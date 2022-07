Πολιτική

Φυσικό αέριο - Μητσοτάκης: Πρόταση για μείωση κατανάλωσης στη βιομηχανία με αποζημίωση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Παρέμβαση του πρωθυπουργού ενόψει του Συμβουλίου των Υπουργών Ενέργειας. Τι αναφέρουν κυβερνητικά στελέχη.



Αναμένεται νέα παρέμβαση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ενόψει του αυριανού Συμβουλίου των Υπουργών Ενέργειας, σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη. Όπως σημειώνουν κεντρική ιδέα της πρότασης του πρωθυπουργού είναι η δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού μηχανισμού για τη μείωση της κατανάλωσης φυσικού αερίου στη βιομηχανία έναντι αποζημίωσης, με στόχο να μπορέσει η Ευρώπη να αντιμετωπίσει τις απώλειες που θα προκύψουν σε περίπτωση διακοπής του φυσικού αερίου από τη Ρωσία

Συγκεκριμένα τα κυβερνητικά στελέχη αναφέρουν τα εξής:

«Παράλληλα με το εθνικό σχέδιο στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στις ενεργειακές ανατιμήσεις και την προετοιμασία για την διασφάλισης της επάρκειας στην εφοδιαστική αλυσίδα του φυσικού αερίου, η Ελλάδα εξακολουθεί να εργάζεται και στη κατεύθυνση κοινής ευρωπαϊκής λύσης.

Σε συνέχεια προτάσεων που είχε καταθέσει το προηγούμενο διάστημα με στόχο την ανάληψη πρωτοβουλιών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και των συνεπειών της σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις της Ευρώπης, αναμένεται μια ακόμη παρέμβαση του πρωθυπουργού ενόψει του αυριανού συμβουλίου των υπουργών ενέργειας.

Κεντρική ιδέα της πρότασης του πρωθυπουργού είναι η δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού μηχανισμού για τη μείωση της κατανάλωσης φυσικού αερίου στη βιομηχανία έναντι αποζημίωσης. Στόχος είναι να μπορέσει η Ευρώπη να αντιμετωπίσει τις απώλειες που θα προκύψουν σε περίπτωση διακοπής του φυσικού αερίου από τη Ρωσία».

Ειδήσεις σήμερα:

Ρούλα Πισπιρίγκου: Το υπόμνημα για την απόπειρα ανθρωποκτονίας της Τζωρτζίνας

Αλιβέρι: Σύλληψη 62χρονου για τρεις πυρκαγιές στην περιοχή

Τροχαίο στο Κιάτο: Αυτοκίνητο “διέλυσε” εκκλησία και “καρφώθηκε” σε δέντρο (εικόνες)