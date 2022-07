Πολιτική

Ταμείο Ανάκαμψης - Οικονόμου: Αντί για κυνήγι μαγισσών, ο ΣΥΡΙΖΑ να καταθέσει τις προτάσεις του

Κόντρα κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης, μετά την απόρριψη του αιτήματος του ΣΥΡΙΖΑ για συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου του Ταμείου Ανάκαμψης.



"Το Ταμείο Ανάκαμψης χαρακτηρίζεται εξαρχής από απόλυτη διαφάνεια, καθώς το σύνολο των σχετικών αποφάσεων δημοσιεύονται και είναι διαθέσιμες σε όλους τους πολίτες και τη Βουλή.

Ταυτόχρονα, εφαρμόζεται σε απόλυτη συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα εξαιρετικά αυστηρό και απαιτητικό σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, το οποίο διαθέτει πρόσθετες δικλείδες διαφάνειας και διασφαλίσεις, πλέον των ήδη εφαρμοζόμενων στα ευρωπαϊκά προγράμματα, ενώ τελικός ελεγκτής στη διαχείριση των πόρων παραμένει το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, από ευρωπαϊκής πλευράς, και το Ελεγκτικό Συνέδριο από πλευράς εθνικής νομοθεσίας.



Αντί λοιπόν για κυνήγι μαγισσών θα ήταν καλύτερο για την ελληνική κοινωνία να μας ενημερώσει ο ΣΥΡΙΖΑ για το αναλυτικό του σχέδιο για την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και τις μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται. Ο ΣΥΡΙΖΑ επενδύει στη συκοφαντία και τη λάσπη, ενώ η Κυβέρνηση επενδύει στην ανάπτυξη.", είναι η δήλωση του Υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικού εκπροσώπου, Γιάννη Οικονόμου, στην ανάρτηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα.

ΣΥΡΙΖΑ: «Ο κ. Μητσοτάκης δεν θέλει διαφάνεια στο Ταμείο Ανάκαμψης για να εισπράξουν οι κολλητοί του

Άμεση ήταν η απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ στον κυβερνητικό εκπρόσωπος, καθώς σε ανακοίνωσή του αναφέρει:

"Ο κ. Μητσοτάκης αρνείται να δεχτεί την πρόταση του Αλέξη Τσίπρα για έλεγχο του Ταμείου Ανάκαμψης, γιατί θέλει να το μοιράσει στη ζούλα, χωρίς να λογοδοτεί. Δηλαδή αυτό που κάνει δύο χρόνια τώρα ροκανίζοντας 7,5 δις σε απευθείας αναθέσεις, πάει να το κάνει και με τις αναγκαίες χρηματοδοτήσεις του Ταμείου, που είναι η τελευταία ευκαιρία της Ελλάδας. Θα είναι το μεγάλο του ρεσάλτο, για να ξεπληρώσει ό,τι χρωστάει σε πολιτική υποστήριξη και προκαταβολικά ρουσφέτια. Παράλληλα η απορρόφηση των μέχρι σήμερα κονδυλίων δεν έχει πιάσει ούτε το μισό των στόχων που είχε θέσει η ίδια η κυβέρνηση. Κι αυτό δεν έχει καμία σχέση με ανάπτυξη. Αυτή την κρίσιμη ώρα, το ζήτημα είναι ένα: η Ελλάδα δεν πρέπει να βυθιστεί ξανά σε κρίση για να εισπράττουν οι κολλητοί της οικογένειας Μητσοτάκη."

Ο Αλέξης Τσίπρας, λίγο νωρίτερα, στην ανάρτησή του στο Twitter, έγραψε: «Στις 15/3 πρότεινα σύσταση Επιτροπής Ελέγχου της κατανομής των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Τέσσερις μήνες μετά την απέρριψαν και τυπικά. Είναι πολλά τα λεφτά για να μας δίνουν και λογαριασμό… Να γιατί ο Πρωθυπουργός δεν κάνει πρόωρες εκλογές παρότι ξέρει ότι την άνοιξη κινδυνεύει με συντριβή».

Στις 15/3 πρότεινα σύσταση Επιτροπής Ελέγχου της κατανομής των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης.

4 μήνες μετά την απέρριψαν και τυπικά.

Είναι πολλά τα λεφτά για να μας δίνουν και λογαριασμό…

Να γιατί ο ΠΘ δεν κάνει πρόωρες εκλογές παρότι ξέρει ότι την άνοιξη κινδυνεύει με συντριβή.

— Αλέξης Τσίπρας - Alexis Tsipras (@atsipras) July 25, 2022

Είχε προηγηθεί ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ με την οποία απηύθυνε έκκληση στα προοδευτικά κόμματα να πάρουν θέση στην πρόταση Τσίπρα για την διαφάνεια στα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης.

