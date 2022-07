Κοινωνία

Παπαδόπουλος: Η Πισπιρίγκου κατηγορείται για την Τζωρτζίνα χωρίς σαφή στοιχεία

Τι είπε στην ανακρίτρια, μετά την απολογία για την απόπειρα φόνου, που άφησε τετραπληγικό το παιδί. Τι περιμένει για τους θανάτους της Μαλένας και της Ίριδας. Τι λέει για τα δύο ιατροδικαστικά πορίσματα.

«Δεν προκύπτει με σαφήνεια ο τρόπος με τον οποίο προσπάθησε η Ρούλα Πισπιρίγκου να σκοτώσει την Τζωρτζίνα τον Απρίλιο του 2021», είπε ο συνήγορος της ήδη προφυλακισμένης ως παιδοκτόνου, αναφορικά με την νέα δίωξη σε βάρος της για απόπειρα δολοφονίας του πρωτότοκου παιδιού της, που είχε αποτέλεσμα το παιδί να μείνει τετραπληγικό.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» ο Όθωνας Παπαδόπουλος, είπε πως «το παιδί ήταν σε ηλικία που συνομιλούσε τόσο με τους γιατρούς όσο και με τα μέλη ης οικογένειας της για τους πόνους και τα προβλήματα που αντιμετώπιζε. Υπάρχει ένα ιστορικό με καρδιακά επεισόδια πριν από το περιστατικό στις 11 Απριλίου (σημ: του 2020). Το παιδί μπήκε στο νοσοκομείο στις 8 Απριλίου και είχε ενοχλήσεις και πόνους και στις 9 και στις 10 Απριλίου, μέχρι την μοιραία ημέρα».

«Δεν αποκαλύφθηκαν τα τυχόν παθολογικά αίτια που προκάλεσαν το αποτέλεσμα αυτό, της τετραπληγίας από τις καταθέσεις των γιατρών. Αυτό που λέει η εντολέας μου είναι “Ψάξτε να βρείτε την αιτία από την οποία προκλήθηκαν τα καρδιακά επεισόδια, αφού εγώ δεν έχω προσπαθήσει να κάνω κακό στο παιδί μου, επομένως είναι παθολογικά τα αίτια και αυτή είναι η ιατρική αποστολή σας, να τα βρείτε και να τα αντιμετωπίσετε”», σημείωσε ο κ. Παπαδόπουλος.

Ερωτηθείς ένα του είπε κάτι ιδιαίτερο η Ρούλα Πισπιρίγκου μετά από το τέλος της απολογίας της, ο συνήγορος είπε ότι δεν του είπε κάτι συγκεκριμένο, προσθέτοντας ότι «και προς την ανακρίτρια και τον Εισαγγελέα είπε “σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε”. Το διατηρώ στην μνήμη μου. Μου έδειξε έναν άνθρωπο που είχε ανάγκη να μιλήσει για την τραγωδία της οικογένειας της και όσα βίωσε και βιώνει τους τελευταίους μήνες».

Σχετικά με τις δολοφονίες της Μαλένας και της Ίριδας, για τους οποίους έχει εξεταστεί ως η μοναδική ύποπτη για τους δύο θανάτους, ο κ. Παπαδόπουλος εκτίμησε πως «με δεδομένο το πόρισμα των δύο ιατροδικαστών, με το οποίο έχουμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα την ανατροπή της ιατροδικαστικής έκθεσης μετά την νεκροψία – νεκροτομή μιας σορού, είναι πιθανό να ασκηθεί από τους εισαγγελείς δίωξη κατά της Ρούλας Πισπιρίγκου για τον θάνατο της Μαλένας και της Ίριδας».

Σχολιάζοντας τα αντιφατικά πορίσματα για τα σημάδια στα πρόσωπα της Ίριδας και της Μαλένας, ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε ότι «υπάρχει διχογνωμία των ιατροδικαστών για τα σημάδια στο πρόσωπο της Μαλένας και της Ίριδας. Οι δύο ιατροδικαστές που συνέταξαν το πρόσφατο πόρισμα, θεωρούν, άγνωστο πώς και από ποια αίτια, ότι προκλήθηκαν περιθανάτια, ενώ οι δύο ιατροδικαστές που έκαναν την εξέταση στις σορούς θεωρούν ότι έγιναν μετά τον θάνατο των παιδιών, στην προσπάθεια επαναφοράς των παιδιών στην ζωή ή στην διάρκεια της νεκροψίας – νεκροτομής».

Από την πλευρά του, ο Γιάννης Γλύκας, Πρόεδρος της Ένωσης Ποινικολόγων και Μαχόμενων Δικηγόρων, επεσήμανε πως σε κάθε υπόθεση το βάρος της απόδειξης το έχει ο κατήγορος, τονίζοντας πως δεν οφείλει η Ρούλα Πισπιρίγκου να αποδείξει την αθωότητα της, αλλά οι Αρχές να αποδείξουν την ενοχή της.

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, ο κ. Γλύκας είπε πως «στην υπόθεση αυτή δεν έχουμε απτά ευρήματα. Αν το δικαστήριο καταλήξει σε ενοχή, θα είναι από περιφερειακά στοιχεία και όχι από σαφή ευρήματα. Πολύ σημαντικό στοιχείο στην ακροαματική διαδικασία είναι η απολογία της κατηγορούμενης. Αν καταφέρει και πείσει, ίσως να έχουμε και ανατροπή στην υπόθεση».





