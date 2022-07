Τεχνολογία - Επιστήμη

Drone... ναυαγοσώστης σώζει παιδί που κινδύνευε να πνιγεί στην θάλασσα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πρωτοπόρο ναυαγοσωστικό σύστημα με drone έσωσε την ζωή 14χρονου αγοριού που πάλευε με ένα μεγάλο κύμα .

Πρωτοπόρο ναυαγοσωστικό σύστημα με drone, που εφαρμόζεται στις ισπανικές παραλίες, έσωσε την ζωή 14χρονου αγοριού που πάλευε με ένα μεγάλο κύμα ανοικτά παραλίας στην Βαλένθια, ανακοίνωσαν οι διαχειριστές του.

Το drone έριξε ένα σωσίβιο στην θάλασσα που κράτησε το παιδί στην επιφάνεια όταν άρχισε να βουλιάζει αντιμέτωπο με τα κύματα, μέχρι να φθάσει λίγα λεπτά αργότερα ναυαγοσωστική ομάδα.

«Οταν φτάσαμε είδαμε ένα παιδί σε πολύ κακή κατάσταση, χωρίς καθόλου ενέργεια για να συνεχίσει να επιπλέει, έτσι έστειλα ένα σωσίβιο», δήλωσε ο Μιγκέλ Ανχελ Πεδρέρο, ο πιλότος του drone για λογαριασμό της General Drones, που παρέχει την τεχνολογία.

«Λόγω των ισχυρών κυμάτων, ήταν μία πολύπλοκη μανούβρα, αλλά τελικά καταφέραμε να του δώσουμε το σωσίβιο και μπόρεσε να επιπλεύσει μέχρι να τον φθάσουν οι ναυαγοσώστες με jet ski».

Η General Drones, που ξεκίνησε το 2017 να παρέχει υπηρεσίες σε μία πόλη της περιοχής της Βαλένθια, διαθέτει πλέον 30 πιλότους και τα Drone της ενεργοποιούνται πλέον σε 22 παραλίες της Ισπανίας παρέχοντας ταχεία αντίδραση σε κρίσιμες στιγμές, πριν οι ναυαγοσώστες καταφέρουν να φθάσουν στο περιστατικό.

«Αυτά τα επιπλέον δευτερόλεπτα είναι ζωτικής σημασίας σε ορισμένες περιπτώσεις και επιτρέπουν στις ομάδες διάσωσης να προσεγγίσουν τον άνθρωπο πιο ήρεμα και προσεκτικά», εξηγεί ο Μιγκέλ Ανχελ Πεδρέρο.

Ειδήσεις σήμερα:



Ρούλα Πισπιρίγκου: Τι απάντησε στην κατηγορία για απόπειρα δολοφονίας της Τζωρτζίνα

Αλιβέρι: Σύλληψη 62χρονου για τρεις πυρκαγιές στην περιοχή

Λογαριασμοί ρεύματος: Στα 50 λεπτά η κιλοβατώρα προ επιδότησης