Ουκρανία: Ετοιμασίες για την πρώτη εξαγωγή σιτηρών

Η Ουκρανία αναμένει ότι θα επαναλάβει τις πρώτες εξαγωγές σιτηρών από την έναρξη της ρωσικής εισβολής «ήδη από αυτήν την εβδομάδα», μετά την υπογραφή της συμφωνίας της Κωνσταντινούπολης από το Κίεβο και την Μόσχα και παρά τον βομβαρδισμό του Σαββάτου του λιμανιού της Οδησσού από τον ρωσικό στρατό.

«Περιμένουμε ότι η συμφωνία θα αρχίσει να εφαρμόζεται τις προσεχείς ημέρες και προβλέπουμε ότι ένα συντονιστικό κέντρο θα εγκατασταθεί στην Κωνσταντινούπολη τις επόμενες ημέρες. Ετοιμάζουμε τα πάντα για να ξεκινήσουμε ήδη από αυτήν την εβδομάδα», δήλωσε ο υπουργός Υποδομών της Ουκρανίας Ολεξάντρ Κουμπράκοφ κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Ο Ουκρανός υπουργός κάλεσε τους συνυπογράφοντες της συμφωνίας της Κωνσταντινούπολης, τον ΟΗΕ και την Τουρκία, να εγγυηθούν την ασφάλεια των ουκρανικών φορτίων. «Αν οι πλευρές δεν εγγυηθούν την ασφάλεια, δεν θα λειτουργήσει», προειδοποίησε.

Οι εξαγωγές εμποδίζονται από την παρουσία θαλάσσιων ναρκών, οι οποίες έχουν τοποθετηθεί από τις ουκρανικές δυνάμεις για να εμποδίσουν αμφίβιες επιχειρήσεις του ρωσικού στρατού. Σύμφωνα με τον Ουκρανό υπουργό, η αποναρκοθέτηση δεν θα πραγματοποιηθεί «παρά μόνο στον θαλάσσιο διάδρομο που θα είναι αναγκαίος για τις εξαγωγές». Ουκρανικά πλοία θα συνοδεύουν τις φάλαγγες, οι οποίες θα μεταφέρουν όχι μόνο σιτηρά , αλλά και λιπάσματα, διευκρίνισε.

Ο Ουκρανός υφυπουργός Υποδομών Γιούρι Βασκόφ εξήγησε ότι το λιμάνι του Τσορνομόρσκ (νοτιοδυτική Ουκρανία) θα είναι το πρώτο από το οποίο θα γίνουν εξαγωγές και θα ακολουθήσει η Οδησσός και το Πίβντενι. «Κατά τις δύο επόμενες εβδομάδες θα είμαστε τεχνικά έτοιμοι να πραγματοποιήσουμε τις εξαγωγές σιτηρών από τα ουκρανικά λιμάνια», είπε.

Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι το ρωσικό πυραυλικό χτύπημα στο ουκρανικό λιμάνι της Οδησσού δεν θα επηρεάσει τις εξαγωγές σιτηρών αλλά τόνισε ότι τα Ηνωμένα Έθνη πρέπει να διασφαλίσουν την άρση των περιορισμών στις ρωσικές εξαγωγές προκειμένου να λειτουργήσει η συμφωνία-ορόσημο για τη μεταφορά των σιτηρών.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι η Ρωσία είχε θέσει ως στόχο στρατιωτικές υποδομές σε πυραυλικό χτύπημα το Σάββατο, μερικές ώρες αφού το Κίεβο και η Μόσχα πέτυχαν το πρώτο διπλωματικό επίτευγμα του πολέμου από τον Φεβρουάριο, δηλαδή μια συμφωνία για την επανέναρξη των κρίσιμων εξαγωγών σιτηρών από την Ουκρανία.

«Αυτά τα χτυπήματα συνδέονται αποκλειστικά με στρατιωτικές υποδομές», δήλωσε ο Πεσκόφ. «Σε καμία περίπτωση δεν συνδέονται με υποδομές που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή σιτηρών. Αυτό δεν αναμένεται να επηρεάσει –και δεν θα επηρεάσει– την έναρξη των αποστολών».

«Τα Ηνωμένα Έθνη θα πρέπει τώρα να θέσουν σε εφαρμογή το δικό τους κομμάτι για τους έμμεσους περιορισμούς που επιβλήθηκαν σε βάρος των ρωσικών αποστολών σιτηρών και λιπασμάτων», πρόσθεσε ο Πεσκόφ. «Δεν υπάρχουν άμεσοι (περιορισμοί) αλλά υπάρχουν έμμεσοι που δεν μας επιτρέπουν να εκπληρώσουμε πλήρως αυτές τις αποστολές, οι οποίες είναι κρίσιμης σημασίας για τις διεθνείς αγορές και ιδιαίτερα για εκείνες τις περιοχές όπου η πείνα αρχίζει και γίνεται ιδιαίτερα αισθητή». Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι είναι πολύ νωρίς να πει κανείς εάν η συμφωνία θα είναι επιτυχής έως ότου τεθούν σε λειτουργία οι μηχανισμοί που περιγράφονται στη συμφωνία.

Το πλήγμα στην Οδησσό προκάλεσε ερωτήματα για το κατά πόσο θα προχωρήσει η συμφωνία ή εάν όλες οι πλευρές θα τιμήσουν τις συμφωνίες που επιτεύχθηκαν στην Κωνσταντινούπολη. Οι εξαγωγές σιτηρών της Ουκρανίας έχουν «παγώσει» από τις 24 Φεβρουαρίου, όταν η Ρωσία έστειλε δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες στην Ουκρανία σε αυτό που χαρακτηρίζει «ειδική στρατιωτική επιχείρηση». Η Ρωσία και η Ουκρανία είναι βασικοί εξαγωγείς σιτηρών στη Μέση Ανατολή και την Αφρική. Πριν από τις 24 Φεβρουαρίου, στις δύο χώρες αντιστοιχούσε σχεδόν το ένα τρίτο των παγκόσμιων εξαγωγών σιτηρών.

