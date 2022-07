Κοινωνία

Ρούλα Πισπιρίγκου: Τι απάντησε στην κατηγορία για απόπειρα δολοφονίας της Τζωρτζίνας

Τι δήλωσε ο συνήγορος της Ρούλας Πισπιρίγκου. Η 33χρονη επέστρεψε στις Φυλακές Κορυδαλλού.



Τη δίκη της εκδοχή για την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος της πρωτότοκης κόρης της Τζωρτζίνας έδωσε η Ρούλα Πισπιρίγκου στην 18η τακτική ανακρίτρια Χριστίνα Σαλάπα η οποία πλέον έκλεισε την ανάκριση αποστέλλοντας τη δικογραφία στον αρμόδιο εισαγγελέα για την υποβολή πρότασης προς το αρμόδιο δικαστικό Συμβούλιο.

Η 33χρονη, προσωρινά κρατούμενη για τη δολοφονία της Τζωρτζίνας, μεταφέρθηκε το πρωί στο ανακριτικό γραφείο προκειμένου να απολογηθεί για όσα συνέβησαν τον Απρίλιο του 2021 στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο όπου είχε εισαχθεί η 9χρονη κόρη της. Το παιδί, στο οποίο οι εξετάσεις δεν έδειξαν παθολογικά ευρήματα, υπέστη ανακοπή η οποία αντιμετωπίστηκε από τους γιατρούς αφήνοντας όμως την 9χρονη με σοβαρά προβλήματα τετραπληγίας.

Η Πισπιρίγκου, σύμφωνα με την υπεράσπισή της, παρέδωσε στην ανακρίτρια υπόμνημα με τις θέσεις της έναντι του κατηγορητηρίου που συντάχθηκε πριν λίγες ημέρες σε βάρος της και απάντησε αναλυτικά στις ερωτήσεις που της τέθηκαν.

Σύμφωνα με όσα ανάφερε ο συνήγορος της, Όθωνας Παπαδοπουλος, κατατέθηκε ένα λεπτομερές υπόμνημα και στις ερωτήσεις που της τέθηκαν «η κατηγορούμενη απάντησε με τρόπο αναλυτικό, σαφή και ξεκάθαρο, δίνοντας διευκρινίσεις για το χρόνο των συμβάντων». Κατά την υπεράσπιση, «δεν υπάρχουν ευθύνες των γιατρών στο Καραμανδάνειο νοσοκομείο, όπου υπήρξε ένα καρδιολογικό πρόβλημα αναγόμενο σε παθολογικά αιτία. Η πράξη δεν περιλαμβάνεται με σαφή τρόπο στο κατηγορητήριο».

Τέσσερις ώρες μετά την έναρξη της απολογητικής διαδικασίας, η Ρούλα Πισπιρίγκου, για την οποία σύμφωνα με τον νόμο δεν τίθεται θέμα νέας προφυλάκισης καθώς η νέα δίωξη αφορά την ίδια υπόθεση, συνοδεία αστυνομικών οδηγήθηκε στο όχημα της Αστυνομίας που θα την μεταφέρει στο κελί της στις φυλακές Κορυδαλλού.

