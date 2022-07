Πολιτισμός

Πόλεμος στην Ουκρανία: Κομβόι αγάπης από ΕΕΣ και Υφυπουργείο Αθλητισμού (εικόνες)

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και το Υφυπουργείο Αθλητισμού ενισχύουν τους αμάχους της Ουκρανίας.



Την Τετάρτη, 27 Ιουλίου 2022, στις 8:30 π.μ., θα αναχωρήσει από τις Κεντρικές Αποθήκες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στον Κολωνό (Άστρους 111-113) η 8η κατά σειρά ανθρωπιστική βοήθεια του Ε.Ε.Σ. προς ενίσχυση των πληγέντων του πολέμου στην Ουκρανία. Το ανθρωπιστικό υλικό συγκεντρώθηκε από την συνεργασία του Υφυπουργείου Αθλητισμού με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, στοχεύοντας στην ενίσχυση των αμάχων που βιώνουν καθημερινά τις καταστροφικές συνέπειες του πολέμου.

Συγκεκριμένα, η πρωτοβουλία του Υφυπουργείου Αθλητισμού, η οποία ανακοινώθηκε σε κοινή Συνέντευξη Τύπου από τον Υφυπουργό Αθλητισμού, κ. Λευτέρη Αυγενάκη και τον Προέδρο του Ε.Ε.Σ, Dr. Αντώνιου Αυγερινού στα Κεντρικά Γραφεία του Ε.Ε.Σ. (23/6), έτυχε ευρείας αποδοχής στην αθλητική οικογένεια της χώρας, συγκεντρώνοντας περίπου 35 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας (τρόφιμα μακράς διάρκειας, είδη πρώτης ανάγκης, εμφιαλωμένα νερά κ.α.) στις αθλητικές εγκαταστάσεις που εποπτεύονται από τη ΓΓΑ, σε όλη την Ελλάδα. Το υλικό εν συνεχεία παραδόθηκε με ασφάλεια στα κατά τόπους Περιφερειακά Τμήματα του Ε.Ε.Σ. και απεστάλη για συσκευασία στις Κεντρικές Αποθήκες του Ε.Ε.Σ στην Αθήνα.

Το «κομβόι της αγάπης» του Ε.Ε.Σ. (3 φορτηγά) αναμένεται να παραδώσει το πολύτιμο φορτίο του στο Τσερνιβτσί της Ουκρανίας (κεντρική αποθήκη του Ουκρανικού Ερυθρού Σταυρού), προκειμένου να διανεμηθεί άμεσα στους κατοίκους, οι οποίοι αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα από τις συνεχιζόμενες εχθροπραξίες στη χώρα και στερούνται βασικών ειδών διαβίωσης.

