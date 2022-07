Αθλητικά

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έκανε μπότοξ στα γεννητικά όργανα

Τι ανέφερε ο γιατρός, Esteban Sarmentero, ο οποίος μίλησε στο Radio «MARCA», για τη σχετική θεραπεία που ακολούθησε ο σταρ των γηπέδων.



Ο Κριστιάνο Ρονάλντο φέρεται να έκανε θεραπεία με μπότοξ στα γεννητικά του όργανα, προκειμένου να “βελτιώσει” την εικόνα τους.

Σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα «La Razon», ο Κριστιάνο Ρονάλντο φέρεται να έκανε μπότοξ στα γεννητικά του όργανα.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ ήθελε να βελτιώσει την εικόνα του σημείου, ενώ ο ο γιατρός, Esteban Sarmentero, μίλησε στο Radio «MARCA», εξηγώντας τη σχετική θεραπεία.

«Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έκανε ενέσεις μπότοξ για να εξομαλυνθεί και να αποτραπεί η συστολή του όσχεου, έτσι ώστε οι όρχεις να φαίνεται ότι έχουν περισσότερο όγκο. Πρόκειται για μερικές μικρές ενέσεις κι όχι για επέμβαση ενώ να ξεκαθαρίσουμε πως δεν βλάπτουν», δήλωσε ο γιατρός.

