Κόσμος

ΗΠΑ: Πυροβολισμοί στο αεροδρόμιο του Ντάλας (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τρόμος στο αεροδρόμιο του Ντάλας. Γυναίκα έβγαλε όπλο και άρχισε να πυροβολεί. Άμεση η κινητοποίηση της Αστυνομίας.



Μια γυναίκα έβγαλε όπλο και άρχισε να πυροβολεί στον αέρα μέσα σε αεροδρόμιο του Ντάλας, σκορπώντας τον τρόμο στους ταξιδιώτες, προτού ένας αστυνομικός την πυροβολήσει στα πόδια και την ακινητοποιήσει.

Ήταν λίγο πριν από τις 11 το πρωί (τοπική ώρα) όταν η 37χρονη έφθασε στο Dallas Love Field και στη συνέχεια πήγε στις τουαλέτες, από όπου βγήκε κρατώντας ένα πιστόλι και άρχισε να πυροβολεί προς την οροφή.

Επικράτησε πανικός, με τους ταξιδιώτες να ουρλιάζουν και να αναζητούν καταφύγιο. Σύμφωνα με το NBC, που επικαλείται αυτόπτες μάρτυρες, η γυναίκα φώναζε ότι ο σύζυγός της την απατούσε.

Ένας αστυνομικός ακινητοποίησε την οπλισμένη γυναίκα, αφού πρώτα την πυροβόλησε στα πόδια. Διακομίστηκε σε κοντινό νοσοκομείο, χωρίς να έχει γίνει γνωστή η σοβαρότητα της κατάστασής της.

Στη διάρκεια του επεισοδίου δεν σημειώθηκε άλλος τραυματισμός και η λειτουργία του αεροδρομίου αποκαταστάθηκε πλήρως ύστερα από λίγη ώρα.

Ειδήσεις σήμερα:

Εκτέλεσαν άνδρα που έβαλε φωτιά στην πρώην σύζυγό του σε… ζωντανή μετάδοση

Αλιβέρι: Σύλληψη 62χρονου για τρεις πυρκαγιές στην περιοχή

Λογαριασμοί ρεύματος: Στα 50 λεπτά η κιλοβατώρα προ επιδότησης