Οικονόμου για φυσικό αέριο: Η Ελλάδα θα ζητήσει εξαίρεση από την οριζόντια μείωση κατανάλωσης

Τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για τα πύρινα μέτωπα που είναι σε εξέλιξη, το πρόγραμμα "Τουρισμός για Όλους" και τον νέο γύρο της τουρκικής επιθετικότητας.

«Οι πυρκαγιές είναι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Αντιμετωπίζουμε εκατοντάδες πυρκαγιές. Μόνο το τελευταίο τριήμερο είχαμε 141 φωτιές. Οι περισσότερες τέθηκαν υπό έλεγχο σε πρώτο χρόνο. Αυτό δεν έγινε στην τύχη αλλά γιατί ακολουθείται το πλάνο που έχουμε ετοιμάσει», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στις πυρκαγιές που είναι σε εξέλιξη, σημειώνοντας ότι είναι πολύ δύσκολη η αντιμετώπιση της φωτιάς στη Δαδιά. «Η προσπάθεια εστιάζεται στο νοτιοδυτικό μέτωπο», τόνισε.

Επίσης, μίλησε για τις πυρκαγιές στον Σταυρό της Λέσβου και στην Κρέστενα.

«Θα καλούσαμε όλους να δίνουν έμφαση στην ενημέρωση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία», συμπλήρωσε.

«Από την περυσινή δυσάρεστη εμπειρία πήραμε μαθήματα. Σε ένα τέτοιας έκτασης φαινόμενο, οι επιπτώσεις είναι αναπόφευκτες. Εκείνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι. Η συνολική εικόνα είναι δύσκολη αλλά σαφώς καλύτερη από πέρυσι. Δεν θριαμβολογούμε αλλά ούτε θεωρητικολογούμε. Έχουμε καταφέρει να μην θρηνούμε ανθρώπινες απώλειες και να θέτουμε τις πυρκαγιές υπό έλεγχο πιο σύντομα», επεσήμανε ο κ. Οικονόμου.

Παράλληλα, είπε ότι η ώρα των απολογισμών και συγκρίσεων θα έρθει αργότερα και πως ολοκληρώνεται ο σχεδιασμός για τον νέο οικισμό στο Μάτι.

«Ήδη η περιοχή διαθέτει σχέδιο πόλης», υπογράμμισε και αναφέρθηκε σε όλα τα στάδια που θα ακολουθήσουν, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση μεριμνά για την πλήρη αποκατάσταση της ζωής στο Μάτι.

Επιπλέον, μίλησε για το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» και την απόφαση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, να διπλασιαστούν οι πόροι.

Ακόμη, αναφέρθηκε στα νέα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης υπογραμμίζοντας ότι η πολιτική της κυβέρνησης ήδη έχει οδηγήσει σε μείωση της ανεργίας.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μίλησε και για τις αλλαγές στην εκπαίδευση των αστυνομικών, επισημαίνοντας ότι η σχολή πλέον γίνεται πανεπιστημιακή ενώ αναβάθμιση προβλέπεται και για την αστυνομική ακαδημία και αυξάνεται η ισχύς των διαβατηρίων στα 10 χρόνια.

Την εξαίρεση από την πρόταση της ΕΕ για μείωση κατανάλωσης φυσικού αερίου κατά 15% με βάση σύγκρισης την τελευταία 5ετία θα επιδιώξει αύριο η κυβέρνηση στη Σύνοδο υπουργών Ενέργειας

«Η κυβέρνηση θα επιδιώξει κατά την αυριανή σημαντική Σύνοδο των Υπουργών Ενέργειας της ΕΕ εξαίρεση από την πρόταση που έχει καταθέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για οριζόντια μείωση της κατανάλωσης φυσικού αερίου κατά 15% με βάση σύγκρισης την τελευταία 5ετία. Αντ΄ αυτού θα επιδιώξουμε η βάση σύγκρισης να είναι η περασμένη χρονιά» ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου απαντώντας σε ερωτήσεις στο briefing των πολιτικών συντακτών.

Υπενθύμισε, δε, πως η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχουν καταθέσει σειρά προτάσεων, που αφορούν στην ενεργειακή κρίση και την εφοδιαστική αλυσίδα.

Ο κ. Τσίπρας πήρε την απάντησή του από τους δημάρχους

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, επέμεινε πως προτεραιότητα για την κυβέρνηση είναι η γρήγορη στήριξη προς τους πληγέντες και ότι για κάθε ζημιά η κυβέρνηση θα λάβει πρόνοια. «Καλό είναι να μην είμαστε υπερβολικοί, να μην καταστροφολογεί κάποιος και να περιμένουμε τα ακριβή στοιχεία» σημείωσε χαρακτηριστικά ο Γιάννης Οικονόμου ερωτηθείς κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, για την χθεσινή αυτοψία που πραγματοποίησε στις πληγείσες περιοχές ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας. «Ο κ. Τσίπρας πήρε την απάντηση του από τους δημάρχους, που γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα την περιοχή» σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ερωτηθείς για την αποστροφή του κ. Τσίπρα ότι τα καμένα σπίτια ανέρχονται στα 200.

Σε άλλη ερώτηση, ο κ. Οικονόμου επιβεβαίωσε πως οι φορείς διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών αντικαταστάθηκαν από τις μονάδες διαχείρισης και τόνισε ότι σε αυτές μεταφέρθηκαν άμεσα και οι υπηρετούντες σε αυτούς, οι οποίοι και έχουν βοηθήσει πάρα πολύ στην αντιμετώπιση μιας πολύ δύσκολης πυρκαγιάς. Σε ερώτηση για το κατά πόσον υπάρχουν στοιχεία περί εμπρησμών, ο Γιάννης Οικονόμου απήντησε πως «όλα διερευνώνται», τονίζοντας ότι υπάρχουν περιοχές για τις οποίες υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις, όπως η Ηλεία, όπου η μεγάλη συχνότητα πυρκαγιών προκαλεί προβληματισμό.

Κληθείς δε να σχολιάσει το νέο γύρο τουρκικής επιθετικότητας, ο Γιάννης Οικονόμου τόνισε: «Δεν οδηγεί πουθενά η όξυνση της τουρκικής προκλητικότητας και της επιθετικής ρητορικής. Η προσπάθεια της Τουρκίας να φτιάξει μία κατασκευή μακριά από το Διεθνές Δίκαιο πέφτει στο κενό. Η Αθήνα με ψυχραιμία και αποφασιστικότητα και με τεκμήρια αποδομεί τις συγκεκριμένες προκλήσεις. Την ίδια ώρα είμαστε έτοιμοι να αντιδράσουμε σε οποιαδήποτε πρόκληση, οφείλουμε να είμαστε σε εγρήγορση. Η Ελλάδα παραμένει δύναμη σταθερότητας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο και δεν θα κάνουμε βήμα πίσω από την προάσπιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων».

