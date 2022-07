Κοινωνία

Διορισμοί εκπαιδευτικών: Άνοιξε η πλατφόρμα για χιλιάδες μόνιμες προσλήψεις

Από πότε θα υποβάλλονται οι αιτήσεις-δηλώσεις περιοχών/μουσικών σχολείων προτίμησης. Τι δήλωσε η Νίκη Κεραμέως.

Αίτηση - δήλωση προτιμήσεων περιοχών/μουσικών σχολείων για μόνιμο διορισμό καλούνται από σήμερα να υποβάλουν οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, καθώς και τα υποψήφια μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, εγγεγραμμένα στους σχετικούς τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης, που επιθυμούν να διοριστούν σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι αιτήσεις-δηλώσεις περιοχών/μουσικών σχολείων προτίμησης υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) (https://opsyd.sch.gr) από τη Δευτέρα 25 έως και την Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022.

Πρόκειται για τους νέους 8.586 μόνιμους διορισμούς στην Πρωτοβάθμια, τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, με το σύνολο των διορισμών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση να ανέρχεται στους 24.786 τα τελευταία δύο χρόνια. Έχουν προηγηθεί 11.700 στη γενική παιδεία, οι πρώτοι μετά από 12 χρόνια, και 4.500 στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση (ΕΑΕ), οι πρώτοι στην ιστορία της χώρας στην ΕΑΕ μέσω ΑΣΕΠ.

Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως, δήλωσε: «Επενδύοντας στο ανθρώπινο δυναμικό της εκπαίδευσης, εξυγιαίνουμε το εργασιακό τοπίο στο χώρο, παρέχουμε σταθερότητα και περαιτέρω δυνατότητες, δημιουργούμε το σχολείο του αύριο, σήμερα. Συνεχίζουμε τις μεταρρυθμίσεις μας, στις οποίες το πολύτιμο ανθρώπινο κεφάλαιο της εκπαίδευσης διαδραματίζει κομβικό ρόλο. Μόνιμοι διορισμοί, βελτιωτική αξιολόγηση, τακτικές επιμορφώσεις, μεταξύ των προτεραιοτήτων μας για τη συνολική αναβάθμιση των σχολείων μας, προς όφελος όλων».

