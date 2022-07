Πολιτική

Καραγιάννης: “Τρέχουν” Μετρό Πειραιά, Μετρό Θεσσαλονίκης και ΒΟΑΚ

Εξελίξεις τους επόμενους μήνες με την παράδοση έργων και την έναρξη λειτουργίας εργοταξίων. Τι γίνεται με την γραμμή 4 του Μετρό.

Στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» του ΑΝΤ1 ήταν καλεσμένος ο Γιώργος Καραγιάννης.

Ο Υφυπουργός Μεταφορών και Υποδομών, αναφέρθηκε στα μεγάλα έργα που εκτελούνται αυτήν την περίοδο και σχετίζονται με τις μετακινήσεις κατοίκων και τουριστών.

Σχετικά με το Μετρό στον Πειραιά, είπε ότι «αρχές φθινοπώρου θα παραδώσουμε και τους τρεις σταθμούς στους κατοίκους του Πειραιά. Τελειώνουν τα έργα, ήδη προχωράμε τις επόμενες ημέρες στο στάδιο των δοκιμών. Είμαστε απόλυτα συνεπείς, παρότι υπάρχει μια δύσκολη συγκυρία που αφορά και τις τιμές των δομικών και άλλων υλικών. Σε λίγο καιρό κάποιος θα παίρνει το Μετρό από το λιμάνι του Πειραιά και σε περίπου 50 λεπτά θα είναι στο αεροδρόμιο “Ελευθέριος Βενιζέλος”. Είναι μεγάλο έργο που βελτιώνει την ποιότητα ζωής των κατοίκων».

«Για την Γραμμή 4 του Μετρό, που θα έχει 15 σταθμούς, βρισκόμαστε στην διαδικασία της κατάληψης των χώρων όπου θα γίνουν οι σταθμοί. Είναι το μεγαλύτερο δημόσιο έργο που γίνεται αυτήν την στιγμή στην Ελλάδα. Στόχος είναι μέχρι τέλος του χρόνου να ξεκινήσει ο “μετροπόντικας”. Εκτιμάται ότι σε 8 χρόνια θα είναι απόλυτα έτοιμο», ανέφερε ο κ. Καραγιάννης.

Σχετικά με το Μετρό Θεσσαλονίκης, το οποίο χαρακτήρισε και ο ίδιος ως «ανέκδοτο», λόγω της τεράστιας καθυστέρησης στην κατασκευή του, ο Υφυπουργός Μεταφορών και Υποδομών ανέφερε πως «η κατασκευή του σταθμού “Βενιζέλου” θα ξεκινήσει μέσα στον Αύγουστο. Έχει απελευθερωθεί όλη η πόλη από τις λαμαρίνες και τις καταλήψεις χώρων. Το έργο πάει βάσει χρονοδιαγράμματος και στο τέλος του 2023 θα παραδοθεί το Μετρό στους κατοίκους. Υπάρχει σχεδιασμός για επέκταση προς τα δυτικά, αλλά και προς το αεροδρόμιο».

«Παράλληλα με την βασική γραμμή κατασκευάζεται και θα δοθεί 6 μήνες αργότερα, δηλαδή στα μέσα του 2024, η επέκταση προς Καλαμαριά. Μετά θα αρχίσουν οι διαδικασίες για τις άλλες επεκτάσεις», υπογράμμισε ο Γιώργος Καραγιάννης.

Ο Υφυπουργός αναφέρθηκε ακόμη σε μια σειρά οδικών αξόνων που παραδίδονται ή ολοκληρώνεται η κατασκευή τους στην Θεσσαλονίκη, αλλά και στην παράδοση της παράκαμψης Αμφιλοχίας και την κατασκευή της Εθνικής Οδού Πατρών – Πύργου στην δυτική Ελλάδα, επισημαίνοντας πως πέρα από την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και την δημιουργία υποδομών, αποκαθίσταται η σχέση εμπιστοσύνης των πολιτών προς την Κυβέρνηση, καθώς υλοποιούνται έργα που ”βάλτωναν” και οι πολίτες βλέπουν πως κάποιος τους ακούει και δεν κωφεύει απέναντι στις επιθυμίες και στις ανάγκες τους.

Ο Γιώργος Καραγιάννης τόνισε πως τα έργα υποδομών αποτελούν βασικό προαπαιτούμενο της ανάπτυξης, καθώς συντελούν στην προσέλκυση επενδυτών.

Ακόμη, αναφερόμενος στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), είπε πως αυτή «είναι εβδομάδα εξελίξεων. Πήραμε τους περιβαλλοντικούς όρους για το μεγάλο κομμάτι των 157 χιλιομέτρων και προχωρούμε για τις συμβάσεις. Σήμερα θα προχωρήσουμε για το πρώτο κομμάτι, Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος και μέσα στο φθινόπωρο θα ξεκινήσει το έργο, θα στηθεί το πρώτο εργοτάξιο και επομένως μέσα στο έτος προχωρά τόσο το κομμάτι του Δημοσίου όσο και της σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) ενός έργου που δυστυχώς έχει κοστίσει πάρα πολλές ανθρώπινες ζωές».





