Ναρκωτικά: 49χρονος “πλημμύριζε” τα νότια προάστια με χάπια και χασίς

Σε ποια στέκια έβρισκε την πελατεία του. Μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών βρέθηκε στο σπίτι του άνδρα που συνελήφθη.

Ένας 49χρονος συνελήφθη, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, το απόγευμα της Κυριακής, στην Βούλα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής, κατηγορούμενος για παράβαση του Νόμου Περί Εξαρτησιογόνων Ουσιών.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, «στο πλαίσιο των δράσεων της ανωτέρω Υπηρεσίας, για τη σύλληψη διακινητών ναρκωτικών και μετά από διερεύνηση πληροφοριών αναφορικά με την δράση του κατηγορούμενου στη διακίνηση ποσοτήτων ναρκωτικών, στην ευρύτερη περιοχή των νοτίων προαστίων και σε χώρους διασκέδασης, επετεύχθη, μέσω ανάλυσης και διασταύρωσης πληροφοριακών δεδομένων, εξακρίβωσης χώρων και δημιουργίας ατομικού "προφίλ", ο εντοπισμός του και η πιστοποίηση της δράσης του».

Έτσι, το απόγευμα της Κυριακής, εντοπίστηκε σε σπίτι στην Βούλα, να κατέχει με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση τους, ποσότητες διαφόρων ναρκωτικών:

ακατέργαστη κάνναβη βάρους 8,920 κιλών

κατεργασμένη κάνναβη βάρους 13 γραμμαρίων

κοκαΐνη βάρους 8,3 γραμμαρίων

10 ναρκωτικά δισκία.

Ακόμη βρέθηκαν: το χρηματικό ποσό των 760 ευρώ και 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας.

Ο συλληφθείς είναι πλέον αντιμέτωπος με την Δικαιοσύνη.

