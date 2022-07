Κοινωνία

Ρούλα Πισπιρίγκου: Το υπόμνημα για την απόπειρα ανθρωποκτονίας της Τζωρτζίνας

Τι ανέφερε για το επεισόδιο της 9χρονης Τζωρτζίνας στο υπόμνημα που κατέθεσε στην κ. Σαλάπα.



Η κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος της Τζωρτζίνας "μου αποδίδεται απλά και μόνο ως σκέψη ή ως μία πιθανότητα" απαντά η Ρούλα Πισπιρίγκου, με το υπόμνημα που παρέδωσε σήμερα στην Ανακρίτρια, στην ποινική δίωξη που της ασκήθηκε λίγο πριν περατωθεί η ανάκριση για τον θάνατο του πρώτου παιδιού της οικογένειας Δασκαλάκη.

Η 33χρονη ,προσωρινά κρατούμενη από τον περασμένο Απρίλιο για τον θάνατο της 9χρονης Τζωρτζίνας , αρνείται στο σύνολο της την απόπειρα ανθρωποκτονίας , όπως έχει αρνηθεί και όσα της καταλογίζονται για την χορήγηση κεταμίνης που επέφερε τον θάνατο του παιδιού.

Σήμερα, κατά την απολογία της 33χρονης, τελευταία ανακριτική πράξη της Ανακρίτριας που χειρίζεται τον θάνατο της Τζωρτζίνας, η δικαστική λειτουργός άκουσε την κατηγορούμενη όχι μόνο να αρνείται πως έβλαψε την πρωτότοκη κόρη της, αλλά και να της επισημαίνει πως και η κατηγορία της δολοφονίας της Τζωρτζίνας, για την οποία προφυλακίστηκε η Πισπιρίγκου, της αποδόθηκε χωρίς ισχυρά στοιχεία. Η 33χρονη αναφέρει μάλιστα στην δικαστική λειτουργό πως δεν της επιτράπηκε να προβεί σε συγκεκριμένους ελέγχους, ώστε ισχυροποιήσει την θέση της ότι δεν ευθύνεται η ίδια για την κατάληξη της 9χρονης.

Η Ρούλα Πισπιρίγκου τονίζει στο υπόμνημα που παρέδωσε στην κ. Σαλάπα ότι "από κανένα στοιχείο δεν προκύπτει η παραμικρή ένδειξη ή υποψία τέλεσης της αποδιδόμενης απόπειρας σε βάρος του ίδιου μου του παιδιού. Από το κατηγορητήριο, η πράξη μου αποδίδεται κατά ελεύθερη εκτίµηση, χωρίς καµία ειδικότερη περιγραφή, χωρίς την απαιτούµενη αναλυτική και εξειδικευμένη διατύπωση των πραγµατικών περιστατικών που την συνιστούν, αποδίδεται δε απλά και µόνον ως μία σκέψη ή ως µία πιθανότητα. Το περιστατικό που εξετάζετε έχει λάβει χώρα σε µία περίοδο που το παιδί µου είχε πλήρη επικοινωνία µε το περιβάλλον και, εάν είχε κάνει οποιοσδήποτε κάποια εχθρική ενέργεια εναντίον του, είναι σίγουρο ότι θα το είχε αναφέρει".

Τονίζει, μάλιστα, πως κατά την εισαγωγή της Τζωρτζίνας στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο, στις 8 Απριλίου 2021 "ελήφθη δείγμα αίματος και έγινε πλήρης τοξικολογικός έλεγχος, το αποτέλεσμα του οποίου έχει ήδη συμπεριληφθεί στην δικογραφία και είναι απολύτως αρνητικό για οποιαδήποτε φαρμακευτική ή τοξική ουσία".

Σύμφωνα με την κατηγορουμένη , η οποία επανέρχεται στο θέμα του θανάτου της Τζωρτζίνας, κατηγορία που την κρατά φυλακισμένη, τα δεδομένα σχετικά με την κεταμίνη που εντοπίστηκε στο αίμα του παιδιού "έχουν ελαφρώς μεταβληθεί" , όπως αναφέρει στο υπόμνημα της. Κατά την 33χρονη , "τελικά στο Νοσοκομείο Παίδων Π& Α Κυριακού η κεταμίνη δεν ήταν μία παντελώς άγνωστη και μη διαθέσιμη ουσία, όπως διατείνονταν αρχικά οι υπεύθυνοι, αλλά ήταν μία ουσία που χορηγείτο από την ΜΕΘ και μάλιστα υπήρχε μέσα στο τσαντάκι των νοσηλευτών που έσπευσαν για να κάνουν ΚΑΡΠΑ στην Τζωρτζίνα μου της 29.1.2022 , ημέρα του θανάτου της, όπως προκύπτει από το σχετικό έγγραφο του νοσοκομείου".

Η Πισπιρίγκου αφού τονίζει πως η ανακρίτρια της αρνήθηκε το αίτημα της να διενεργηθούν έλεγχοι, ώστε να προσδιοριστεί η ποσότητα κεταμίνης που εντοπίστηκε στο παιδί και να συγκριθεί με αυτήν "που έφεραν μαζί τους οι νοσηλευτές της ΜΕΘ" του Παίδων , αίτημα που της αρνήθηκε και το Δικαστικό Συμβούλιο, προχωρά στην περιγραφή όσων έγιναν στο Καραμανδάνειο, για τα οποία βρέθηκε σήμερα ξανά στην Ευελπίδων.

Η κατηγορουμένη στο υπόμνημα της τονίζει πως την ημέρα που η Τζωρτζίνα έπαθε την ανακοπή που οδήγησε σε τετραπληγία, ειδοποίησε άμεσα τους γιατρούς, ενώ αντικρούει τον ισχυρισμό ότι ήταν μόνη στο δωμάτιο υπογραμμίζοντας πως «η πόρτα του άλλου δωματίου μπορούσε να ανοίξει ανά πάσα στιγμή και να εισέλθει οποιοσδήποτε στον χώρο». Επιχειρεί, επίσης, να αντικρούσει όσα της καταλογίζονται περί "αφαίρεσης του παλμικού οξύμετρου" που είχε τοποθετηθεί στο παιδί λέγοντας πως ήταν συνδεδεμένο "σε όλη τη διάρκεια του επεισοδίου".

Η 33χρονη επανέλαβε όσα είχε αναφέρει και στην πρώτη απολογία της σχετικά με τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν στο νοσοκομείο όπου, όπως λέει , πήγε την Τζωρτζίνα γιατί παραπονέθηκε για πόνο στην πλάτη και την κοιλιά. Περιέγραψε δε στην δικαστική λειτουργό αναλυτικά, όσα έγιναν από την εισαγωγή του παιδιού στο Καραμανδάνειο υπογραμμίζοντας πως το πρωί του επεισοδίου ήταν με το παιδί ο πατέρας του, Μάνος Δασκαλάκης.

Για τα λεπτά που προηγήθηκαν της ανακοπής που υπέστη η Τζωρτζίνα, η Πισπιρίγκου αναφέρει:

"Στις επτά το απόγευμα μιλούσα στο τηλέφωνο με κάποια φίλη μου άκουσα πάλι τον ήχο από το οξύμετρο, πράγμα που έδειχνε πτώση των σφίξεών και το οξυγόνο του παιδιού. Σηκώθηκα από την καρέκλα που καθόμουν για να πάω προς την πόρτα και άρχισα να χτυπάω το κουδούνι για να ειδοποιηθούν οι νοσηλεύτριες, κουδούνι το οποίο βρισκόταν ακριβώς δίπλα από την πόρτα του δωματίου. Τότε είδα την Τζωρτζίνα μου να σηκώνεται απ'το κρεβάτι και να πέφτει προς τα πίσω βγάζοντας έναν ήχο" συμπληρώνοντας πως κάλεσε τους γιατρούς λέγοντας ότι "το παιδί μου κάτι έπαθε" και πως βγήκε από το δωμάτιο.

«Στα εφιαλτικά λεπτά που ακολούθησαν βλέπαμε κόσμο να μπαίνει και να βγαίνει στο δωμάτιο χωρίς κανείς να μας λέει τίποτα. Μετά από αρκετή ώρα ακούσαμε φωνές και χειροκροτήματα. Τότε βγήκε μία γιατρός κλαίγοντας και μας είπε ότι η Τζωρτζίνα είχε υποστεί ανακοπή, αλλά κατάφεραν να την επαναφέρουν και έπρεπε να μεταφερθεί στη ΜΕΘ του πανεπιστημιακού νοσοκομείου του Ρίου» ανέφερε.

Σχετικά με την φερόμενη ως δική της επιμονή να παραμείνει η Τζωρτζίνα στο Νοσοκομείο η Πισπιρίγκου αναφέρει: "σε σχέση με την υποτιθέμενη εναντίωσή μου στην χορήγηση εξιτηρίου στο παιδί μου την 9η Απριλίου 2021, έχω να σας αναφέρω ότι κατά τον χρόνο που εξεταζόταν η χορήγηση εξιτηρίου στο παιδί, η Τζωρτζίνα μου, έκανε εμετό και εγώ ειδοποίησα τους γιατρούς του νοσοκομείου για να τους ενημερώσω σχετικά και να εκφράσω την ανησυχία μου, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τους ίδιους τους γιατρούς του Καραμανδανείου. Στην συνέχεια, και αφού αυτοί εξέτασαν το παιδί μου, αποφάσισαν οι ίδιοι την συνέχιση της νοσηλείας του".

