Οικονομία

North Evia - Samos Pass: β’ φάση με αιτήσεις για τον Αύγουστο

Συνεχίζεται το πρόγραμμα στήριξης των δύο περιοχών, με παροχή “επιταγών” σε χιλιάδες δικαιούχους, που καλύπτουν δαπάνες για διαμονή, εστίαση και μεταφορές.

Σε λειτουργία πρόκειται να τεθεί σήμερα, Δευτέρα 25 Ιουλίου και ώρα 12:00 το North Evia – Samos Pass μέσω του vouchers.gov.gr. Πρόκειται για την πλατφόρμα που υλοποιήθηκε με τη συνεργασία των Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Ανάπτυξης & Επενδύσεων και Τουρισμού και αποσκοπεί στην οικονομική στήριξη της τουριστικής δραστηριότητας για τις περιοχές της Βόρειας Εύβοιας και της Σάμου.

Η δεύτερη φάση του προγράμματος αφορά σε άυλες ψηφιακές χρεωστικές κάρτες τις οποίες οι δικαιούχοι θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν για το διάστημα έως και 31-08-2022 για δαπάνες διαμονής, εστίασης και τοπικών μεταφορών στις παραπάνω πληγείσες περιοχές. Ειδικότερα, για τη Βόρεια Εύβοια πρόκειται να εκδοθούν 4.050 κάρτες των 100€ και για τη Σάμο 2.025 κάρτες των 200€. Η πλατφόρμα vouchers.gov.gr θα παραμείνει ανοιχτή για τη δεύτερη φάση του προγράμματος από τις 12:00 της 25ης Ιουλίου και μέχρι να εξαντληθούν οι άυλες ψηφιακές χρεωστικές κάρτες, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων την 29η Ιουλίου.

Αναφορικά με την πρώτη φάση του North Evia – Samos Pass, η οποία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη και αφορά σε άυλες ψηφιακές χρεωστικές κάρτες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέχρι και την 31η Ιουλίου, με τα μέχρι στιγμής στοιχεία:

για τη Σάμο 2.950 από τις 4.000 εκδοθείσες κάρτες των 300 ευρώ έχουν ήδη προστεθεί σε ψηφιακά πορτοφόλια των πολιτών και έχουν εγκριθεί 14.475 συναλλαγές συνολικού ποσού 476.891,00 ευρώ και

Σήμερα στις 12:00 ξεκινά η 2η φάση του North Evia – Samos Pass με περισσότερες από 6.000 άυλες ψηφιακές κάρτες. Ενισχύουμε τις περιοχές της Β.Εύβοιας και της Σάμου, στηρίζουμε τον εγχώριο τουρισμό. pic.twitter.com/ckw79xEuHN — Vassilis Kikilias (@Vkikilias) July 25, 2022

Η δράση έχει συνολικό προϋπολογισμό 6 εκατομμύρια ευρώ, και μέσω αυτής περίπου 32.000 δικαιούχοι θα μπορούν να εκδώσουν μια άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα ως κίνητρο για να επισκεφτούν τις δύο περιοχές, τονώνοντας τον τοπικό τουρισμό. To North Evia – Samos Pass δεν έχει εισοδηματικά κριτήρια και, ως εκ τούτου, αίτηση για το North Evia – Samos Pass έχουν δικαίωμα να υποβάλουν όσοι πολίτες:

είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος σύμφωνα με τη φορολογική δήλωση του φορολογικού έτους 2020 και

σύμφωνα με τη φορολογική δήλωση του φορολογικού έτους 2020 και δεν είναι δικαιούχοι - ωφελούμενοι στο πλαίσιο: του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2021-2022, του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού της Δ.Υ.Π.Α. 2022 και της δράσης «Τουρισμός για όλους» του Υπουργείου Τουρισμού ή συναφούς παροχής από οποιονδήποτε άλλο φορέα για την ίδια χρονική περίοδο.

στο πλαίσιο:

Διευκρινίζεται ότι για τους έγγαμους ή τα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης μέχρι και το φορολογικό έτος 2020, δικαιούχος είναι ο υπόχρεος σε υποβολή της δήλωσης φορολογίας ή ένας εκ των δύο, σε περίπτωση χωριστής δήλωσης. Το North Evia – Samos Pass μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά είτε από τον ίδιο τον δικαιούχο για την κάλυψη δαπανών τοπικής μεταφοράς, εστίασης ή διαμονής του, είτε από όσους ορίζονται ως «ωφελούμενοί» του, δηλαδή:

τα ενήλικα τέκνα του που δηλώνονται ως εξαρτώμενα μέλη στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2020 ή

ο/η σύζυγος του δικαιούχου ή το πρόσωπο που έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης με αυτόν.

Η δράση χωρίζεται σε τέσσερις φάσεις, κατά τις οποίες οι δικαιούχοι θα μπορούν να αιτούνται την έκδοση των άυλων ψηφιακών χρεωστικών καρτών και να τις χρησιμοποιούν σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα. Ειδικότερα, το πρόγραμμα διαρθρώνεται ανά μήνα, ως εξής:

H λειτουργία της πλατφόρμας είναι ιδιαίτερα απλή, καθώς για την υποβολή της αίτησης κάθε πολίτης χρειάζεται μόνο τους κωδικούς του στο Taxisnet και την επιβεβαίωση ενός αριθμού κινητού τηλεφώνου και μιας διεύθυνσης e-mail. Όλα τα υπόλοιπα στοιχεία αντλούνται αυτόματα, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης. Αναλυτικά:

Ο πολίτης εισέρχεται στην πλατφόρμα με τους κωδικούς του στο Taxisnet. Αμέσως μετά, καταχωρίζει τα στοιχεία επικοινωνίας του, δηλαδή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό κινητού τηλεφώνου, τα οποία στη συνέχεια πιστοποιεί μέσω υπερσυνδέσμου και κωδικού μιας χρήσης (OTP – One Time Password) αντίστοιχα. Στη συνέχεια, δηλώνει τον προορισμό της επιλογής του μεταξύ Σάμου και Βόρειας Εύβοιας. Κατόπιν δηλώνει τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου στο οποίο θα ενεργοποιηθεί, εφόσον εγκριθεί, η άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα. Τέλος, ο πολίτης δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν υπάγεται σε κάποια από τις εξαιρέσεις της δράσης και επιλέγει «Υποβολή», ολοκληρώνοντας τη διαδικασία κατάθεσης της αίτησης.

Η διαδικασία μπορεί να διεκπεραιωθεί και μέσω ΚΕΠ.

Η αξιολόγηση της αίτησης και η έκδοση της άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας θα διαρκεί μέχρι και τρεις εργάσιμες ημέρες. Μετά την έγκριση και έκδοση της άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών ενημερώνει τον δικαιούχο για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει για την ενεργοποίηση της κάρτας.

Διευκρινίζεται ότι οι μόνιμοι κάτοικοι των περιοχών δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν την άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα στον τόπο της κατοικίας τους. Έτσι, οι μόνιμοι κάτοικοι της Βόρειας Εύβοιας μπορούν να υποβάλουν αίτηση για το North Evia – Samos Pass δηλώνοντας ως προορισμό μόνο τη Σάμο και το αντίστροφο. Επιπλέον, για την αποθήκευση της άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας απαιτείται κατάλληλο smartphone που υποστηρίζει τεχνολογία NFC – ανέπαφων συναλλαγών. Και τέλος, σε περίπτωση εγκεκριμένης αίτησης δεν επιτρέπεται η ανάκληση ή η υποβολή δεύτερης αίτησης.

Το North Evia – Samos Pass υλοποιήθηκε από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ – GRNET), εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Οι λεπτομέρειες της δράσης ρυθμίζονται με την υπ’ αρ. 3603/28-06-2022 (ΦΕΚ Β΄ 3347/28.06.2022) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκου Πιερρακάκη, Ανάπτυξης Άδωνι Γεωργιάδη και Τουρισμού Βασίλη Κικίλια, καθώς επίσης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Θόδωρου Σκυλακάκη και του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Θοδωρή Λιβάνιου, με τη συνεργασία του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, αρμόδιου για Θέματα Κρατικής Αρωγής και Αποκατάστασης από Φυσικές Καταστροφές, Χρήστου Τριαντόπουλου.

Αναλυτικό οδηγό υπό μορφή ερωταπαντήσεων μπορείτε να βρείτε στο vouchers.gov.gr/eviasamospass και για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση μπορείτε να απευθυνθείτε στο 215 215 7841 (Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09:00 - 17:00).

