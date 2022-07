Πολιτική

Φωτιά στην Δαδιά - Στυλιανίδης: Μάχη για να σώσουμε το Εθνικό Πάρκο

Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στο Εθνικό Πάρκο της Δαδιάς. Τι δήλωσε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο οποίος βρίσκεται στην περιοχή.



Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στο Εθνικό Πάρκο της Δαδιάς με τα βασικά πύρινα μέτωπα να είναι δύο. Όπως τόνισε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστος Στυλιανίδης σε νεότερη ενημέρωση από τη Δαδιά Έβρου, τα μέτωπα είναι δύο, το νότιο μέτωπο που κινείται προς τον Προβατώνα και ένα μέτωπο που κινείται προς Λευκίμμη.

«Έχουμε δύο μέτωπα, τα οποία είναι δύσκολα, αλλά αντιμετωπίζονται. Το νότιο μέτωπο που κινείται προς τον Προβατώνα, κι ένα μέτωπο που κινείται προς Λευκίμμη. Επιτόπου επιχειρούν δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος με τη συνεργασία των Δασικών Υπηρεσιών κι έχουν ανοιχτεί αντιπυρικές ζώνες. Επίσης, δουλεύουν τα μηχανήματα έργου, κυρίως του Στρατού και της Περιφέρειας. Τονίζω συνέχεια την αξία της συμμετοχής όλων των φορέων. Γιατί εδώ -και το εννοώ- λειτουργούμε σαν μια οικογένεια», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Στυλιανίδης. Το πιο δύσκολο μέτωπο, όπως είπε, είναι το νοτιοδυτικό και προσέθεσε ότι οι δυνάμεις εκεί επιχειρούν με μηχανήματα έργου για να διανοίξουν μία νέα αντιπυρική ζώνη και να αποφευχθεί η είσοδος της πυρκαγιάς «στην πιο σημαντική ζώνη, την Α1 [απολύτου προστασίας]».

«Συνεχίζουμε με τα μηχανήματα έργου και θεωρώ ότι μέχρι απόψε θα έχουμε έτοιμη τη νέα αυτή αντιπυρική ζώνη. Αύριο το πρωί θα επιχειρήσουν και πάλι τα εναέρια μέσα και ελπίζουμε ότι θα έχουμε καλύτερη εικόνα το πρωί. Θα μείνουμε και απόψε όλο το βράδυ στο πεδίο», σημείωσε ο κ. Στυλιανίδης κάνοντας λόγο για μία δύσκολη μάχη.

«Η μάχη εδώ στη Δαδιά συνεχίζεται. Είναι μια δύσκολη μάχη. Είναι η μάχη όλων μας για να σώσουμε το Εθνικό Πάρκο, αυτό το σύμβολο περιβαλλοντικής συνείδησης για όλη την Ελλάδα», υπογράμμισε ο κ. Στυλιανίδης.

«Είμαστε εδώ όλοι μαζί σε αυτό το δύσκολο έργο. Δίπλα μου ο δήμαρχος Σουφλίου, ο αντιπεριφερειάρχης, οι Ένοπλες Δυνάμεις, η Δασική Υπηρεσία και η Διεύθυνση Δασών, η Ελληνική Αστυνομία. Είμαστε όλοι εδώ, σε δύσκολες συνθήκες και επιχειρούμε. Με σωστό συντονισμό ως μια ομάδα, ως συντονισμένη έκφραση του κράτους σε αυτή τη δύσκολη μάχη. Θα ήθελα να τονίσω κάτι για να γίνει αντιληπτό και από τους πολίτες, ότι το δάσος της Δαδιάς, το Εθνικό Πάρκο, φτάνει σε έκταση τα 420 χιλιάδες στρέμματα. Η ομάδα αυτή επιχειρεί σε πολύπλοκο, όπως έχουμε τονίσει πολλές φορές, περιβάλλον. Με αδυναμία πρόσβασης, δύσκολο ανάγλυφο με βραχώδεις περιοχές και συχνές εναλλαγές ανέμων», σημείωσε ο υπουργός και επισήμανε ότι στόχος τους είναι να περιορίσουν τις επιπτώσεις.

«Σήμερα, δώσαμε πάλι μια πολύ δύσκολη μάχη. Όλοι. Πυροσβέστες, Δασικοί υπάλληλοι, Αστυνομία, Στρατός, εθελοντές- δούλεψαν και δουλεύουν σαν μια οικογένεια και καταφέρνουμε, παρ' όλες τις νέες αναζωπυρώσεις, να κερδίζουμε χρόνο και να μειώνουμε τις επιπτώσεις», υπογράμμισε.

