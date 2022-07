Πολιτισμός

Πέθανε ο Πολ Σορβίνο

Έφυγε από την ζωή το... μεγάλο αφεντικό του "Goodfellas". Συγκινεί το μήνυμα της συζύγου του.



Ο Αμερικανός ηθοποιός Πολ Σορβίνο, ο οποίος έγινε διάσημος από τον ρόλο του Πόλι Σίσερο στην ταινία «Τα Καλά Παιδιά» (Goodfellas), άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 83 ετών, όπως ανακοίνωσε σήμερα ένας εκπρόσωπός του.

Ο Σορβίνο υποδύθηκε αργότερα έναν αστυνομικό, τον Φιλ Σερέτα, στη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά «Νόμος και Τάξη» (Law & Order).

«Είμαι συντετριμμένη. Έφυγε η αγάπη της ζωής μου και ο πιο υπέροχος άνδρας που έζησε ποτέ. Ράγισε η καρδιά μου», έγραψε σε ανάρτησή της στο Twitter, η σύζυγός του Ντίντι Σορβίνο.

Ο Πολ Σορβίνο άφησε την τελευταία του πνοή στην κλινική Μάγιο, στο Τζάκσονβιλ της Φλόριντα.

Γεννημένος στο Μπρούκλιν το 1939, ο Σορβίνο σπούδασε μουσική και αρχικά ήθελε να κάνει καριέρα στην όπερα, αλλά τον κέρδισε η υποκριτική. Από την πολυετή σταδιοδρομία του, ξεχωρίζουν επίσης οι ρόλοι του στις ταινίες «Οι Κόκκινοι» (1981), Ντικ Τρέισι (1990) και «Νίξον» (1995).

