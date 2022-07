Οικονομία

Λογαριασμοί ρεύματος: Στα 50 λεπτά η κιλοβατώρα προ επιδότησης

Ανακοίνωσαν τις καθαρές τιμές οι εταιρείες ενέργειας. Πάνω απο 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ η κρατική επιδότηση για τον Αύγουστο. Πώς διαμορφώνεται η τελική τιμή ανά κιλοβατώρα.

Στα 15-17 λεπτά ανά κιλοβατώρα διαμορφώνονται οι τελικές τιμές καταναλωτή για την ηλεκτρική ενέργεια τον Αύγουστο, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις για τις επιδοτήσεις στο ρεύμα που έκανε το μεσημέρι ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας.

Συγκεκριμένα η επιδότηση για τα οικιακά τιμολόγια, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, για το σύνολο της κατανάλωσης και όλες τις κατοικίες (κύριες και μη) διαμορφώνεται στα 337 ευρώ ανά μεγαβατώρα (0,337 ευρώ ανά κιλοβατώρα). Το συνολικό κονδύλι των επιδοτήσεων φθάνει τον επόμενο μήνα στο 1,136 δισεκ. ευρώ και απορροφά το 90 % της αύξησης για τους οικιακούς καταναλωτές, το 100 % για τους δικαιούχους Κοινωνικού Τιμολογίου, το 80 % για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Τα τιμολόγια που ανακοίνωσαν νωρίτερα οι προμηθευτές είναι ενδεικτικά:

ΔΕΗ 0,486 ευρώ ανά κιλοβατώρα,

Ήρων 0,495Euro/kWh,

Protergia 0,54913 Euro/kWh

με περαιτέρω διαφοροποιήσεις στις χρεώσεις των παγίων ανά προμηθευτή. Η τελική τιμή προκύπτει με την αφαίρεση της κρατικής επιδότησης από τα τιμολόγια των προμηθευτών. Αναμένονται εντός της ημέρας οι ανακοινώσεις από το σύνολο των προμηθευτών.

Ο κ.Σκρέκας τόνισε ότι το όφελος από το νέο μηχανισμό ανάκτησης των υπερεσόδων στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για τον πρώτο μήνα εφαρμογής εκτιμάται σε 500 εκατ. ευρώ (ενώ όπως είπε ο αντίστοιχος μηχανισμός που εφαρμόζεται στην Ισπανία απέδωσε 250 εκαρτ.). Με το νέο σύστημα, πρόσθεσε, οι καταναλωτές έχουν την δυνατότητα να γνωρίζουν εγκαίρως και με διαφάνεια την πραγματική τιμή κάθε προμηθευτή. «Όλα είναι καθαρά, διαφανή και οι καταναλωτές μπορούν να επιλέξουν τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας», κατέληξε ο υπουργός.

