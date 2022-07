Οικονομία

Μαρίτα Αγγελοπούλου: Νεκρή εντοπίστηκε στο σπίτι της η επιχειρηματίας (εικόνες)

Σοκαρισμένοι είναι οι συγγενείς της, οι φίλοι και οι συνεργάτες της. Ποια ήταν η Μαρίτα Αγγελοπούλου. Η τελευταία της ανάρτηση στα social media.

«Πάγωσε» η τοπική κοινωνία του Αιγίου από την είδηση του θανάτου της 43χρονης Μαρίτας Αγγελοπούλου, συνδιοκτήτριας του γνωστού καταστήματος εστίασης «Ανώνυμο», στο Λόγγο Αιγιαλείας.

Η 43χρονη βρέθηκε νεκρή σήμερα το πρωί στο σπίτι της στο Αίγιο από οικείου της, ενώ στο σημείο έσπευσε η αστυνομία. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις πρόκειται για αιφνίδια θάνατο από παθολογικά αίτια, ωστόσο απαντήσεις αναμένεται να δώσει η νεκροψία – νεκροτομή.

Ποια ήταν η Μαρίτα Αγγελοπούλου

Η Μαρίτα Αγγελοπούλου ήταν ιδιαίτερα γνωστή και αγαπητή στην κοινωνία του Αιγίου αλλά και στην Πάτρα, καθώς επρόκειτο για μία ενεργή επιχειρηματία στο χώρο της εστίασης.Παράλληλα, ήταν ιδιαίτερα ενεργή στα social media, ενώ υπήρξε και κριτής στα καλλιστεία και είχε δική της διαδικτυακή εκπομπή.

Η τελευταία της ανάρτηση στο facebook

Μεγάλη της αδυναμία ο αδερφός της Γιώργος, τον οποίο συχνά ανέφερε στα ποστ της στο facebook. Αυτό έκανε και στην τελευταία της ανάρτηση στις 22 Ιουλίου στο οποίο ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ο αδερφούλης σου είναι εκεί για να σε βοηθήσει όταν δεν καταλαβαίνεις με τίποτα τα ρημαδομαθηματικά. Είναι εκεί για να σε βοηθήσει να θα σου φτιάξει τον υπολογιστή που έχει χαλάσει (λαμπρή ευκαιρία να τονίσει πόσο «ανίδεη» και «άσχετη» είσαι).Αλλά Αν έχεις αδερφό, είτε είναι μικρότερος, είτε μεγαλύτερος ένα είναι βέβαιο: θα τις φας. Μπορεί να τις τρως καθημερινά, μπορεί να τις τρως όταν έχει τα νεύρα του, μπορεί να τις τρως μόνο όταν κάνεις κάτι απ’ αυτά που βρίσκονται στη λίστα «πράγματα που αν μου κάνεις θα τις φας». Όμως, μια στο τόσο, θα έχεις την ευκαιρία που καρτερικά περίμενες. Και τότε, θα έρθει η σειρά σου να δώσεις μια ηχηρή καρπαζιά ή –αν είσαι γνήσιο θηλυκό- μια οδυνηρή νυχιά …. Για σένα George Angelopoulos Η ερωτευμένη……πάντα μαζί σου Μαριτα Αγγελοπουλου».

Η «εξομολόγηση» της Μαρίτας Αγγελοπούλου για τη δολοφονία του πατέρα της

«Πρόκειται για ένα γεγονός που συντάραξε, τον εσωτερικό μου κόσμο πρωτίστως, όλη την ύπαρξη μου. Ή γίνεσαι πιο δυνατός ή καταρρέεις. Εγώ επέλεξα να γίνω πιο δυνατή. Οι αρχές και οι αξίες του πατέρα μου, ήταν η δύναμη μου για να μην ''πέσω'', αλλά να ''σηκωθώ''», είχε δηλώσει στην «Πελοπόννησο της Κυριακής», στις αρχές του 2021, η Μαρίτα Αγγελοπούλου εξηγώντας πώς βρήκε το κουράγιο και δεν «παρασύρθηκε» στη δίνη του πένθους και της απώλειας του πολυαγαπημένου πατέρα της Άγγελου Αγγελόπουλου, του καθηγητή μαθηματικών και ιδιοκτήτη φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης, ο οποίος έπεσε νεκρός στις 3 Φεβρουαρίου του 2011, έξω από το σπίτι του στο Αίγιο. Του είχαν στήσει καρτέρι θανάτου, ενώ επέστρεφε από νυχτερινή έξοδο. Οι δράστες ομολόγησαν πως σκότωσαν κατ΄εντολή και επί πληρωμή.

«Δεν απαλύνεται αυτός ο πόνος, απλώς μετριάζεται, παρ’ όλα αυτά δεν σβήνει. Oι αναμνήσεις γίνονται οδυνηρές, κάποιες στιγμές η μνήμη του γεγονότος του τρόπου με τον οποίο έφυγε ο πατέρας μου, είναι επώδυνη και τραυματική. Δεν γίνεται αυτά να ξεχαστούν. Ο πατέρας μου ήταν ένας πολύ καλός άνθρωπος. Ενας σπουδαίος επιστήμονας, μαθηματικός. Ηταν εκείνος που ίδρυσε ένα από τα πρώτα φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης στην πόλη του Αιγίου, ένα δραστήριο και πολυπράγμον άτομο, επεκτάθηκε σε πολλές επιχειρήσεις, προσέφερε πολλές θέσεις εργασίας σε όλη την Αιγιάλεια και όχι μόνον. Ενας ακέραιος χαρακτήρας, ένας δυναμικός και ταυτόχρονα ένας πολύ ευαίσθητος άνθρωπος, που βοηθούσε αθόρυβα χωρίς να το διατυμπανίζει», είχε προσθέσει.

Πηγή: pelop.gr

