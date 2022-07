Κόσμος

Πρωθυπουργός Μολδαβίας: Ανησυχούμε ότι η Ρωσία θα εισβάλει στην επικράτειά μας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Καμία χώρα δεν είναι ασφαλής με τον Πούτιν, δηλώνει μεταξύ άλλων, η πρωθυπουργός της Μολδαβίας.

(εικόνα αρχείου)

Η πρωθυπουργός της Μολδαβίας δηλώνει ότι ανησυχεί πολύ ότι η Ρωσία θα εισβάλει στη χώρα της στη συνέχεια, ενώ προειδοποίησε ότι καμία χώρα δεν είναι ασφαλής από τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Η προειδοποίηση της Natalia Gavrilita ήρθε αφού οι δυνάμεις της Μόσχας σημείωσαν «κέρδη» στα νότια και ανατολικά της Ουκρανίας, κοντά στα σύνορα Μολδαβίας-Ουκρανίας, τους τελευταίους μήνες.

Εν τω μεταξύ, ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι ο πρωταρχικός στόχος της Μόσχας στην Ουκρανία είναι να ανατρέψει την κυβέρνηση του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εκφράζοντας τους πολεμικούς στόχους του Κρεμλίνου.

Οι αναλυτές πιστεύουν ότι το Κρεμλίνο προσπαθεί να δημιουργήσει μια χερσαία γέφυρα μεταξύ των ρωσικά κατεχόμενων εδαφών στην ανατολική Ουκρανία και της Υπερδνειστερίας -μιας μη αναγνωρισμένης αποσχισθείσας περιοχής που υποστηρίζεται από τη Ρωσία- προκειμένου να αποκόψει την Ουκρανία από τη Μαύρη Θάλασσα.

Η Υπερδνειστερία ελέγχει μια στενή λωρίδα γης που βρίσκεται κυρίως μεταξύ του ποταμού Δνείστερου και των συνόρων Μολδαβίας-Ουκρανίας.

Διακήρυξε την ανεξαρτησία της από τη Μολδαβία μετά από μια σύντομη στρατιωτική σύγκρουση το 1992, αλλά εξακολουθεί να αναγνωρίζεται διεθνώς ως μέρος της χώρας της Ανατολικής Ευρώπης.

«Είναι ένα υποθετικό σενάριο προς το παρόν, αλλά εάν οι στρατιωτικές ενέργειες προχωρήσουν περαιτέρω στο νοτιοδυτικό τμήμα της Ουκρανίας και προς την Οδησσό, τότε φυσικά είμαστε πολύ ανήσυχοι», είπε η Gavrilita στον Fareed Zakaria του CNN την Κυριακή.

«Ανησυχούμε πολύ, ειδικά αν σκεφτεί κανείς ότι τα στρατεύματα βρίσκονται στο έδαφος της αποσχιστικής περιοχής της Υπερδνειστερίας. Κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να διατηρήσουμε την ειρήνη και τη σταθερότητα και να διασφαλίσουμε ότι οι μάχες δεν θα κλιμακωθούν».

Με μόλις 2,5 εκατομμύρια ανθρώπους, η Μολδαβία είναι ένα μικροσκοπικό έθνος, ειδικά σε σύγκριση με τη γειτονική Ουκρανία, η οποία είχε πληθυσμό πάνω από 40 εκατομμύρια πριν από την έναρξη της εισβολής του Πούτιν στις 24 Φεβρουαρίου.

Το μεγάλο μέγεθος και ο πληθυσμός της Ουκρανίας της έδωσε τη δυνατότητα να προβάλει λυσσαλέα αντίσταση ενάντια στους Ρώσους εισβολείς, εκπλήσσοντας πολλούς - ιδίως το Κρεμλίνο, που περίμενε ευθαρσώς οι δυνάμεις της να καταλάβουν το Κίεβο μέσα σε λίγες μέρες.

Μια χώρα όπως η Μολδαβία, η οποία είναι συνταγματικά ουδέτερη και επομένως δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ, θα δυσκολευόταν πολύ περισσότερο να υπερασπιστεί τον εαυτό της.

Η Μολδαβία ήταν μέρος της Σοβιετικής Ένωσης μέχρι το 1991 όταν αποχωρίστηκε από το κομμουνιστικό μπλοκ που διαλύθηκε. Από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία, έχει καταφύγει περίπου μισό εκατομμύριο Ουκρανούς πρόσφυγες.

Οι φόβοι ότι η Ρωσία μπορεί να επιδιώξει να πιέσει μέσω της Ουκρανίας για να εισβάλει αυξήθηκαν τον Μάρτιο όταν ο σύμμαχος του Πούτιν και πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο εμφανίστηκε σε μια φωτογραφία που διέρρευσε να κάνει χειρονομίες στη Μολδαβία σε έναν χάρτη μάχης.

Η Gavrilita δήλωσε ότι ο συνεχιζόμενος πόλεμος δημιούργησε μια «δύσκολη κατάσταση» για πολλές ευρωπαϊκές χώρες, όχι μόνο τη Μολδαβία.

«Εάν μια χώρα μπορεί να ξεκινήσει έναν πόλεμο προσάρτησης χωρίς να λαμβάνει υπόψη το διεθνές δίκαιο, τότε υπό αυτή την έννοια, κανείς δεν είναι ασφαλής. Νομίζω ότι πολλές χώρες ανησυχούν», δήλωσε η ίδια.

Ειδήσεις σήμερα:

Fuel Pass 2: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα - Τα ποσά και οι δικαούχοι

Λογαριασμοί ρεύματος: Στα 50 λεπτά η κιλοβατώρα προ επιδότησης

Βεντέτα - Μυλοπόταμος: Φωτιά στο σπίτι του δολοφόνου του 22χρονου