τον Αύγουστο, μετά την εφαρμογή των επιδοτήσεων στα τιμολόγια ρεύματος που αναμένεται να ανακοινωθούν άμεσα. Σήμερα Δευτέρα ανακοινώνονται πάντως από τους προμηθευτές ρεύματος τα τιμολόγια χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής που θα ισχύσουν από την επόμενη Δευτέρα, 1η Αυγούστου τα οποία αναμένονται αρκετά υψηλότερα - στην περιοχή των 50 λεπτών ανά κιλοβατώρα - αλλά οι τελικές τιμές θα συγκρατηθούν σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα μετά την εφαρμογή των επιδοτήσεων.

Στο μεταξύ, σήμερα οι τιμές χονδρικής της ηλεκτρικής ενέργειας σπάνε ρεκόρ για δεύτερη φορά μέσα στην εβδομάδα, καθώς οι καιρικές συνθήκες (άπνοια και υψηλές θερμοκρασίες) ανεβάζουν τη ζήτηση και μειώνουν την παραγωγή των αιολικών πάρκων.

Οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας στην προημερήσια αγορά του Χρηματιστηρίου διαμορφώνονται για σήμερα Δευτέρα στα 466,03 ευρώ ανά μεγαβατώρα, σημειώνοντας άλμα 43% σε σχέση με την χθεσινή ημέρα. Η σημερινή μέση τιμή αποτελεί νέο ρεκόρ (το προηγούμενο σημειώθηκε την Παρασκευή με 426,92 ευρώ) ενώ είναι ενδεικτικό ότι η μέγιστη τιμή διαμορφώνεται στα 686,25 ευρώ.

Αιτία της ανόδου είναι ότι η υψηλή ζήτηση (404 γιγαβατώρες συνολικά με προβλεπόμενη αιχμή κοντά στα 10.000 μεγαβάτ το μεσημέρι) καλύπτεται κατά κύριο λόγο από τις μονάδες φυσικού αερίου (43,1 %) ενώ οι ανανεώσιμες πηγές περιορίζονται στο 21,2 %, τα υδροηλεκτρικά στο 9,5 % και ο λιγνίτης στο 13 %.

Σημειώνεται ότι οι υψηλές τιμές του Χρηματιστηρίου δεν μετακυλίονται στον καταναλωτή καθώς από την 1η Ιουλίου έχει τεθεί σε εφαρμογή πλαφόν στην τιμή που εισπράττουν οι ηλεκτροπαραγωγοί. Η διαφορά της τιμής που διαμορφώνεται στο Χρηματιστήριο από το πλαφόν που έχει θεσπίσει η Πολιτεία μεταφέρεται στο Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης για να χρηματοδοτεί τις επιδοτήσεις στην κατανάλωση ρεύματος.

