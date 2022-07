Υγεία - Περιβάλλον

Ιός Δυτικού Νείλου: τριπλασιάστηκαν τα κρούσματα σε μια εβδομάδα

Οδηγίες από τον ΕΟΔΥ για τρόπους προυφύλαξης από τα τσιμπήματα των κουνουπιών.

Δεκατρία περιστατικά λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα, μέχρι σήμερα, σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ.

Ο αρισμός αυτός είναι υπετριπλάσιος σε σχέση με τα κρούσματα που είχαν ανακοινωθεί την προηγούμενη εβδομάδα.

Όπως τονίζεται σε ανακοίνωσή του, «O ΕΟΔΥ συστήνει να λαμβάνετε με συνέπεια μέτρα προφύλαξης από τα τσιμπήματα κουνουπιών».

Σύμφωνα με την εβδομαδιαία έκθεση του Οργανισμού, «Έως τις 26/07/2022, έχουν διαγνωσθεί 13 περιστατικά λοίμωξης από ιό Δυτικού Νείλου στη χώρα, εκ των οποίων τα 11 σε Δήμους της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, ένα σε Δήμο της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας και ένα είναι υπό διερεύνηση. Επιπλέον, έχει καταγραφεί η κυκλοφορία του ιού σε κουνούπια σε διάφορες περιοχές της χώρας. Κατά το προσεχές διάστημα, αναμένονται και άλλα περιστατικά στη χώρα, όπως και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ως εκ τούτου, συστήνουμε να λαμβάνετε ατομικά μέτρα προστασίας από τα κουνούπια με συνέπεια, σε όλη την επικράτεια. Ιδιαίτερη προσοχή στη λήψη μέτρων χρειάζεται σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και άτομα με χρόνια υποκείμενα νοσήματα, που κινδυνεύουν περισσότερο να προσβληθούν πιο σοβαρά από τη λοίμωξη.

Περισσότερες πληροφορίες για τον ιό του Δυτικού Νείλου και τα μέτρα προστασίας από τα κουνούπια μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ (https://eody.gov.gr/disease/ios-toy-dytikoy-neiloy/) ».



Ο ΕΟΔΥ μάλιστα δημοσίευσε έναν πίνακα με τα μέτρα προφύλαξης που προτείνει. Μεταξύ άλλων είναι η χρήση εντομοαπωθητικών σώματος και χώρου, οι κουνουπιέρες, οι σίτες, η χρήση μακριών μανικιών στα ρούχα, καθώς και η αποφυγή των στάσιμων νερών.

Τι είναι ο ιός του Δυτικού Νείλου;

Είναι ένας ιός που μεταδίδεται κυρίως με τσίμπημα μολυσμένου κουνουπιού και μπορεί να προκαλέσει νόσο στον άνθρωπο και σε ορισμένα ζώα (π.χ. άλογα, πτηνά). Γιατί λέγεται ιός του Δυτικού Νείλου; Ο ιός ονομάσθηκε έτσι γιατί αναγνωρίσθηκε για πρώτη φορά στην επαρχία του Δυτικού Νείλου στην Ουγκάντα το 1937.

Πώς μεταδίδεται η λοίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου;

· Μολυσμένα κουνούπια: Ο κύριος τρόπος μετάδοσης του ιού του Δυτικού Νείλου είναι με το τσίμπημα μολυσμένου κουνουπιού (συνήθως του κοινού κουνουπιού). Η κύρια δεξαμενή του ιού στη φύση είναι τα πτηνά (ορισμένα είδη). Τα κουνούπια μολύνονται όταν τσιμπούν μολυσμένα πτηνά. Τα μολυσμένα κουνούπια μεταδίδουν στη συνέχεια τον ιό σε ανθρώπους και σε άλλα ζώα, με το τσίμπημά τους. Οι άνθρωποι -όπως και άλλα θηλαστικά (π.χ. άλογα)- που έχουν μολυνθεί θεωρούνται «αδιέξοδοι ξενιστές», δηλαδή δεν μεταδίδουν περαιτέρω τον ιό σε άλλα κουνούπια (δεν μολύνουν κουνούπια), καθώς ο τίτλος του ιού στο αίμα τους είναι χαμηλός και δεν επαρκεί για την περαιτέρω μόλυνση των κουνουπιών.

· Μεταγγίσεις, μεταμοσχεύσεις. Σε πολύ μικρό ποσοστό των περιπτώσεων έχει συμβεί μετάδοση του ιού από μεταμόσχευση οργάνου ή μετάγγιση αίματος, ενώ σπανιότατες περιπτώσεις έχουν αναφερθεί μετάδοσης από τη μητέρα στο έμβρυο (συγγενής λοίμωξη) ή με το μητρικό γάλα.

· Ο ιός δεν μεταδίδεται άμεσα από άτομο σε άτομο μέσω της συνήθους κοινωνικής επαφής (π.χ. άγγιγμα, φιλί), ούτε μέσω σεξουαλικής ή άλλης επαφής. Δεν φαίνεται να μεταδίδεται, επίσης, στον άνθρωπο από την απλή επαφή με ζωντανά ζώα (έχουν αναφερθεί σπάνιες περιπτώσεις επαγγελματικής έκθεσης σε εργαστήρια και κατά τη διάρκεια αυτοψιών).

Πώς έρχεται ο ιός σε μία περιοχή;

Ο ιός έρχεται σε μία περιοχή με μολυσμένα άγρια μεταναστευτικά πτηνά.

Στη συνέχεια μεταδίδεται στα κουνούπια της περιοχής και σε τοπικούς πληθυσμούς -κυρίως άγριων- πτηνών.

Στην Ευρώπη, ο ιός εισάγεται μέσω μεταναστευτικών πτηνών που έρχονται από την υπο-σαχάρια Αφρική, τη βόρειο Αφρική ή τη Μέση Ανατολή.

Ποια κουνούπια μεταδίδουν τον ιό του Δυτικού Νείλου;

Αν και μπορεί να μολυνθούν από τον ιό πολλά είδη κουνουπιών, τα «κοινά» κουνούπια (γένους Culex) φαίνεται να είναι τα πιο σημαντικά για τη διατήρηση και μετάδοση του ιού στη φύση και τη μετάδοση του ιού σε ανθρώπους, στην Ευρώπη.

Τα κουνούπια αυτά υπάρχουν παντού, μέσα στο σπίτι μας και έξω, σε αστικό και αγροτικό περιβάλλον και τσιμπούν κυρίως βραδινές ώρες (από αργά το απόγευμα έως το πρωί). ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης Γραφείο Νοσημάτων που Μεταδίδονται με Διαβιβαστές τηλ: 210 8899052, 210 8899072, 210 5212000, www.keelpno.gr

Ποια είναι τα συμπτώματα όσων μολύνονται από τον ιό του Δυτικού Νείλου;

Το 80% των ατόμων που μολύνονται παραμένουν ασυμπτωματικοί, το 20% εμφανίζουν ήπια νόσο, ενώ λιγότεροι από 1 στους 100 ασθενείς εμφανίζουν σοβαρή κλινική νόσο.

Κινδυνεύω να κολλήσω ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα;

Κρούσματα της λοίμωξης από ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφηκαν τα έτη 2010-2014 και 2017- 2018 σε πολλές περιοχές και της χώρας μας, σε όλες σχεδόν τις Περιφέρειες, κατά τους καλοκαιρινούς και φθινοπωρινούς μήνες. Μάλιστα, κατά την περίοδο 2018, υπήρξε ιδιαιτέρως πρώιμη έναρξη της κυκλοφορίας του ιού και αυξημένος αριθμός κρουσμάτων, σε ευρωπαϊκό επίπεδο και στη χώρα μας, με την εμφάνιση ανθρώπινων περιστατικών από τα τέλη Μαΐου 2018 (που σημαίνει ότι οι πρώτοι ασθενείς τσιμπήθηκαν κατά το δεύτερο 15νθήμερο του Μαΐου). Η εμφάνιση περιστατικών λοίμωξης από τον ιό σε ετήσια σχεδόν βάση υποδηλώνει ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου έχει εγκατασταθεί στη χώρα μας. Ως εκ τούτου, είναι πιθανή και αναμενόμενη η επανα-κυκλοφορία του ιού και η εμφάνιση περιστατικών στη χώρα μας σε κάθε περίοδο κυκλοφορίας των κουνουπιών, στο τρέχον και στα επόμενα έτη, τόσο σε γνωστές όσο και σε νέες περιοχές.

