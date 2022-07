Καναδάς: Πυροβολισμοί στο Λάνγκλεϊ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένοπλος πυροβόλησε άστεγους σε διάφορα σημεία της πόλης.

Τρεις νεκροί, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως δράστης, είναι ο απολογισμός της επίθεσης που προκάλεσε συναγερμό στην πόλη Λάνγκλεϊ, κοντά στο Βανκούβερ, σύμφωνα με την καναδική αστυνομία.

Γύρω στις 06:15 (τοπική ώρα), οι αρχές έστειλαν επείγον μήνυμα στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων, περιγράφοντας τον φερόμενο δράστη ως καυκάσιο με σκούρα μαλλιά, ο οποίος φορούσε καφέ φόρμα και μπλε-πράσινο μπλουζάκι με ένα κόκκινο λογότυπο στο δεξί μανίκι.

Όπως μετέδωσαν τα καναδικά μέσα ενημέρωσης, ο ένοπλος πυροβόλησε άστεγους σε διάφορα σημεία της πόλης.

Μια δεύτερη ειδοποίηση εστάλη στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων, στην οποία αναφερόταν ότι ο ύποπτος «δεν αποτελούσε πλέον απειλή». Ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης είχε πέσει νεκρός από τα πυρά αστυνομικών.

Αδιευκρίνιστο παραμένει για την ώρα το κίνητρο της επίθεσης, σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας.

Οι επιθέσεις ενόπλων δεν είναι τόσο συνηθισμένες στον Καναδά όπως στις γειτονικές Ηνωμένες Πολιτείες. Μια από τις χειρότερες αιματοχυσίες των τελευταίων ετών στον Καναδά είχε σημειωθεί το 2020, όταν ένοπλος που οδηγούσε ψεύτικο περιπολικό προκάλεσε τον θάνατο 22 ανθρώπων στο Πόρταπικ της Νέας Σκωτίας.

Multiple helicopters now on the scene above my house in Langley, BC looking for active shooter(s) from this morning’s incidents. pic.twitter.com/F5SB8v5jRM