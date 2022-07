Κοινωνία

Σπάτα: Διαμελίστηκε άνδρας από έλικα ελικοπτέρου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγικό δυστύχημα με ένα νεκρό στα Σπάτα. Πώς έγινε το περιστατικό.

(εικόνα αρχείου)

Τη ζωή του έχασε ένας νεαρός Άγγλος από τον έλικα ελικοπτέρου στον Άγιο Γεώργιο, στα Σπάτα.