Υγεία - Περιβάλλον

Λευκάδα: Το νέο Κέντρο Υγείας εγκαινίασε η Ζωή Ράπτη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με το νέο Κέντρο Υγείας αναβαθμίζονται οι υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας.



Το νέο Κέντρο Υγείας Λευκάδας, το οποίο μετεγκαταστάθηκε και λειτουργεί πλέον σε ιδιόκτητο χώρο, στο παλαιό νοσοκομείο Λευκάδος, στο κέντρο της πόλης, εγκαινίασε την Δευτέρα η υφυπουργός Υγείας Ζωή Ράπτη. Ο προϋπολογισμός καλύφθηκε από την 6η ΥΠΕ.

Με το νέο Κέντρο Υγείας αναβαθμίζονται οι υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας για αρτιότερη εξυπηρέτηση των πολιτών, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Υγείας. Διαθέτει 7 άτομα προσωπικό (2 παθολόγοι και 1 οδοντίατρος, 3 νοσηλεύτριες και 1 διοικητική επικουρική υπάλληλος) και παρέχει στους πολίτες εξετάσεις, συνταγογράφηση, καθώς και παραπομπή για παρακλινικό έλεγχο.

Τα εγκαίνια τελέστηκαν από τον Επίσκοπο Λευκάδας Θεόφιλο, παρουσία του βουλευτή Λευκάδας Αθ. Καββαδά, του διοικητή της 6ης ΥΠΕ Ιωαν. Καρβέλη, του αντιπεριφερειάρχη Λευκάδας Ανδρ. Κτενά, του δημάρχου Χαρ. Καλού και του διοικητή του νοσοκομείου Ι. Μπακαβού.

Κατά την παραμονή της στο νησί, η υφυπουργός Υγείας επισκέφτηκε το Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας, όπου συναντήθηκε με τη Διοίκηση και τους Διευθυντές των Υπηρεσιών και το Κέντρο Ημέρας Ψυχικής Υγείας Λευκάδας, όπου συναντήθηκε και συνομίλησε με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Η υφυπουργός εξήγγειλε την ίδρυση, μέσω των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, Κινητής Μονάδας Παιδιών και Εφήβων, για την κάλυψη των αναγκών της Λευκάδας και των όμορων περιοχών Πρέβεζας και δήμου Ακτίου - Βόνιτσας. Ανακοίνωσε, επίσης, την ενίσχυση του Κέντρου Ημέρας με ειδικότητες ψυχογηριατρικής, για την υποστήριξη της Τρίτης Ηλικίας, κυρίως στον τομέα της άνοιας - Alzheimer.

Ειδήσεις σήμερα:

Ερντογάν: Ο Μητσοτάκης δεν ξέρει τη Συνθήκη της Λωζάννης αλλά θα τη μάθει

Πάτρα: Άνδρας απειλεί αστυνομικούς με καραμπίνα (βίντεο)

Σπάτα: Διαμελίστηκε άνδρας από έλικα ελικοπτέρου