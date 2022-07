Έλον Μασκ: Διαψεύδει τις φήμες για παράνομο δεσμό με τη σύζυγο του συνιδρυτή της Google

Ο Μασκ αναφέρει ότι εξακολουθεί να είναι φίλος με τον Σεργκέι Μπριν.

Απάντηση μέσω Twitter έδωσε ο ιδρυτής της Tesla Έλον Μασκ σχετικά με την έντονη φημολογία ότι είχε παράνομη σχέση με τη σύζυγο του συνιδρυτή της Google. Ο Μασκ διαψεύδει τις φήμες λέγοντας πως εξακολουθεί να είναι φίλος με τον Σεργκέι Μπριν και πως έχει δει τη Νικόλ Σάναχαν δυο φορές τα τρια τελευταία χρόνια, παρουσία κι άλλων ατόμων.

Μάλιστα στο tweet του γράφει: «Αυτά είναι ανοησίες. Ο Σερκέι και εγώ είμαστε φίλοι και χθες βράδυ ήμασταν μαζί σε πάρτι.»

This is total bs. Sergey and I are friends and were at a party together last night!



I’ve only seen Nicole twice in three years, both times with many other people around. Nothing romantic.