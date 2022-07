Life

Ρένα Κουμιώτη: Πέθανε ο γιο της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Βαρύ πένθος για την Ρένα Κουμιώτη. Έφυγε ξαφνικά από την ζωή ο γιος της.

Βαρύ πένθος για την σπουδαία τραγουδίστρια Ρένα Κουμιώτη καθώς έφυγε από τη ζωή ο γιος της.

Μια από τις πιο σπουδαίες φωνές του νέου κύματος σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Espresso» αποχαιρέτησε για πάντα τον γιο της, Νίκο, ο οποίος έφυγε ξαφνικά από τη ζωή, προδομένος από την καρδιά του.

Αυτό όμως που κάνει μεγαλύτερη τη θλίψη της είναι ότι η Ρένα Κουμιώτη δεν μπόρεσε να παρευρεθεί στην κηδεία του, αφού σοβαρά προβλήματα υγείας, την κρατούν μακριά από συγκινήσεις και δημόσιες εμφανίσεις.

Η εξόδιος ακολουθία έγινε στο παρεκκλήσι του κοιμητηρίου του Ελληνικού, παρουσία συγγενών και φίλων.

Ποιος ήταν ο Νίκος Σαββίδης

Ο 61χρονος Νίκος Σαββίδης ήταν ο πρωτότοκος γιος της σπουδαίας ερμηνεύτριας και καρπός του έρωτά της με τον Σταύρο Σαββίδη, ένας από τους πρώτους Πόντιους που εγκαταστάθηκαν στην περιοχή του Ελληνικού. Ο έρωτάς τους, μεγάλος εκείνη την εποχή. Το ζευγάρι τότε σε μικρή ηλικία, παντρεύτηκε και απέκτησε τον γιο του, Νίκο. Μάλιστα τα πρώτα χρόνια τα πέρασε στην περιοχή του Ελληνικού, όπου είχαν αποκτήσει το πρώτο τους σπίτι. Ωστόσο ύστερα από δύο χρόνια χώρισαν.

«Ο γάμος ήρθε πολύ νωρίς, το 1960, εννοείται προτού μπλεχτώ με το τραγούδι. Με τον άντρα μου δουλεύαμε μαζί στον Παπαστράτο και το βράδυ πήγαινε νυχτερινό Γυμνάσιο. Έμεινα έγκυος και παντρευτήκαμε. Γέννησα τον πρώτο μου γιο, που τον πρόλαβε η γιαγιά μου και μου τον μεγάλωσε. Ο γάμος αυτός κράτησε δύο χρόνια – να ξέρετε ότι εγώ πάνω στο «δύο» τις χάλαγα τις σχέσεις μου. Μόνο ο δεύτερος γάμος μου στην Αμερική, όπου πήγα το '74 ως τραγουδίστρια πια, διήρκεσε πολύ παραπάνω. Χώρισα, λοιπόν, αφού ένιωσα ότι δεν μου πήγαινε αυτός ο άνθρωπος. Κατάλαβα ότι δεν ήταν ούτε έρωτας, ούτε αυτές οι βλακείες. Δεν κρατήσαμε καμιά επαφή. Σήμερα, και να τον δω στον δρόμο, δεν θα τον γνωρίσω. Εμένα με ενδιαφέρουν τα παιδιά μου και τα δυο εγγόνια μου», είχε δηλώσει σε παλιότερη συνέντευξη της στη «Lifo» η Ρένα Κουμιώτη.

Η 74χρονη σήμερα ερμηνεύτρια μετά και το ξαφνικό τέλος του πολυαγαπημένου τους γιου, αποφεύγει κάθε επικοινωνία με τον έξω κόσμο, θέλοντας να ζει με τις αναμνήσεις της.

Ειδήσεις σήμερα:

Ρούλα Πισπιρίγκου: η απολογία για την απόπειρα δολοφονίας της Τζωρτζίνας

Φωτιές - Δαδιά, Ηλεία, Λέσβος: τιτάνια μάχη στα “πύρινα” μέτωπα (εικόνες)

ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ - ΟΠΕΚΑ: Οι πληρωμές της εβδομάδας